Trang chủ Chứng khoán

Sau năm 2025 rút vốn kỷ lục, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 7.000 tỷ trong tháng 1/2026

Thu Minh

30/01/2026, 09:40

Sau khi bán ròng kỷ lục trong năm 2025, khối ngoại tiếp tục bán ròng 6.622 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu tháng 1/2026, theo thống kê của VnEconomy.

VnEconomy

Huy động vốn cổ phần năm 2025 đạt mức cao kỷ lục, ước khoảng 150,5 nghìn tỷ đồng tương đương với 5,7 tỷ USD, vượt xa đỉnh năm 2021 (127 nghìn tỷ đồng), qua đó góp phần mở rộng quy mô thị trường, theo thống kê từ FiinGroup.

Tuy nhiên, xét trên tương quan với quy mô nền kinh tế và nhu cầu vốn trung – dài hạn, kênh vốn cổ phần vẫn còn khá khiêm tốn (<5% trong 5 năm gần đây).

Đáng chú ý, giá trị huy động vốn mới qua thị trường chứng khoán năm 2025 vẫn tập trung ở một số ngành như Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản, cho thấy mức độ đa dạng hóa còn hạn chế.

Quy mô thị trường tăng trưởng mạnh trong năm 2025, thể hiện qua vốn hóa thị trường mở rộng, thanh khoản gia tăng nhờ dòng tiền trong nước (với đóng góp đáng kể từ dòng tiền margin) – cân bằng lực bán ròng kỷ lục của khối ngoại (hơn 5 tỷ USD trong năm 2025).

Tuy nhiên, sự mở rộng về quy mô mang tính tập trung, khi thanh khoản thị trường vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi cá nhân (chiếm khoảng 75% - 80% giá trị giao dịch), trong khi sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức còn hạn chế.

Năm 2025, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục hơn 135,3 nghìn tỷ đồng trên 3 sàn bao gồm 113,5 nghìn tỷ đồng qua khớp lệnh và 21,8 nghìn tỷ đồng qua thỏa thuận – vượt xa quy mô bán ròng năm 2024 trong bối cảnh điều kiện vĩ mô toàn cầu kém thuận lợi, áp lực tỷ giá gia tăng và mức độ cải thiện thực chất trong khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế.

Hơn nữa, quá trình tái định giá (re-rating) gắn với kỳ vọng nâng hạng trở thành điểm hiện thực hóa lợi nhuận của các khoản đầu tư M&A, PE và sở hữu chiến lược từ giai đoạn trước.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống còn 14,7% tính đến cuối năm 2025. 

Sau khi bán ròng kỷ lục trong năm 2025, khối ngoại tiếp tục bán ròng 6.622 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu tháng 1/2026, theo thống kê của VnEconomy. 

Trong trung hạn, FiinGroup kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại theo hướng chọn lọc và dài hạn hơn, qua đó góp phần giảm áp lực tỷ giá và cải thiện cân bằng vĩ mô.

Bên cạnh yếu tố chu kỳ, các chất xúc tác mang tính cấu trúc – bao gồm làn sóng IPO đa ngành, các thương vụ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy mô lớn (kỳ vọng từ 2026), cùng với tiến trình nâng hạng thị trường – được kỳ vọng sẽ mở rộng “hàng hóa” đầu tư, thu hút dòng vốn tổ chức dài hạn, đặc biệt là vốn ngoại, quay trở lại một cách bền vững.

VinaCapital cũng cho rằng trong hai năm qua, khối ngoại đã bán ròng khoảng 9 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam, và nhiều khả năng sẽ giải ngân một phần vốn trở lại khi Việt Nam được FTSE chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Tuy nhiên, một cách thận trọng hơn, ông Nguyễn Kỳ Minh, Kinh tế trưởng, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS) nhấn mạnh: Về mặt dòng tiền, dòng vốn vào Việt Nam dưới tác động của các yếu tố như FTSE trong ngắn hạn là không nhiều, trong khi nhiều chuyên gia cho là sẽ khá mạnh mẽ. Lý do là vì các quỹ đầu tư bị ràng buộc bởi "mandate" - người ủy quyền ủy thác.

Các quỹ mandate đầu tư thị trường cận biên sẽ chốt lãi, trong khi quỹ madate thị trường mới nổi đa số sẽ đợi sau khi chính thức nâng hạng là tháng 9/2026 theo dự kiến để giải ngân. Nhìn chung giai đoạn đầu của việc nâng hạng sẽ thấy dòng vốn chảy ra mạnh hơn, sau đó ổn định dần và rồi quay lại thu hút mạnh, thực tế diễn biến cũng phù hợp với điều này khi vào tháng 12, khối ngoại đã có mua ròng trở lại sau khi bán ròng rã.

Tổng hợp lại, từ nay dòng vốn ngoại sẽ dần ổn định, nhưng chưa có đột phá trong ngắn hạn. Nếu các yếu tố ta đã đề cập diễn biến như kỳ vọng, năm nay tốc độ tăng 15% - 20% của VN-Index là hoàn toàn có thể đạt được, phù hợp với việc tăng trưởng của cung tiền, GDP danh nghĩa, tín dụng và các dịch chuyển cấu trúc. Mốc 2.000 điểm gần như là chắc chắn với VN-Index năm nay, còn các mốc thách thức hơn là ở 2.200 - 2.300 điểm.

