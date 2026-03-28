Trang chủ Kinh tế số

Tiền điện tử bị tịch thu được Brazil đưa vào phục vụ an ninh công cộng

Hạ Chi

28/03/2026, 15:45

Thay vì đưa tiền điện tử bị tịch thu vào quỹ dự trữ quốc gia (như một số đề xuất về "Dự trữ Bitcoin quốc gia" mà Brazil từng thảo luận vào năm 2025), Chính phủ Brazil đã chọn cách chuyển đổi trực tiếp các nguồn lực này thành sức mạnh chiến đấu cho cảnh sát...

Ảnh minh hoạ.

Brazil vừa thông qua Luật số 15.358 cho phép lực lượng chức năng nước này sử dụng các tài sản bị tịch thu (bao gồm tiền mặt, bất động sản và đặc biệt là tiền điện tử) để phục vụ tái trang bị vũ khí, đào tạo nhân sự và các chiến dịch đặc biệt, với điều kiện phải có sự chấp thuận của cơ quan tư pháp giám sát thi hành án. 

Điểm đáng chú ý là luật mở rộng khái niệm “công cụ phạm tội”, theo đó bất kỳ tài sản và vật có giá trị bị tịch thu được sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị tịch thu, kể cả khi tài sản đó được tạo ra không để sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.

Đáng chú ý, tài sản bị tịch thu có thể được phân bổ cho lực lượng chức năng ngay cả khi chưa có bản án cuối cùng, miễn là có sự phê duyệt của cơ quan tư pháp nước này. Điều này giúp ngăn chặn việc tài sản bị mất giá (đặc biệt là biến động của tiền điện tử) hoặc bị tẩu tán trong quá trình xét xử kéo dài.

Không dừng lại ở phạm vi trong nước, luật còn tạo điều kiện để Brazil tăng cường hợp tác quốc tế trong điều tra, đóng băng và phong tỏa các tài khoản trên sàn giao dịch hoặc ví điện tử ngay trong quá trình điều tra mà không cần báo trước cho nghi phạm.

Với dân số hơn 213 triệu người và mức độ tiếp cận tiền điện tử ngày càng rộng, động thái này được đánh giá có thể tác động đáng kể đến cách Chính phủ nước này quản lý dòng tài sản.

Việc ban hành luật diễn ra trong bối cảnh chính sách tiền điện tử của Brazil vẫn đang trong quá trình định hình. Trước đó, Bộ Tài chính nước này được cho là đã cân nhắc trì hoãn các cuộc thảo luận về việc thay đổi chính sách thuế liên quan đến tiền điện tử nhằm tránh gây tranh cãi trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Theo dữ liệu từ TRM Labs, trong năm 2025, Cảnh sát Liên bang Brazil đã triển khai chiến dịch mang tên Lusocoin nhằm triệt phá một mạng lưới rửa tiền và chuyển tiền ra nước ngoài với quy mô lớn.

Mạng lưới này bị cáo buộc đã luân chuyển hàng chục tỷ real Brazil thông qua hệ thống công ty “vỏ bọc”, các nhà môi giới tiền điện tử giao dịch trực tiếp (OTC) và những ví lưu trữ không lưu ký, cho thấy mức độ phức tạp ngày càng cao của tội phạm tài chính trong kỷ nguyên số.

Dù vậy, khác với một số quốc gia như Mỹ, nơi tiền điện tử bị tịch thu có thể được đưa vào quỹ dự trữ tài sản kỹ thuật số quốc gia, Chính phủ Brazil đã chọn cách chuyển đổi trực tiếp các nguồn lực này thành sức mạnh chiến đấu cho lực lượng cảnh sát. 

Tuy nhiên, ý tưởng xây dựng một quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia vẫn chưa hoàn toàn bị giới chức nước này gác lại. 

Từ năm 2024, các nhà lập pháp Brazil đã đề xuất dự luật cho phép phân bổ tối đa 5% kho bạc để mua Bitcoin. Đến đầu năm 2025, đề xuất này tiếp tục được đưa ra thảo luận trở lại, thậm chí tính đến khả năng mua vào tới một triệu Bitcoin. Dẫu vậy, triển vọng thông qua dự luật vẫn còn bỏ ngỏ khi chưa rõ mức độ ủng hộ trong Quốc hội nước này. 

bitcoin Brazil công nghệ kinh tế số tài sản mã hoá tài sản số tiền điện tử tội phạm mạng

iPhone màn hình gập có nguy cơ "trễ hẹn" vài tháng

Viettel đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia về mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế

Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore

Google tung lời giải cho “cơn khát chip”

Kinh nghiệm làm chủ và dẫn đầu công nghệ của doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

