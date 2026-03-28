Tiến độ xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia còn chậm, một phần do sự thiếu quyết liệt của một số bộ, ngành trong tích hợp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, là một trong 6 điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06...

Ngày 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và 34 tỉnh, thành phố; đại diện các trường đại học, doanh nghiệp khoa học công nghệ, các ngân hàng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp lần thứ hai năm 2026 nhằm rà soát thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại phiên họp trước; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát việc phát triển các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu; đề ra giải pháp mang tính đột phá để lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tăng trưởng 2 con số, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Báo cáo về một số kết quả, tồn tại và phương hướng triển khai Đề án 06, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong tháng 3/2026, Bộ Công an đã triển khai phần mềm lập danh sách cử tri toàn bộ 3.320 xã, phường, đặc khu.

Người dân có thể đề nghị thay đổi nơi bỏ phiếu và được cấp giấy chứng nhận bỏ phiếu tại bản điện tử qua ứng dụng VNeID và với hơn gần 100.000 yêu cầu đã được thực hiện.

Văn phòng Quốc hội đã triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai thông tin tự động điền vào các mẫu biểu thống kê khai thác người tự ứng cử.

Về dữ liệu, đến nay đã có 49/105 cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được hoàn thiện và đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. 318 thủ tục hành chính được tái cấu trúc, cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, qua theo dõi, Bộ Công an nhận thấy còn 6 điểm nghẽn.

Thứ nhất, đến nay, Đề án 06 vẫn còn 8 nhiệm vụ chậm tiến độ và có nhiều nhiệm vụ đã chậm tiến độ trong một thời gian dài.

Thứ hai, về thể chế chính sách còn một số hạn chế. Một số cơ chế chính sách chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, số hóa dữ liệu và mô hình "ba nhà".

Thứ ba, tiến độ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm tiến độ theo yêu cầu do tình trạng thiếu quyết liệt của một số bộ, ngành trong việc tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thứ tư, về kinh phí, mặc dù Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26 để tháo gỡ những khó khăn về chuyển đổi nguồn kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2025 sang năm 2026 nhưng cho đến nay chưa có thông báo về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 nên các bộ, ngành, địa phương chưa có phương án phân bổ và chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án để đảm bảo tiến độ.

Thứ năm, về an ninh mạng, các bộ, ngành, địa phương chưa thực sự đặt trọng tâm, quan tâm chỉ đạo đầu tư về an ninh mạng; vẫn còn tư duy bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách.

Thứ sáu, về công nghệ chiến lược, Việt Nam vẫn chưa làm chủ được các công nghệ chiến lược. Một số vấn đề mới chưa có quy định cụ thể như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hoạt động ươm tạo đối với các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Thượng tướng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

Cần chuyển mạnh hơn nữa từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra kết quả thực chất, đo lường được.

Từ cách làm phân tán, dàn trải sang lựa chọn chọn đúng, tinh gọn nhưng triển khai quyết liệt, chuyên sâu, đầu tư bài bản đủ lớn để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Công an kiến nghị tập trung hoàn thành dứt điểm 8 nhiệm vụ chậm tiến độ trong triển khai Đề án 06 đã nêu ở trên, đặc biệt là việc hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, theo các kế hoạch và nghị quyết của Chính phủ. Trong đó, có 46 cơ sở dữ liệu của 12 bộ, ngành đã quá hạn cần sớm được hoàn thiện.

Các bộ, ngành cũng cần phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Công an triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết 66.7 của Chính phủ, trong đó trọng tâm là tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính và cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu, hoàn thành trong tháng 3/2026.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, các bộ, ngành, địa phương phải thống nhất về nhận thức: Chuyển đổi số phải gắn liền với an ninh mạng và an ninh dữ liệu. Xác định rõ an ninh mạng không là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của toàn hệ thống, của từng cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

"Chúng tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, đảm bảo an ninh dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn quản lý", Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.