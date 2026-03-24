Thứ Ba, 24/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Giải phóng "ốc đảo dữ liệu", kích hoạt nguồn lực phát triển kinh tế dữ liệu

Hạ Chi

24/03/2026, 09:00

Hàng loạt cơ chế đột phá cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia, từ chia sẻ, giao dịch dữ liệu đến ươm tạo và đầu tư mạo hiểm sắp được ban hành, mở ra khả năng hình thành thị trường dữ liệu và các mô hình kinh doanh mới tại Việt Nam...

Ảnh minh hoạ.

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định về cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Theo đó, Nhà nước khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, phát triển và khai thác dữ liệu, đồng thời thu hút nhân tài, chuyên gia và doanh nghiệp dữ liệu trong nước và nước ngoài tham gia, qua đó tạo ra các mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Trung tâm được hưởng các cơ chế ưu đãi, thủ tục hành chính thuận lợi, tự chủ trong hoạt động, liên doanh, hợp tác kinh doanh và chi trả chế độ cho nhân lực như doanh nghiệp.

Trung tâm được phép sử dụng vốn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp khác để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các dịch vụ tiện ích khác phục vụ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động của Trung tâm. 

Quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển dữ liệu quốc gia, được Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia phê duyệt, nhằm đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hình thành hệ sinh thái ươm tạo và thương mại hóa sản phẩm dữ liệu.

Nhà nước bảo đảm kinh phí cho mọi hoạt động của Trung tâm tối thiểu 5 năm kể từ ngày thành lập, đồng thời cân bằng giữa phát triển kinh tế dữ liệu và yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội.

Về chia sẻ dữ liệu, Trung tâm thực hiện phân loại, quản lý và chia sẻ dữ liệu theo quy định pháp luật, bao gồm xây dựng cổng chia sẻ dữ liệu, giao diện lập trình ứng dụng, hệ thống quản lý danh mục dữ liệu, cơ chế phân quyền truy cập và nền tảng điều phối dữ liệu. 

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu theo chuẩn kỹ thuật, bảo vệ dữ liệu trong quá trình chia sẻ và phối hợp xử lý sự cố, rủi ro. 

Trung tâm có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu đã tổng hợp, ẩn danh cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân theo quy định pháp luật.

Hoạt động giao dịch dữ liệu cũng được Trung tâm quản lý thông qua sàn dữ liệu, bao gồm niêm yết, chào bán, sử dụng, giao dịch dữ liệu, thiết lập tiêu chuẩn, điều kiện, quy tắc giao dịch, giám sát và xác thực thông tin. 

Trung tâm được thu phí từ các hoạt động giao dịch và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như chuẩn hóa, khử nhận dạng, lưu trữ, kết nối, phân tích dữ liệu.

Trung tâm xây dựng khung vận hành kinh tế dữ liệu, bao gồm tạo lập dữ liệu, hạ tầng, quản trị và niềm tin dữ liệu, khai thác, ứng dụng và giá trị gia tăng dữ liệu. Khung kinh tế dữ liệu bao gồm thể chế, hạ tầng, công nghệ, quản trị, nhân lực, an ninh, văn hóa và hệ sinh thái dữ liệu.

Nội dung trọng tâm phát triển kinh tế dữ liệu gồm xây dựng trung tâm dữ liệu dân sự, trung tâm tính toán hiệu năng cao, cơ sở dữ liệu ngành, kho dữ liệu mở, nền tảng kinh tế dữ liệu và các chương trình ứng dụng dữ liệu trong các ngành trọng điểm.

Trung tâm tổ chức hoạt động ươm tạo về dữ liệu nhằm hỗ trợ các ý tưởng, công nghệ, hạ tầng, tài chính, đào tạo, tư vấn và kết nối mạng lưới để nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ dữ liệu hoặc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức, cá nhân tham gia ươm tạo được ưu tiên tiếp cận dữ liệu, hạ tầng dùng chung, hỗ trợ tài chính theo kết quả đầu ra (được xem xét hỗ trợ theo hình thức miễn, giảm chi phí sử dụng hạ tầng, hỗ trợ chi phí thử nghiệm, đánh giá giải pháp, hỗ trợ từ Quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển dữ liệu quốc gia), quyền chuyển tiếp kết quả ươm tạo sang triển khai, mua sắm công và thương mại hóa, được xem xét tham gia các nhiệm vụ đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước,...

Đáng chú ý, dự thảo nêu rõ Quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển dữ liệu quốc gia, được Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia phê duyệt, nhằm đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hình thành hệ sinh thái ươm tạo và thương mại hóa sản phẩm dữ liệu.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc thị trường, hạch toán độc lập, không sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn vốn đến từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, tài trợ, viện trợ hợp pháp và các nguồn thu hợp pháp khác.

Theo dự thảo, Trung tâm được tự chủ tài chính, quản lý nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ dữ liệu, liên doanh, hợp tác và đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ.

Trung tâm được quyền góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời được thực hiện thoái vốn theo quy định.

TP. Hồ Chí Minh sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỉ USD

14:27, 11/03/2026

TP. Hồ Chí Minh sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỉ USD

Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

14:47, 07/03/2026

Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

Điện đang là "nút thắt" của các dự án trung tâm dữ liệu

19:00, 21/03/2026

Điện đang là “nút thắt” của các dự án trung tâm dữ liệu

Từ khóa:

công nghệ đầu tư mạo hiểm doanh nghiệp dữ liệu kinh tế số trung tâm dữ liệu

Chủ đề:

Phát triển kinh tế dữ liệu

Đọc thêm

Hàng trăm người biểu tình yêu cầu Anthropic, OpenAI và xAI dừng cuộc đua AI

Hàng trăm người biểu tình yêu cầu Anthropic, OpenAI và xAI dừng cuộc đua AI

Gần 200 người đã xuống đường tuần hành tại San Francisco (Mỹ), kêu gọi các công ty công nghệ lớn tạm ngừng phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến, trong bối cảnh những lo ngại về rủi ro và an toàn công nghệ ngày càng gia tăng…

11 nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng

11 nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng

Chương trình hướng tới “mục tiêu kép”: bảo vệ trẻ em, đồng thời thúc đẩy phát triển lành mạnh và nâng cao năng lực số, góp phần hình thành thế hệ công dân số Việt Nam...

Đề xuất phạt tới 5% doanh thu nếu để lộ dữ liệu khách hàng

Đề xuất phạt tới 5% doanh thu nếu để lộ dữ liệu khách hàng

Tổ chức tái vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc để xảy ra sự cố lộ lọt dữ liệu cá nhân với quy mô lớn, có thể bị phạt lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước...

Hai nghị quyết "mở đường" đưa phân cấp, phân quyền vào cuộc sống

Hai nghị quyết “mở đường” đưa phân cấp, phân quyền vào cuộc sống

Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào cuộc sống đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị quốc gia đó là trao quyền và cách giám sát vận hành quyền đó. Đây là sự kết hợp giữa thể chế và công nghệ để mở đường đưa đến sự thành công của phân cấp, phân quyền.

Hàng công nghệ, điện tử đóng góp hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2026

Hàng công nghệ, điện tử đóng góp hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2026

Trong hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng điện thoại các loại và linh kiện ghi nhận khoảng 28,84 tỷ USD, tương đương gần 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung ương Đảng bàn về thực hiện Nghị quyết phòng, chống tham nhũng

Tiêu điểm

2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga

Tiêu điểm

3

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Đầu tư

4

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Thế giới

5

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy