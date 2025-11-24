Tiền nội mất hút, khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Thu Minh
24/11/2025, 18:53
Thanh khoản hôm nay lại về vùng rất thấp. Ba sàn khớp lệnh 18.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài xả ròng mạnh hơn 1247.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1178.9 tỷ đồng.
Không có nhiều thông tin hỗ trợ trong khi những lo ngại về việc FED không hạ lãi suất trong tháng 12 cùng áp lực tỷ giá khiến dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát. VN-Index vẫn phải nhờ cậy vào nhóm Vingroup kéo lên mới tăng được 13,05 điểm tiến về vùng giá 1.667,98. Thị trường xanh vỏ đỏ lòng, độ rộng nghiêng về phía giảm với 186 cổ phiếu mất điểm chỉ còn lại 123 mã tăng.
VRE hôm nay bật tăng kịch trần, VIC tăng 4,27% và VHM tăng 3,42%, VPL tăng 4,56%. Chỉ riêng bốn cổ phiếu này đã đóng góp gần 14 điểm cho thị trường chung. Các cổ phiếu nhóm tiêu dùng cũng được kích hoạt tăng rất mạnh như VNM tăng 5,18%; VJC tăng 5,24%; còn lại hầu hết biên độ tăng không đáng kể và quay đầu điều chỉnh.
Ngân hàng và chứng khoán mất màu nặng nhất. Một số cổ phiếu tài chính rơi sâu hơn mặt bằng chung gồm STB, VND, BVH. Bất động sản có PDR, DXG, CEO, KBC. Ở nhóm sản xuất HPG, DGC, GAS là những cổ phiếu gây tiêu cực nhất cho chỉ số chung bên cạnh các ngân hàng lớn như VCB, TCB, STB, CTG. Năng lượng, công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng cũng chìm trong màu đỏ.
Nhìn chung, thị trường đang không dành cho số đông khi chỉ tập trung giao dịch ở một vài mã lớn. Thanh khoản hôm nay lại về vùng rất thấp. Ba sàn khớp lệnh 18.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài lại xả ròng mạnh hơn 1247.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1178.9 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, FPT, VPB, TCX, HDG, KHG, SHB, MSN, YEG, KDH.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VRE, VHM, STB, VIC, MWG, VND, MBB, VCB, VCI.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 797.6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 429.8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, SHB, ACB, VRE, TCB, CTG, VND, VHM, VCB, MBB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Truyền thông. Top bán ròng có: VPB, VNM, VIX, HDG, DIG, BAF, TPB, NAB, PVD.
Tự doanh mua ròng 379.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 379.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, VNM, MWG, FPT, TCB, CII, MSN, VJC, LPB, VPB.
Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm STB, KBC, VRE, VHM, VPL, PVD, BAF, HAG, KDH, GMD.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 24.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 369.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, VNM, SHB, TCX, CTG, HPG, ACB, MSN, VPL, POW. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VRE, STB, VHM, VIX, MWG, VND, VCI, EIB, CII, GEX.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.025,1 tỷ đồng, giảm -13,4% so với phiên liền trước và đóng góp 10,8% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MSN, với gần 4,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 355,1 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Hàng không, trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Bán lẻ, Dầu khí, Công nghệ thông tin.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.
Không khí chán nản đang bao trùm và dòng tiền rất thụ động. Đây có thể là phản ứng với hiện tượng kéo trụ, nhưng cũng là tâm trạng thường thấy của quá trình tạo đáy. Lúc chán nản nhất lại càng phải kiên nhẫn, vì chắc chắn sẽ cover lại được hàng giá thấp.
VN-Index tăng cả phiên hôm nay 13,05 điểm thì chỉ riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin đã đem về 14,7 điểm. Hiện tượng nâng trụ này rất tốt cho chỉ số nhưng tạo tạo không khí chán nản trong giao dịch, khiến thanh khoản sàn HoSE tụt xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 4/2025.
Những tuần gần đây, sau khi đồng bitcoin đạt mức cao kỷ lục vào tháng 10. Một số chuyên gia cho rằng các sự kiện vĩ mô là chất xúc tác dẫn tới bán tháo, trong khi một số khác lại đề cập đến chiến thuật của các nhà giao dịch...
Vị tỷ phú khuyên nhà đầu tư không nên bán cổ phiếu AI, cho rằng điều kiện để bong bóng vỡ chưa xuất hiện...
Trái với diễn biến khởi sắc của thị trường quốc tế, xuất khẩu cao su Việt Nam tháng 10/2025 sụt giảm hơn 20% về lượng và gần 30% về trị giá. Dự báo, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới có thể đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu từ Trung Quốc có dấu hiệu chững lại...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: