Tiền nội mất hút, khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ

Thanh khoản hôm nay lại về vùng rất thấp. Ba sàn khớp lệnh 18.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài xả ròng mạnh hơn 1247.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1178.9 tỷ đồng.

Không có nhiều thông tin hỗ trợ trong khi những lo ngại về việc FED không hạ lãi suất trong tháng 12 cùng áp lực tỷ giá khiến dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát. VN-Index vẫn phải nhờ cậy vào nhóm Vingroup kéo lên mới tăng được 13,05 điểm tiến về vùng giá 1.667,98. Thị trường xanh vỏ đỏ lòng, độ rộng nghiêng về phía giảm với 186 cổ phiếu mất điểm chỉ còn lại 123 mã tăng.

VRE hôm nay bật tăng kịch trần, VIC tăng 4,27% và VHM tăng 3,42%, VPL tăng 4,56%. Chỉ riêng bốn cổ phiếu này đã đóng góp gần 14 điểm cho thị trường chung. Các cổ phiếu nhóm tiêu dùng cũng được kích hoạt tăng rất mạnh như VNM tăng 5,18%; VJC tăng 5,24%; còn lại hầu hết biên độ tăng không đáng kể và quay đầu điều chỉnh.

Ngân hàng và chứng khoán mất màu nặng nhất. Một số cổ phiếu tài chính rơi sâu hơn mặt bằng chung gồm STB, VND, BVH. Bất động sản có PDR, DXG, CEO, KBC. Ở nhóm sản xuất HPG, DGC, GAS là những cổ phiếu gây tiêu cực nhất cho chỉ số chung bên cạnh các ngân hàng lớn như VCB, TCB, STB, CTG. Năng lượng, công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng cũng chìm trong màu đỏ.

Nhìn chung, thị trường đang không dành cho số đông khi chỉ tập trung giao dịch ở một vài mã lớn.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, FPT, VPB, TCX, HDG, KHG, SHB, MSN, YEG, KDH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VRE, VHM, STB, VIC, MWG, VND, MBB, VCB, VCI.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 797.6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 429.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, SHB, ACB, VRE, TCB, CTG, VND, VHM, VCB, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Truyền thông. Top bán ròng có: VPB, VNM, VIX, HDG, DIG, BAF, TPB, NAB, PVD.

Tự doanh mua ròng 379.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 379.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, VNM, MWG, FPT, TCB, CII, MSN, VJC, LPB, VPB.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm STB, KBC, VRE, VHM, VPL, PVD, BAF, HAG, KDH, GMD.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 24.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 369.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, VNM, SHB, TCX, CTG, HPG, ACB, MSN, VPL, POW. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VRE, STB, VHM, VIX, MWG, VND, VCI, EIB, CII, GEX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.025,1 tỷ đồng, giảm -13,4% so với phiên liền trước và đóng góp 10,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MSN, với gần 4,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 355,1 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Hàng không, trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Bán lẻ, Dầu khí, Công nghệ thông tin.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.