Tiền tập trung ở nhóm VN30, tự doanh mua ròng 3.000 tỷ

Tự doanh tuần qua mua ròng 2484.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 3004 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tuần 43/2025 tại 1.683,18 điểm, giảm 48,01 điểm tương đương giảm 2,77% so với tuần 42, với thanh khoản giảm trở lại, đạt bình quân 35.343 tỷ đồng/phiên giảm 10,8%.

Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của VN-Index, chủ yếu chịu tác động từ phiên lao dốc mạnh ngày 20/10 khi chỉ số mất tới 94,76 điểm. Các ngành giảm điểm 2 tuần liên tiếp đáng chú ý là Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Chăn nuôi & Thủy sản.

Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 43/2025 đạt 41.741 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 39.940 tỷ đồng, giảm 9,9% so với tuần trước nhưng vẫn cao hơn 20,2% so với trung bình 5 tuần.

Xét theo ngành, hầu hết các ngành chủ chốt cùng ghi nhận thanh khoản kém đi, đáng chú ý là Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Xây dựng. Ngược lại, thanh khoản tăng nhẹ ở Chứng khoán, Thực phẩm, Bán lẻ, Hàng không, Dược phẩm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4360.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 5137.9 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, TCX, GEX, HDB, PDR, ACB, GMD, VRE, VTP, PNJ.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, SSI, CTG, VCI, MBB, VCB, VND, STB, HPG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 924.9 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1872.5 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: SSI, HB, VCI, VCB, MSN, VHM, VJC, CII, MWG, NVL.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: FPT, VPB, GEX, VIX, TCB, VIC, TPB, VIB, CTD.

Tự doanh mua ròng 2484.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 3004 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FPT, MBB, HPG, VPB, HDB, KDH, TCB, HDG, CTG, MWG.

Top bán ròng là nhóm Dầu khí. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VNM, VTP, VIB, ACB, CTR, PVD, NVL, VHM, PVT, GEE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 951.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 4006.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, TCX, VJC, SHB, CII, MWG, KDH, GMD, HDB, PNJ.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có MSN, VPB, CTG, MBB, GEX, VIC, VIX, VCG, TCB, VHM.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Thép, Chăn nuôi & Thủy sản trong khi tăng ở Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Hàng không.

Trong tuần qua, dòng tiền có xu hướng thu hẹp ở nhóm dẫn dắt Ngân hàng, Bất động sản, Thép và chuyển sang nhóm có quy mô vốn hóa nhỏ hơn, trong đó đáng chú ý là Công nghệ thông tin.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào Công nghệ thông tin hồi phục tuần thứ 2 liên tiếp từ đáy, trong khi chỉ số giá của ngành bật tăng mạnh nhờ lực mua ròng đột biến của khối ngoại ở FPT.

Xét theo quy mô vốn hóa, tỷ trọng phân bố dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa giảm mạnh trong khi tăng nhẹ ở nhóm VN30 và duy trì ở mức thấp với nhóm VNSML.

Trong tuần 43/2025, giá trị giao dịch bình quân phiên khớp lệnh giảm mạnh nhất ở nhóm VNMID, giảm 2.733 tỷ đồng so với tuần trước, khiến tỷ trọng dòng tiền vào nhóm này giảm còn 36,4%, từ mức 39,3% của tuần 42. Cùng với đó, chỉ số VNMID giảm 6,68%, mạnh hơn mức giảm của thị trường chung.

Trong khi đó, nhóm VN30 ghi nhận giá trị giao dịch bình quân giảm 1.667 tỷ đồng nhưng tỷ trọng dòng tiền lại tăng nhẹ lên 59,9%, do thanh khoản ở các nhóm còn lại sụt giảm mạnh hơn. Chỉ số VN30 chỉ giảm 1,65%, thấp hơn mức giảm của thị trường chung nhờ được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, FPT và LPB.

Nhóm VNSML tiếp tục kém hấp dẫn, với giá trị giao dịch bình quân giảm 271 tỷ đồng, kéo tỷ trọng dòng tiền xuống chỉ còn 4,6% - mức thấp nhất kể từ năm 2022. Chỉ số VNSML giảm 3,21%, cho thấy dòng tiền đầu cơ tiếp tục suy yếu, trong khi nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn thiếu động lực phục hồi.