Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cầu bắt đáy lại xuất hiện quanh 1600 điểm

Kim Phong

22/09/2025, 15:44

Một đợt xả mạnh trong phiên chiều có lúc đẩy VN-Index rơi xuống tận 1.616,02 điểm trước khi chạm tới dòng tiền chờ đợi vùng giá sâu. Nhịp phục hồi từ sau 2h chiều không giúp cổ phiếu đổi màu giá, nhưng bớt xấu.

VN-Index hồi lên cuối phiên nhờ dòng tiền bắt đáy và một số trụ bớt xấu.
VN-Index hồi lên cuối phiên nhờ dòng tiền bắt đáy và một số trụ bớt xấu.

VN-Index từ đáy giảm 42,6 điểm (-2,57%) đã co lại cuối phiên còn giảm 24,17 điểm, tương đương -1,46%. Đây có thể xem là thành công, nếu không có tác động từ một số trụ.

Cặp đôi VIC và VHM được kéo lên khá nhiều: VIC tại đáy lúc 1h45 giảm tới 6,07% nhưng chỉ trong thời gian còn lại đã hồi lên mạnh mẽ, đóng cửa giảm 2,87% so với tham chiếu. Mức giảm này là khá sâu so với hôm qua, nhưng so với đáy trong phiên thì lại rất mạnh. VHM tại đáy lúc 2h – muộn hơn VIC một chút – giảm sàn 6,98%, kết phiên co lại còn -2,16%. Đặc biệt BID lúc chốt đợt khớp lệnh liên tục vẫn bốc hơi 0,5%, đợt đóng cửa được kéo mạnh tăng 3,02%.

Đây là 3 cổ phiếu vốn hóa rất lớn của VN-Index, VHM và BID chỉ đứng sau VIC và VCB. Ngoài ra một số cổ phiếu lớn khác cũng có cú giật giá cuối cùng như GAS, MSN, VPB, giúp VN-Index lấy lại chút điểm số.

Dù vậy hành động kéo giá nhanh cuối phiên không đủ để thay đổi tương quan tăng giảm. VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 2,15% với 2 mã tăng/27 mã giảm. Ngoài BID, thêm TPB tăng 2,15% và cổ phiếu này cũng được kéo giá đợt đóng cửa. Phía giảm rổ này có tới 14 cổ phiếu giảm quá 2% và 8 mã khác giảm từ 1% tới 2%.

Nhóm blue-chips yếu nhất cũng xuất hiện nhiều cổ phiếu lớn hàng đầu: CTG giảm 3,71%, FPT giảm 3,2%, VPB giảm 2,96%, VIC giảm 2,87%, HPG giảm 2,91%. Trừ VIC và VPB, các cổ phiếu còn lại phục hồi giá rất nhỏ so với mức đáy.

Phần còn lại của thị trường xấu đi rất nhiều so với phiên sáng. Buổi sáng VN-Index mới có 75 cổ phiếu giảm quá 2%, kết phiên chiều nay tới 115 mã. Độ rộng tổng thể thì không thay đổi nhiều với 72 mã tăng/262 mã giảm (phiên sáng là 79 mã tăng/238 mã giảm) nhưng là do giá đã yếu sẵn. Biên độ giảm giá mới là yếu tố phản ánh rõ nét trạng thái suy yếu thêm trong vùng đỏ.

Diễn biến giá cổ phiếu từ góc độ thanh khoản.
Diễn biến giá cổ phiếu từ góc độ thanh khoản.

Với biên độ hồi của VN-Index khoảng 1,14% so với đáy, khoảng 43% số cổ phiếu trong chỉ số này đạt mức hồi tương đương. Điều này cũng cho thấy có yếu tố bắt đáy và dòng tiền đẩy lên cũng có tác dụng khá tốt với một số mã. Tuy nhiên hiếm cổ phiếu phục hồi đủ mạnh để vượt tham chiếu trên nền thanh khoản đủ tin cậy. Một vài mã đang chú ý là BSR đảo chiều khoảng 4,89% so với đáy và tăng vượt tham chiếu 3,08% với thanh khoản cỡ 250,9 tỷ đồng. VIX đảo chiều 7,75%, vượt tham chiếu 2,7% với 1.667,4 tỷ đồng. KBC đảo chiều 2,79%, đóng cửa tăng 2,22% với 239,1 tỷ. BID và TPB cũng đảo chiều, nhưng là do kéo giật một nhịp chứ không phải trải qua quá trình hồi giá bình thường. Với một số mã đảo chiều tốt khác như LDG, TAL, FCN, DCL, REE thanh khoản cỡ vài chục tỷ và mức tăng giá vượt tham chiếu cũng không nhiều.

Thanh khoản chiều nay trên sàn HoSE tăng tốt 31,8% so với phiên sáng, đạt 19.055 tỷ đồng, cao nhất 10 phiên chiều gần đây. Mức giao dịch này cũng tương đương phiên sáng ngày 11/9 khi thị trường lùi xuống sát mức 1600 điểm. Có thể coi đây là tín hiệu của dòng tiền đang chờ đợi để bắt đáy quanh vùng này. Điều duy nhất chưa rõ là liệu sức mua có đủ để ổn định hay không.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng đã mua trở lại khá tốt, tổng mức giải ngân trên HoSE tăng 2,6 lần phiên sáng, đạt gần 2.419 tỷ đồng. Vị thế ròng nhờ đó chỉ còn -371,8 tỷ đồng so với -1.361,6 tỷ đồng buổi sáng. Tính chung cả ngày, khối ngoại bán ròng 1.733,4 tỷ đồng ở HoSE, trong đó cổ phiếu thuộc rổ VN30 bị bán ròng 1.624 tỷ. Các mã đáng chú ý là VHM -407,1 tỷ, VIC -328 tỷ, CTG -276,8 tỷ, STB -153 tỷ, FPT -147 tỷ, MWG -142,5 tỷ, MBB -133 tỷ.

Áp lực bán tăng vọt, cổ phiếu giảm sâu, khối ngoại rút ròng hơn 1300 tỷ

12:01, 22/09/2025

Áp lực bán tăng vọt, cổ phiếu giảm sâu, khối ngoại rút ròng hơn 1300 tỷ

Những ngành nào sẽ được hưởng lợi từ thị trường tài sản mã hóa?

10:20, 22/09/2025

Những ngành nào sẽ được hưởng lợi từ thị trường tài sản mã hóa?

Xu thế dòng tiền: Thanh khoản sụt giảm mạnh, tâm lý “phòng thủ tiền mặt” dâng cao

09:47, 21/09/2025

Xu thế dòng tiền: Thanh khoản sụt giảm mạnh, tâm lý “phòng thủ tiền mặt” dâng cao

Đọc thêm

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Theo ông Dalio, tất cả các đồng tiền giấy chủ chốt đang mất đi sức hấp dẫn ở vị thế kênh lưu trữ giá trị, vì các chính phủ trên toàn cầu không thể hiện được quyết tâm hạn chế chi tiêu công và vay mượn...

Áp lực bán tăng vọt, cổ phiếu giảm sâu, khối ngoại rút ròng hơn 1300 tỷ

Áp lực bán tăng vọt, cổ phiếu giảm sâu, khối ngoại rút ròng hơn 1300 tỷ

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng vọt 44% so với phiên cuối tuần trước, nhưng cổ phiếu giảm giá sâu la liệt. Đây là biểu hiện rõ ràng của áp lực bán chủ động, trong khi bên mua tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 22/9 giữ nguyên lãi suất tháng thứ tư liên tiếp, dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành hạ lãi suất vào tuần trước...

VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ

VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ

Kịch bản thận trọng, chỉ số VN-Index xuyên thủng ngưỡng 1.600 điểm vẫn có thể xảy ra nhưng với xác suất thấp.

Những ngành nào sẽ được hưởng lợi từ thị trường tài sản mã hóa?

Những ngành nào sẽ được hưởng lợi từ thị trường tài sản mã hóa?

Bước chuyển về tài sản mã hóa nhiều khả năng sẽ kéo dòng vốn quay trở lại, tạo nguồn thu cho ngân hàng và công ty chứng khoán, đồng thời mở ra cơ hội cho các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên biệt về lưu ký, tuân thủ và phân tích.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

Thị trường

2

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai

Nhà đầu tư

3

"Sốt" vàng ở Indonesia, ngân hàng nhận gửi hơn 1,3 tấn sau nửa năm

Thế giới

4

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Thế giới

5

Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy