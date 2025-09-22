Cầu bắt đáy lại xuất hiện quanh 1600 điểm

Một đợt xả mạnh trong phiên chiều có lúc đẩy VN-Index rơi xuống tận 1.616,02 điểm trước khi chạm tới dòng tiền chờ đợi vùng giá sâu. Nhịp phục hồi từ sau 2h chiều không giúp cổ phiếu đổi màu giá, nhưng bớt xấu.
VN-Index từ đáy giảm 42,6 điểm (-2,57%) đã co lại cuối phiên
còn giảm 24,17 điểm, tương đương -1,46%. Đây có thể xem là thành công, nếu không
có tác động từ một số trụ.
Cặp đôi VIC và VHM được kéo lên khá nhiều: VIC tại đáy lúc
1h45 giảm tới 6,07% nhưng chỉ trong thời gian còn lại đã hồi lên mạnh mẽ, đóng
cửa giảm 2,87% so với tham chiếu. Mức giảm này là khá sâu so với hôm qua, nhưng
so với đáy trong phiên thì lại rất mạnh. VHM tại đáy lúc 2h – muộn hơn VIC một
chút – giảm sàn 6,98%, kết phiên co lại còn -2,16%. Đặc biệt BID lúc chốt đợt
khớp lệnh liên tục vẫn bốc hơi 0,5%, đợt đóng cửa được kéo mạnh tăng 3,02%.
Đây là 3 cổ phiếu vốn hóa rất lớn của VN-Index, VHM và BID
chỉ đứng sau VIC và VCB. Ngoài ra một số cổ phiếu lớn khác cũng có cú giật giá
cuối cùng như GAS, MSN, VPB, giúp VN-Index lấy lại chút điểm số.
Dù vậy hành động kéo giá nhanh cuối phiên không đủ để thay đổi
tương quan tăng giảm. VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 2,15% với 2 mã tăng/27 mã giảm.
Ngoài BID, thêm TPB tăng 2,15% và cổ phiếu này cũng được kéo giá đợt đóng cửa. Phía
giảm rổ này có tới 14 cổ phiếu giảm quá 2% và 8 mã khác giảm từ 1% tới 2%.
Nhóm blue-chips yếu nhất cũng xuất hiện nhiều cổ phiếu lớn hàng
đầu: CTG giảm 3,71%, FPT giảm 3,2%, VPB giảm 2,96%, VIC giảm 2,87%, HPG giảm
2,91%. Trừ VIC và VPB, các cổ phiếu còn lại phục hồi giá rất nhỏ so với mức đáy.
Phần còn lại của thị trường xấu đi rất nhiều so với phiên sáng.
Buổi sáng VN-Index mới có 75 cổ phiếu giảm quá 2%, kết phiên chiều nay tới 115
mã. Độ rộng tổng thể thì không thay đổi nhiều với 72 mã tăng/262 mã giảm (phiên
sáng là 79 mã tăng/238 mã giảm) nhưng là do giá đã yếu sẵn. Biên độ giảm giá mới
là yếu tố phản ánh rõ nét trạng thái suy yếu thêm trong vùng đỏ.
Với biên độ hồi của VN-Index khoảng 1,14% so với đáy, khoảng
43% số cổ phiếu trong chỉ số này đạt mức hồi tương đương. Điều này cũng cho thấy
có yếu tố bắt đáy và dòng tiền đẩy lên cũng có tác dụng khá tốt với một số mã. Tuy
nhiên hiếm cổ phiếu phục hồi đủ mạnh để vượt tham chiếu trên nền thanh khoản đủ
tin cậy. Một vài mã đang chú ý là BSR đảo chiều khoảng 4,89% so với đáy và tăng
vượt tham chiếu 3,08% với thanh khoản cỡ 250,9 tỷ đồng. VIX đảo chiều 7,75%, vượt
tham chiếu 2,7% với 1.667,4 tỷ đồng. KBC đảo chiều 2,79%, đóng cửa tăng 2,22% với
239,1 tỷ. BID và TPB cũng đảo chiều, nhưng là do kéo giật một nhịp chứ không phải
trải qua quá trình hồi giá bình thường. Với một số mã đảo chiều tốt khác như
LDG, TAL, FCN, DCL, REE thanh khoản cỡ vài chục tỷ và mức tăng giá vượt tham
chiếu cũng không nhiều.
Thanh khoản chiều nay trên sàn HoSE tăng tốt 31,8% so với
phiên sáng, đạt 19.055 tỷ đồng, cao nhất 10 phiên chiều gần đây. Mức giao dịch
này cũng tương đương phiên sáng ngày 11/9 khi thị trường lùi xuống sát mức 1600
điểm. Có thể coi đây là tín hiệu của dòng tiền đang chờ đợi để bắt đáy quanh vùng
này. Điều duy nhất chưa rõ là liệu sức mua có đủ để ổn định hay không.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng đã mua trở lại khá tốt,
tổng mức giải ngân trên HoSE tăng 2,6 lần phiên sáng, đạt gần 2.419 tỷ đồng. Vị
thế ròng nhờ đó chỉ còn -371,8 tỷ đồng so với -1.361,6 tỷ đồng buổi sáng. Tính
chung cả ngày, khối ngoại bán ròng 1.733,4 tỷ đồng ở HoSE, trong đó cổ phiếu thuộc
rổ VN30 bị bán ròng 1.624 tỷ. Các mã đáng chú ý là VHM -407,1 tỷ, VIC -328 tỷ,
CTG -276,8 tỷ, STB -153 tỷ, FPT -147 tỷ, MWG -142,5 tỷ, MBB -133 tỷ.
