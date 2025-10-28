Giá vàng “bốc hơi” hơn 130 USD/oz, SPDR Gold Trust xả 8 tấn

Những dấu hiệu tan băng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung đã kích thích tâm lý ham thích rủi ro của giới đầu tư toàn cầu trong phiên này...

Giá vàng thế giới giảm chóng mặt, tuột khỏi mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/10), do nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm sút khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dịu bớt trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh. Quỹ vàng SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng mạnh.

Lúc 6h sáng nay (28/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 9,5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,24%, giao dịch ở mức 3.991,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 126,7 triệu đồng/lượng, giảm 2,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.081 đồng (mua vào) và 26.351 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.

Chốt phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.982,4 USD/oz, giảm 130,8 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm gần 3,2%. Trong phiên, giá vàng có lúc giảm còn 3.970 USD/oz, thấp nhất kể từ hôm 10/10.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 2,9%, đóng cửa ở mức 4.019,7 USD/oz.

Những dấu hiệu tan băng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung đã kích thích tâm lý ham thích rủi ro của giới đầu tư toàn cầu trong phiên này. Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới do đó đã có một phiên tăng mạnh, trong khi vàng - một tài sản an toàn truyền thống - bị xả hàng mạnh mẽ.

“Khả năng Mỹ và Trung Quốc đạt một thỏa thuận thương mại báo hiệu nhu cầu giảm đối với một tài sản an toàn như vàng”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Đầu tuần trước, khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang nóng, giá vàng thế giới lập kỷ lục trên mức 4.380 USD/oz. Tuy nhiên, do căng thẳng dịu đi sau đó, vàng đã bị bán ồ ạt và hoàn tất tuần giảm giá đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp, với mức giảm 3,2%.

Ngày 26/10 tại Malaysia, các nhà đàm phán thương mại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã đạt một thỏa thuận thương mại khung. Thỏa thuận này hiện đang chờ sự phê chuẩn của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra vào ngày thứ Năm tuần này tại Hàn Quốc.

Theo nhà quản lý quỹ Jeffrey Christian của công ty CPM Group, ngoài lực bán kỹ thuật, vàng còn bị bán vì sự đảo ngược của căng thẳng thương mại - yếu tố đã đưa giá vàng tăng từ 3.800 USD/oz lên gần 4.400 USD/oz chỉ trong vòng 3 tuần đầu của tháng 10.

Ngoài việc theo dõi các diễn biến của đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhà đầu tư toàn cầu còn đang chờ cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool, thị trường đang đặt cược khả năng 97% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp này.

Diễn biến giá vàng thế giới trong vòng 5 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong các dự báo gần đây, nhiều nhà phân tích và đầu tư cho rằng giá vàng sẽ còn thiết lập đỉnh cao mới, có thể lên tới 5.000 USD/oz trong năm 2026. Tuy nhiên, sự điều chỉnh đang diễn ra của giá vàng - dù được cho là cần thiết và lành mạnh sau một thời gian tăng nóng - đang bắt đầu khiến một số người hoài nghi về khả năng tăng giá cao hơn của kim loại quý này.

Trong một báo cáo ngày 27/10, các nhà phân tích của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics hạ dự báo giá vàng tại thời điểm cuối năm 2026 về mức 3.500 USD/oz. “Mức tăng 25% của giá vàng từ tháng 8 tới nay khó biện minh hơn nhiều so với những dịch chuyển trước đó trong xu hướng tăng này”, báo cáo của Capital Economics nhận xét.

Giá bạc cũng trên đà giảm mạnh, với mức giảm khoảng 4,5% trong phiên đầu tuần, đóng cửa ở mức 46,95 USD/oz.

Đồng USD giảm giá trong phiên này, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 98,8 điểm, giảm 0,15% so với mức đóng cửa tuần trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.038,9 tấn. Trong hai phiên vừa qua, quỹ bán ròng 13,5 tấn vàng.