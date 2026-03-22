Đà Nẵng: Chiến lược ứng phó với áp lực chi phí vận chuyển và giá tour du lịch trong bối cảnh xung đột Trung Đông
Ngô Anh Văn
22/03/2026, 11:24
Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh, ngành du lịch Đà Nẵng đang đối mặt với một thách thức lớn: Làm thế nào để giữ giá tour hợp lý mà không làm giảm sức hút của điểm đến...
Với hơn 17,3 triệu
lượt khách và tổng doanh thu gần 60.000 tỉ đồng trong năm 2025, Du lịch Đà Nẵng
đã chứng tỏ sức bật mạnh mẽ của mình. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, những biến
động từ tình hình địa chính trị thế giới đang tạo ra những thách thức không
nhỏ.
Nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với tình hình này, ngày 20/3, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị với sự tham dự của ngành Du lịch và các đơn vị liên quan để đưa ra các biện pháp giải bài toán bởi áp lực từ chi phí vận chuyển và giá tour du lịch.
Ông Cao Trí Dũng,
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng đây là thời điểm ngành du
lịch cần thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng du khách và thị trường. Giá
nhiên liệu tăng đang tác động trực tiếp đến giá vé máy bay, chi phí vận chuyển
đường bộ và giá tour trọn gói. Nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ sụt
giảm lượng khách, đặc biệt là khách quốc tế, là hoàn toàn có thể xảy ra trong
mùa cao điểm sắp tới.
Trên tinh thần đó,
Hiệp hội đã thống nhất triển khai các gói khuyến mãi và chương trình kích cầu,
tập trung vào thị trường nội địa và các thị trường gần như Đông Nam Á, Đông Bắc
Á – những thị trường ít chịu ảnh hưởng bởi chi phí đường bay dài. Các doanh
nghiệp lữ hành được khuyến nghị tái thiết kế sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn,
rút ngắn thời gian, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.
Ở
phía cung ứng dịch vụ, các khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và điểm tham
quan được kêu gọi điều chỉnh giá một cách hợp lý, xây dựng các gói combo hấp
dẫn, chia sẻ lợi nhuận để giữ chân du khách. Mục tiêu chung được xác định là
hạn chế tối đa việc tăng giá đột biến, qua đó giữ vững hình ảnh Đà Nẵng là điểm
đến thân thiện, biết chia sẻ và vì lợi ích chung.
Hiệp
hội Du lịch Đà Nẵng cũng kiến nghị các cơ quan quản lý cần mở rộng chính sách
hỗ trợ hàng không và triển khai các chương trình kích cầu điểm đến một cách
đồng bộ. Trong khi đó, các hãng hàng không được đề xuất không chỉ tăng chuyến
bay đến các thị trường trọng điểm mà còn phối hợp với doanh nghiệp du lịch để
xây dựng sản phẩm chung, góp phần kiểm soát chi phí và tạo ra các gói dịch vụ
cạnh tranh hơn.
Trong
“cơn gió ngược” của xung đột chính trị, lựa chọn của Đà Nẵng không phải là tăng
giá, mà là tăng liên kết, chia sẻ lợi ích và tái cấu trúc thị trường. Việc giữ
được giá hợp lý, duy trì dòng khách và củng cố niềm tin của du khách được xem
là chìa khóa để ngành du lịch thành phố tiếp tục giữ vững vị thế là một trong
những điểm đến hàng đầu khu vực.
Không
chỉ dừng ở các giải pháp ngắn hạn, Hiệp hội tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt
ngành du lịch Việt Nam và khu vực thông qua việc chủ động tham gia các hoạt
động xúc tiến lớn. Trong đó, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) tại Hà Nội
vào tháng 4 tới đây được xem là cơ hội quan trọng để Đà Nẵng giới thiệu các gói
ưu đãi cho mùa hè, kết nối thị trường và thúc đẩy phục hồi du lịch.
Đáng
chú ý, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình xúc tiến du lịch tại
Lào từ ngày 2 đến 4/4/2026, nhằm khai thác hiệu quả thị trường khách đường bộ
thông qua Hành lang kinh tế Đông – Tây. Đây được xem là hướng đi chiến lược
trong bối cảnh chi phí hàng không gia tăng, giúp đa dạng hóa nguồn khách và
giảm phụ thuộc vào các thị trường xa.
Trong
chiến lược dài hạn, Đà Nẵng tiếp tục xác định an ninh, an toàn và chất lượng
dịch vụ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Thành phố đang triển khai nhiều
giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo môi trường du lịch
văn minh, thân thiện và an toàn – yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh du
lịch toàn cầu nhiều biến động.
Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines
Việc Hãng hàng không AirAsia chính thức khai thác đường bay Manila – Đà Nẵng, cùng với việc mở đường bay thẳng Bali – Đà Nẵng từ ngày 20/3/2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không và tạo động lực phát triển du lịch thành phố...
Với Gen Z, nhu cầu du lịch đã thay đổi theo hướng sâu sắc hơn: “sống” trong nền văn hóa mình yêu thích. Tại Hàn Quốc, sự chuyển dịch này đang góp phần tái định hình ngành du lịch và trở thành một mô hình có sức lan tỏa toàn cầu…
Festival Du lịch Cửa Lò 2026 quy tụ hàng loạt sự kiện nổi bật như lễ khai mạc kết hợp pháo hoa tầm cao, các giải thể thao quy mô lớn, carnaval biển và lễ hội ẩm thực, hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch địa phương...
Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành lớn cho thấy kể từ sau khi xung đột bùng phát, nhiều du khách Việt Nam có kế hoạch du lịch tại các quốc gia cần phải quá cảnh tại Trung Đông đã chủ động chuyển hướng sang những hành trình an toàn và thủ tục đơn giản hơn…
Theo khảo sát được Forbes thực hiện về xu hướng lao động, 54% người trẻ cho biết sẵn sàng ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào việc tăng lương, cho thấy sự thay đổi trong cách họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống…
