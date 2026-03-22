Đà Nẵng: Chiến lược ứng phó với áp lực chi phí vận chuyển và giá tour du lịch trong bối cảnh xung đột Trung Đông

Ngô Anh Văn

22/03/2026, 11:24

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh, ngành du lịch Đà Nẵng đang đối mặt với một thách thức lớn: Làm thế nào để giữ giá tour hợp lý mà không làm giảm sức hút của điểm đến...

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, chia sẻ tại hội nghị.
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, chia sẻ tại hội nghị.

Với hơn 17,3 triệu lượt khách và tổng doanh thu gần 60.000 tỉ đồng trong năm 2025, Du lịch Đà Nẵng đã chứng tỏ sức bật mạnh mẽ của mình. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, những biến động từ tình hình địa chính trị thế giới đang tạo ra những thách thức không nhỏ.

Nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với tình hình này, ngày 20/3, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị với sự tham dự của ngành Du lịch và các đơn vị liên quan để đưa ra các biện pháp giải bài toán bởi áp lực từ chi phí vận chuyển và giá tour du lịch.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng đây là thời điểm ngành du lịch cần thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng du khách và thị trường. Giá nhiên liệu tăng đang tác động trực tiếp đến giá vé máy bay, chi phí vận chuyển đường bộ và giá tour trọn gói. Nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ sụt giảm lượng khách, đặc biệt là khách quốc tế, là hoàn toàn có thể xảy ra trong mùa cao điểm sắp tới.

Trên tinh thần đó, Hiệp hội đã thống nhất triển khai các gói khuyến mãi và chương trình kích cầu, tập trung vào thị trường nội địa và các thị trường gần như Đông Nam Á, Đông Bắc Á – những thị trường ít chịu ảnh hưởng bởi chi phí đường bay dài. Các doanh nghiệp lữ hành được khuyến nghị tái thiết kế sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn, rút ngắn thời gian, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Ở phía cung ứng dịch vụ, các khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan được kêu gọi điều chỉnh giá một cách hợp lý, xây dựng các gói combo hấp dẫn, chia sẻ lợi nhuận để giữ chân du khách. Mục tiêu chung được xác định là hạn chế tối đa việc tăng giá đột biến, qua đó giữ vững hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến thân thiện, biết chia sẻ và vì lợi ích chung.

Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng kiến nghị các cơ quan quản lý cần mở rộng chính sách hỗ trợ hàng không và triển khai các chương trình kích cầu điểm đến một cách đồng bộ. Trong khi đó, các hãng hàng không được đề xuất không chỉ tăng chuyến bay đến các thị trường trọng điểm mà còn phối hợp với doanh nghiệp du lịch để xây dựng sản phẩm chung, góp phần kiểm soát chi phí và tạo ra các gói dịch vụ cạnh tranh hơn.

Trong “cơn gió ngược” của xung đột chính trị, lựa chọn của Đà Nẵng không phải là tăng giá, mà là tăng liên kết, chia sẻ lợi ích và tái cấu trúc thị trường. Việc giữ được giá hợp lý, duy trì dòng khách và củng cố niềm tin của du khách được xem là chìa khóa để ngành du lịch thành phố tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu khu vực.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Không chỉ dừng ở các giải pháp ngắn hạn, Hiệp hội tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt ngành du lịch Việt Nam và khu vực thông qua việc chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến lớn. Trong đó, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) tại Hà Nội vào tháng 4 tới đây được xem là cơ hội quan trọng để Đà Nẵng giới thiệu các gói ưu đãi cho mùa hè, kết nối thị trường và thúc đẩy phục hồi du lịch.

Đáng chú ý, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình xúc tiến du lịch tại Lào từ ngày 2 đến 4/4/2026, nhằm khai thác hiệu quả thị trường khách đường bộ thông qua Hành lang kinh tế Đông – Tây. Đây được xem là hướng đi chiến lược trong bối cảnh chi phí hàng không gia tăng, giúp đa dạng hóa nguồn khách và giảm phụ thuộc vào các thị trường xa.

Trong chiến lược dài hạn, Đà Nẵng tiếp tục xác định an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn – yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh du lịch toàn cầu nhiều biến động.

Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines

20:29, 20/03/2026

Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines

Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Festival du lịch Cửa Lò 2026

15:29, 19/03/2026

Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Festival du lịch Cửa Lò 2026

Huế mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực du lịch

23:48, 18/03/2026

Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines

Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines

Việc Hãng hàng không AirAsia chính thức khai thác đường bay Manila – Đà Nẵng, cùng với việc mở đường bay thẳng Bali – Đà Nẵng từ ngày 20/3/2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không và tạo động lực phát triển du lịch thành phố...

Hàn Quốc tận dụng mọi cơ hội để phát triển du lịch văn hóa

Hàn Quốc tận dụng mọi cơ hội để phát triển du lịch văn hóa

Với Gen Z, nhu cầu du lịch đã thay đổi theo hướng sâu sắc hơn: “sống” trong nền văn hóa mình yêu thích. Tại Hàn Quốc, sự chuyển dịch này đang góp phần tái định hình ngành du lịch và trở thành một mô hình có sức lan tỏa toàn cầu…

Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Festival du lịch Cửa Lò 2026

Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Festival du lịch Cửa Lò 2026

Festival Du lịch Cửa Lò 2026 quy tụ hàng loạt sự kiện nổi bật như lễ khai mạc kết hợp pháo hoa tầm cao, các giải thể thao quy mô lớn, carnaval biển và lễ hội ẩm thực, hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch địa phương...

“Săn” tour 30/4 sớm, du khách Việt chuộng các chặng bay gần

“Săn” tour 30/4 sớm, du khách Việt chuộng các chặng bay gần

Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành lớn cho thấy kể từ sau khi xung đột bùng phát, nhiều du khách Việt Nam có kế hoạch du lịch tại các quốc gia cần phải quá cảnh tại Trung Đông đã chủ động chuyển hướng sang những hành trình an toàn và thủ tục đơn giản hơn…

Trekking đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách trẻ

Trekking đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách trẻ

Theo khảo sát được Forbes thực hiện về xu hướng lao động, 54% người trẻ cho biết sẵn sàng ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào việc tăng lương, cho thấy sự thay đổi trong cách họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

