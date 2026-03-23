Việt Nam liên tục ghi điểm trên bản đồ du lịch toàn cầu

Tạp chí du lịch của Mỹ CN Traveler vừa công bố danh sách 28 đất nước đẹp nhất thế giới, Việt Nam giữ vị trí 17. Đứng đầu danh sách là Trung Quốc, đất nước với 56 di sản thế giới được UNESCO công nhận…

Sau Trung Quốc, các vị trí tiếp theo trong top 10 đất nước đẹp nhất thế giới lần lượt thuộc về Úc, Brazil, Ấn Độ, Mỹ, Canada, Mexico, Colombia, Pháp và Indonesia. Góp mặt trong danh sách này ở vị trí 17, Việt Nam được đánh giá là một đất nước có cảnh quan đa dạng nhất trong khu vực.

Song song với đó, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler vừa công bố 16 quốc gia "có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới", trong đó Việt Nam tiếp tục được đánh giá là lựa chọn "đáng tiền" trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với euro, Yên và bảng Anh đã giảm gần 10% trong năm 2025 và tiếp tục đi xuống đầu năm 2026.

Nhờ đó, với ngân sách khoảng 100 - 150 USD mỗi ngày, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ tại Việt Nam tương đương mức chi phí cao gấp 3 lần tại các thành phố châu Âu. Ngoài ra, Việt Nam có chính sách miễn thị thực 45 ngày cho công dân Mỹ và Anh, không yêu cầu thời gian giãn cách giữa các lần nhập cảnh, cùng e-visa 90 ngày với chi phí 25 USD.

Những yếu tố này giúp Việt Nam duy trì vị thế trong nhóm điểm đến giá tốt nhất trong bối cảnh biến động tỷ giá toàn cầu. Hồi tháng 2, một tờ báo của Pháp cũng xếp Việt Nam trong nhóm điểm đến tốt nhất thế giới, với các trải nghiệm du lịch được đánh giá là có mức giá "dễ chịu" với khách quốc tế.

Một tour 2 ngày khám phá vịnh Hạ Long có giá khoảng 100 euro, bao gồm nghỉ đêm trên du thuyền, ăn uống, chèo kayak và tham quan hang động. Tại miền núi phía Bắc, hành trình trekking 2 ngày qua ruộng bậc thang ở Sa Pa có giá khoảng 60 euro, bao gồm hướng dẫn viên, ăn uống và một đêm homestay cùng người dân địa phương.

Trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông không chỉ tạo ra thách thức mà còn có thể làm dịch chuyển dòng khách du lịch quốc tế, một số hãng hàng không châu Á có thể gia tăng vai trò kết nối, trong khi các sân bay như Singapore, Bangkok hay Kuala Lumpur trở thành điểm trung chuyển thay thế cho các hành trình giữa châu Á và châu Âu.

Sự thay đổi này có thể kéo theo dịch chuyển dòng khách trong khu vực. Trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên các điểm đến an toàn và ổn định, du lịch Việt Nam có cơ hội củng cố hình ảnh và thu hút thêm khách quốc tế.

Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội phụ thuộc nhiều vào sự chủ động của doanh nghiệp du lịch. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến hàng không, linh hoạt điều chỉnh chương trình tour và tăng cường các chính sách hỗ trợ khách nhằm duy trì niềm tin của thị trường. Việc chủ động thay đổi lịch trình, hỗ trợ đổi hoặc hoàn tour kịp thời cũng là yếu tố quan trọng để duy trì niềm tin của thị trường.

Bên cạnh đó, dù đã phục hồi mạnh về lượng khách, du lịch Việt Nam vẫn đối mặt bài toán nâng giá trị. Từ một điểm đến được biết đến là “đáng tiền”, ngành du lịch đang đứng trước yêu cầu chuyển dịch sang “đáng trải nghiệm”.

Theo báo cáo của The Outbox Campany, hình ảnh du lịch Việt Nam hiện vẫn gắn chủ yếu với những thuộc tính quen thuộc như giá cả hợp lý và cảnh quan thiên nhiên. Khoảng trống về chiều sâu thương hiệu cũng thể hiện qua mức độ lan tỏa trải nghiệm.

Chỉ số Net Promoter Score (NPS) của du lịch Việt Nam chỉ khoảng 24,2, thấp hơn đáng kể so với nhiều điểm đến trong khu vực như Thái Lan hay Singapore, nơi NPS thường vượt 50 điểm. Điều này cho thấy nhiều du khách hài lòng với chuyến đi nhưng chưa sẵn sàng giới thiệu điểm đến cho người khác, hoặc quay trở lại nhiều lần.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng thương hiệu cần đặt trên nền tảng trải nghiệm. Du lịch Việt Nam cần một câu chuyện thương hiệu rõ ràng, xoay quanh các trụ cột như văn hóa bản địa, ẩm thực phong phú, thiên nhiên đa dạng và đời sống đô thị đặc sắc, thay vì chỉ quảng bá hình ảnh chung chung.

Thay vì xem tất cả thị trường quốc tế như nhau, chính sách xúc tiến du lịch cần phân loại rõ các nhóm thị trường theo quy mô, tốc độ tăng trưởng và giá trị chi tiêu của du khách. Cách tiếp cận này cho phép phân bổ nguồn lực xúc tiến hiệu quả hơn, đồng thời xây dựng thông điệp quảng bá, sản phẩm du lịch và chính sách thị thực phù hợp với từng nhóm khách.

Trong danh mục đó, các thị trường quy mô lớn hiện nay vẫn giữ vai trò nền tảng trong việc duy trì dòng khách ổn định. Những thị trường như Trung Quốc hay Hàn Quốc thường có lợi thế về khoảng cách địa lý, tần suất chuyến bay và mức độ nhận diện điểm đến.

Do đó, chính sách đối với nhóm này cần tập trung vào việc duy trì kết nối hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng sản phẩm du lịch để khuyến khích du khách quay trở lại và kéo dài thời gian lưu trú, thay vì chỉ tập trung vào tăng số lượng khách.

Song song với nhóm thị trường truyền thống, các thị trường đang tăng trưởng nhanh như Ấn Độ, Nga hay một số nước Đông Nam Á cần được coi là nhóm mở rộng chiến lược. Dù hiện nay tỷ trọng của từng thị trường vẫn còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng cao cho thấy tiềm năng phát triển trong trung hạn.

Đối với nhóm này, hoạt động xúc tiến cần mang tính chủ động hơn, bao gồm tăng cường quảng bá tại các đô thị lớn, hợp tác với hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành, cũng như phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc điểm văn hóa và nhu cầu tiêu dùng của từng thị trường.

Với nhóm thị trường xa như châu Âu, Bắc Mỹ và Úc – nơi du khách thường có thời gian lưu trú dài, chiến lược thu hút cần đặt trọng tâm vào khả năng tiếp cận điểm đến và trải nghiệm du lịch có giá trị cao. Một trong những yếu tố then chốt là cải thiện kết nối hàng không quốc tế. Việc mở rộng các đường bay thẳng, đặc biệt trên các chặng bay dài, có thể giúp giảm đáng kể chi phí, thời gian di chuyển và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam.

Ngày 22/3 tại Hà Nội, Tổng công ty du lịch Hà Nội (Hanoitourist) và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhận định đây không chỉ là lễ ký kết giữa hai đơn vị, mà còn là nhiệm vụ chính trị, điều tiết thị trường, tạo động lực phát triển và dẫn dắt ngành du lịch Việt Nam.

Với định hướng của chuyển từ tăng trưởng số lượng sang chất lượng, hai “đầu tàu” du lịch Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cần đổi mới mạnh mẽ, không thể chỉ dựa vào các sản phẩm cũ mà phải tạo ra sản phẩm mới, công trình mới mang tầm quốc tế. Theo Thứ trưởng, việc xây dựng các gói sản phẩm liên kết, kết nối dịch vụ giữa các địa phương sẽ là hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, hút khách quốc tế.

Theo nội dung ký kết, hai doanh nghiệp thống nhất sẽ cùng xúc tiến quảng bá, tham gia sự kiện để mở rộng thị trường, chia sẻ nguồn khách. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nhân lực và triển khai chính sách ưu đãi nội bộ.

Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) này mở ra một bước phát triển mới trong liên kết giữa hai doanh nghiệp du lịch nhà nước lớn nhất cả nước. Hai bên dự kiến thành lập tổ công tác chung ngay sau lễ ký kết nhằm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và bảo đảm việc hợp tác đi vào thực chất.