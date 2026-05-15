Tiếp tục phát động Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại miền Trung

Ngày 15/5, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tổ chức lễ phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 khu vực miền Trung tại Đà Nẵng, tiếp tục mở rộng chuỗi roadshow toàn quốc nhằm lan tỏa giáo dục STEM và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh phổ thông...

Phát biểu tại sự kiện, ông Noh Seung Woo, Giám đốc Trách nhiệm xã hội Samsung Việt Nam, cho biết Samsung Solve for Tomorrow được định hướng là “sân chơi đổi mới sáng tạo”, nơi học sinh có thể vận dụng kiến thức STEM để xây dựng các giải pháp công nghệ giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Theo ông Noh Seung Woo, sau nhiều năm triển khai, chương trình không chỉ ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo mang tính ứng dụng cao mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét về năng lực công nghệ và tư duy giải quyết vấn đề của học sinh Việt Nam, đặc biệt tại khu vực miền Trung.

Ông Noh Seung Woo đồng thời đánh giá cao thành tích của học sinh miền Trung tại các mùa thi trước. Tại vòng chung kết năm 2025, khu vực miền Trung có 5 đội góp mặt trong nhóm 16 đội xuất sắc toàn quốc, trong đó Đà Nẵng có hai đại diện là Trường Tiểu học và THCS FPT cùng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Đại diện Samsung Việt Nam nhấn mạnh tinh thần hiếu học cùng niềm đam mê công nghệ của học sinh khu vực này là động lực để doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến của chương trình trong nhiều năm liên tiếp.

Bà Tân Anh, Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho rằng sự phối hợp giữa Samsung, NIC và ngành giáo dục địa phương đang hình thành mô hình hợp tác thiết thực giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường trong thúc đẩy giáo dục STEM.

"Samsung mang đến kinh nghiệm quốc tế, nguồn lực doanh nghiệp và cam kết dài hạn đối với giáo dục STEM, trong khi NIC giữ vai trò kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trẻ cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo", bà Tân Anh cho hay.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, cho biết Samsung Solve for Tomorrow đã trở thành cuộc thi quen thuộc đối với học sinh Đà Nẵng khi nhiều năm qua địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực tại sân chơi này.

Đề cao việc Samsung Việt Nam và NIC lựa chọn Đà Nẵng làm nơi phát động cuộc thi khu vực miền Trung, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp để lan tỏa chương trình tới các trường THCS, THPT trên địa bàn, tạo điều kiện để học sinh tham gia và phát triển năng lực trong môi trường công nghệ số.

Theo ban tổ chức, sau lễ khởi động toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4/2026, chương trình đã được triển khai tới hơn 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời, hơn 20 workshop trực tiếp về tư duy thiết kế (Design Thinking), phát triển ý tưởng và xây dựng dự án cũng đã được tổ chức nhằm hỗ trợ học sinh tiếp cận cuộc thi bài bản hơn.