Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo
Dũng Huỳnh
14/04/2026, 21:03
Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026 dự kiến đào tạo 2.200 sinh viên, đánh dấu lần đầu tiên mảng công nghệ bán dẫn được đưa vào giáo trình giảng dạy đáp ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050...
Ngày 14/4, tại Bắc Ninh, Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty TNHH Letuin High Tech Việt Nam chính thức khởi động Chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) 2026, đánh dấu bước mở rộng mới trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.
Sự kiện có sự hiện diện của ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam; ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), ông Kim Yong Tae, Giám đốc Công ty TNHH Letuin High Tech Việt Nam; cùng với đại diện ban giám hiệu, các thầy cô giáo và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, nhấn mạnh trong bối cảnh công nghệ cao phát triển nhanh chóng, đổi mới sáng tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với toàn xã hội và ngành công nghiệp, việc đầu tư vào giáo dục và khoa học công nghệ không chỉ phục vụ hiện tại mà còn là nền tảng cho năng lực cạnh tranh tương lai và phát triển bền vững.
Theo ông Na Ki Hong, từ năm 2019 đến nay, thông qua chương trình Samsung Innovation Campus, Samsung Việt Nam không chỉ triển khai các khóa đào tạo công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data), mà còn hướng tới nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, đổi mới cho thế hệ trẻ, giúp sinh viên chủ động thích ứng với những biến động của thời đại số.
Đáng chú ý, trong năm 2026, Samsung sẽ mở rộng chương trình lên một cấp độ mới khi lần đầu bổ sung các khóa đào tạo công nghệ bán dẫn từ cơ bản đến nâng cao. Đây là bước đi nhằm hỗ trợ sinh viên sớm tiếp cận lĩnh vực công nghệ cao đang giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời trang bị năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực Việt Nam trong tương lai.
Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cũng cho biết, cùng với việc đưa vào vận hành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Bắc Ninh, Samsung dự kiến tiếp tục mở rộng mô hình này tới một số địa phương khác như Thái Nguyên, qua đó tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp trải nghiệm công nghệ tiên tiến trong môi trường đào tạo gắn với thực tiễn.
“Việc liên tục phát triển Samsung Innovation Campus là cam kết quan trọng của Samsung Việt Nam nhằm góp phần đưa Việt Nam cất cánh trở thành quốc gia công nghiệp công nghệ cao”, ông Na Ki Hong khẳng định, đồng thời cho biết Samsung sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình đào tạo bài bản hơn thông qua hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và các đơn vị đào tạo chuyên ngành bán dẫn.
Gửi thông điệp tới sinh viên tham dự chương trình, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam nhấn mạnh tinh thần học tập không ngừng và dám thử thách là chìa khóa mở ra tương lai, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các học viên sẽ trở thành những nhân tố dẫn dắt tương lai công nghệ của Việt Nam
Cùng ngày, Samsung cũng khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm có diện tích 725 m2, gồm phòng học SIC, phòng STEM Lab, hai phòng thực hành XR/VR, phòng mô phỏng lắp ráp bán dẫn cùng các không gian hỗ trợ học tập và nghiên cứu.
Theo Samsung Việt Nam, từ năm 2026, mô hình SIC Lab trước đây sẽ được nâng cấp thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC và mở rộng tới nhiều tỉnh, thành nhằm hình thành hệ sinh thái đào tạo công nghệ hiện đại, phục vụ nghiên cứu, thực hành và phát triển nhân lực cho các ngành công nghệ cao.
Đánh giá về dự án, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, cho rằng việc triển khai SIC 2026 và đưa vào hoạt động trung tâm đào tạo mới là bước khởi đầu quan trọng trong việc hình thành chuỗi đào tạo liên thông từ nhà trường đến doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.
Việt Nam là một trong số các quốc gia đầu tiên được Samsung triển khai dự án Samsung Innovation Campus (SIC) từ năm 2019. Ngoài SIC, Samsung đã và đang triển khai nhiều dự án nhằm bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam như Samsung Solve for Tomorrow hay trao tặng học bổng tài năng Samsung cùng cơ hội thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung Việt Nam.
Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công
Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ
Trước thực trạng nhiều công trình hạ tầng kéo dài, chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục thiết yếu để sớm phục vụ người dân...
TP. Hồ Chí Minh chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ gần 129.000 tỷ đồng
Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 tăng cao, nhiều chặng du lịch hết vé giờ đẹp
