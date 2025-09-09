Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Thế giới

Tín hiệu khả quan về quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Ngọc Trang

09/09/2025, 10:49

Những ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng phát đi thông điệp thể hiện cam kết với quan hệ song phương...

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 2/2025 - Ảnh: Nhà Trắng
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 2/2025 - Ảnh: Nhà Trắng

Thứ Sáu tuần trước, khi được hỏi đã sẵn sàng tái thiết quan hệ với Ấn Độ hay chưa, ông Trump khẳng định: “Tôi luôn là bạn tốt của ông Modi”.

“Tôi chỉ không thích những việc ông ấy làm ở thời điểm này. Nhưng Ấn Độ và Mỹ có mối quan hệ đặc biệt. Không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng có những khoảnh khắc như vậy thôi”, ông Trump nói.

Một ngày sau đó, Thủ tướng Ấn Độ đáp lại bằng một bài đăng trên mạng xã hội X: “Tôi vô cùng trân trọng và hoàn toàn đáp lại tình cảm cũng như những đánh giá tích cực của ông Trump về mối quan hệ của hai nước. Ấn Độ và Mỹ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện toàn cầu rất tích cực”.

Theo các nhà phân tích, phát biểu của hai nhà lãnh đạo là tín hiệu tích cực hiếm hoi về quan hệ giữa Mỹ và quốc gia Nam Á sau những rạn nứt gần đây.

Vài tháng qua, ông Trump liên tục gia tăng áp lực lên Ấn Độ khi chỉ trích nước này áp thuế quan cao với hàng hóa Mỹ và mua nhiều dầu Nga kể từ khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra. Ngày 6/8, ông cũng ban hành sắc lệnh điều hành về việc tăng thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ lên 50%, bao gồm 25% trừng phạt vì mua dầu Nga.

Thứ Sáu tuần trước, phát biểu trên kênh Bloomberg TV, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói rằng Ấn Độ rồi cũng sẽ phải nhượng bộ.

“Trong một hoặc hai tháng tới, tôi nghĩ Ấn Độ sẽ phải vào bàn đàm phán. Họ sẽ xin lỗi và cố gắng đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump”, ông nói.

Việc khôi phục mối quan hệ hòa hảo với Mỹ đặc biệt quan trọng với nền kinh tế Ấn Độ. Theo ông Anantha Nageswaran, cố vấn kinh tế trưởng của Chính phủ Ấn Độ, thuế quan 50% của chính quyền ông Trump với hàng hóa Ấn Độ có thể khiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quốc gia Nam Á giảm khoảng 0,5% trong năm nay.

“Tùy thuộc vào thời gian áp dụng trong năm nay, thuế quan của Mỹ có thể làm giảm 0,5-0,6% GDP của Ấn Độ”, ông Nageswaran phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg TV ngày 8/9.

Dù vậy, tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết nước này sẽ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu Nga vì việc này mang lại hiệu quả về mặt kinh tế.

Theo dữ liệu của cơ quan Census Bureau của Mỹ, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Mỹ và Ấn Độ đạt 129 tỷ USD năm 2024, trong đó Mỹ thâm hụt thương mại 45,8 tỷ USD.

Một số tổ chức đại diện cho doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ nước tính thuế quan của Mỹ có thể ảnh hưởng tới 55% trong tổng số 87 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu từ nước này sang Mỹ. Ngoài ra, thuế quan này cũng mang lại lợi thế cho các đối thủ của Ấn Độ như Việt Nam, Bangladesh và Trung Quốc - những nước chịu thuế suất thấp hơn.

