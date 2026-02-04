Dữ liệu số giúp du lịch Việt Nam bứt phá từ thị trường Nga

Năm 2025 khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 21,2 triệu lượt, vượt xa mức trước dịch. Đà tăng trưởng, đặc biệt từ thị trường Nga, cùng việc ứng dụng AdTech và dữ liệu số tạo ra bước chuyển mình quan trọng, từ mở rộng quy mô sang nâng cao giá trị và trải nghiệm cá nhân hóa…

Kết thúc năm 2025, du lịch Việt Nam chính thức xác lập kỷ lục mới với 21,2 triệu lượt khách quốc tế, vượt đỉnh của năm 2019 gần 18%. Theo dữ liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT), đà tăng trưởng này mang tính tổng thể với sự đóng góp mạnh mẽ từ nhiều thị trường trọng điểm như Ấn Độ (tăng 48,9%), Campuchia (tăng 44,8%), Trung Quốc (tăng 41,3%) và Nhật Bản (tăng 14,4%).

Đặc biệt, thị trường Nga đã tạo nên một hiện tượng kinh ngạc với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong năm qua. Với 689.714 lượt khách, thị trường này ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 196,9% so với năm 2024, chính thức xô đổ kỷ lục 646.500 lượt khách của thời điểm trước dịch (năm 2019).

Báo cáo từ Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Nga (RTI) chỉ ra rằng Việt Nam đã trở thành điểm đến ưu tiên hàng đầu cho các chuyến du lịch trọn gói trong năm 2025.

Bà Thư Nguyễn, Quản lý Phát triển Kinh doanh của Yango Ads tại Việt Nam, cho biết sự bùng nổ này được cộng hưởng từ ba yếu tố then chốt: Chính sách thị thực thuận lợi; mạng lưới đường bay charter được tái khởi động nhanh chóng từ Moscow và các thành phố lớn đến Cam Ranh, Phú Quốc và cuối cùng là định vị sản phẩm cạnh tranh.

Trong bối cảnh các điểm đến truyền thống tại Châu Âu dần trở nên khó tiếp cận, Việt Nam với khí hậu nắng ấm, chi phí hợp lý và dịch vụ phù hợp gia đình đã trở thành “giải pháp thay thế” hoàn hảo cho du khách Nga trong mùa đông.

Bên cạnh đó, bà Thư cho rằng sự bứt phá của năm 2025 không chỉ là kết quả của sự hồi phục thị trường mà còn cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ quảng cáo (AdTech) vào việc chuyển đổi chất lượng nguồn khách. AdTech đã trở thành một trong những công cụ thực thi hiệu quả cho việc chuyển dịch từ mô hình số lượng lớn sang tăng cường giá trị trên mỗi lượt khách.

Đồng thời, công nghệ này cho phép đa dạng hóa thị trường mà không cần nhân đôi ngân sách tiếp thị, nhờ khả năng tối ưu hóa việc quảng bá dựa trên ý định của du khách thay vì chỉ dựa vào hộ chiếu. Sự tiến hóa của AdTech cũng đồng thời song hành cùng nỗ lực số hóa của Chính phủ, tiêu biểu là việc vận hành nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia “Visit Vietnam”.

“Trong khi nền tảng quốc gia cung cấp hạ tầng dữ liệu thống nhất để hỗ trợ ra quyết định, thì các giải pháp AdTech đóng vai trò là ‘cánh tay nối dài’ thực thi, biến các mục tiêu chiến lược thành kết quả đo lường được trên quy mô lớn theo thời gian thực”, vị chuyên gia này phân tích thêm.

Đồng thời, AdTech đã đóng vai trò như một bộ lọc chuẩn xác, bằng cách nhận diện những người dùng đang chủ động tìm kiếm các điểm đến ấm áp vào mùa đông, các gia đình đang so sánh gói nghỉ dưỡng dài ngày, hay nhóm khách đặc thù quan tâm đến du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness), công nghệ đã giúp hình ảnh du lịch Việt Nam xuất hiện đúng lúc, đúng đối tượng.

Cũng theo bà Thư, câu chuyện của năm 2025 thay vì quảng bá đại trà theo mùa hoặc theo quốc gia một cách dàn trải, hạ tầng AdTech hiện đại đã cho phép ngành du lịch tập trung vào các “tín hiệu hành vi và ngữ cảnh” của người dùng trên không gian số.

Phân tích sâu hơn, bà Thư cho biết phương thức này nhắm mục tiêu theo hành vi này giúp tiếp cận phân khúc khách hàng “tiềm năng cao” như các gia đình hay nhóm khách tìm kiếm kỳ nghỉ wellness kéo dài từ 10 đến 28 ngày từ rất lâu trước khi họ thực hiện thao tác đặt phòng.

Việc tiếp cận phù hợp với nhu cầu của những du khách Nga hay các quốc gia khác, giúp đảm bảo nguồn khách đến Việt Nam là những nhóm đã được “thẩm định” trước về nhu cầu và khả năng chi trả.

Theo bà Thư Nguyễn, những du khách này có xu hướng đi theo nhóm lớn hơn, đặt các hạng phòng cao cấp và chi tiêu vượt xa mức tham quan cơ bản. Đây chính là động lực chính giúp doanh thu dịch vụ lữ hành đạt mức kỷ lục 93,9 nghìn tỷ đồng trong năm 2025.

Về triển vọng thị trường, bà Thư Nguyễn nhận định rằng thu hút được nhóm khách tiềm năng mới chỉ là một nửa chặng đường. Khi hệ sinh thái du lịch dần trưởng thành, trọng tâm cần được mở rộng sang “dặm cuối” của hành trình trải nghiệm khách hàng.

Trước đó, theo dự báo của nền tảng Booking.com, năm 2026 sẽ chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi du lịch, khi du khách không còn mặn mà với các hành trình đại trà mà ưu tiên những trải nghiệm gắn với sở thích và cá tính cá nhân.

Từ các chuyến đi nhằm “kiểm chứng” sự đồng điệu với bạn đồng hành, hành trình thiên về trải nghiệm tinh thần, đến lựa chọn lưu trú thông minh với tiện nghi công nghệ cao, du lịch ngày càng trở thành cách khẳng định dấu ấn riêng.

Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của công nghệ trong việc đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm, giúp mỗi chuyến đi được “đo ni đóng giày” theo thói quen, gu thẩm mỹ và mong muốn riêng của từng du khách.