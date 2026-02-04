244 sự kiện sẽ diễn ra trong Năm du lịch quốc gia 2026

Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” là thông điệp gửi tới bạn bè trong nước và quốc tế về một Gia Lai mới, điểm đến hội tụ những giá trị đặc sắc của miền Trung và Tây Nguyên…

Tại buổi họp báo giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia 2026, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết Gia Lai trở thành địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia trên cơ sở các tiêu chí về điều kiện tự nhiên, tài nguyên văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch, khả năng tổ chức sự kiện và sự sẵn sàng của địa phương sau sáp nhập.

Gia Lai có diện tích hơn 21.500 km2 (lớn thứ hai cả nước), dân số khoảng 3,5 triệu người, cầu nối giữa Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Với không gian phát triển rộng, hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng gồm đường bộ, hàng không, đường biển và cửa khẩu quốc tế, địa phương có nhiều lợi thế trong giao thương, liên kết vùng và phát triển du lịch.

Gia Lai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, kết hợp giữa cảnh quan cao nguyên, biển đảo và chiều sâu văn hóa bản địa. Nơi đây hội tụ nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu có sức lan tỏa ở tầm quốc gia và quốc tế như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, võ cổ truyền Bình Định.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sở hữu hệ thống di tích, thắng cảnh nổi tiếng như hệ thống tháp Chăm, hệ thống núi lửa Chưa Đăng Yam, bán đảo Phương Mai - Kỳ Co - Eo Gió. Những yếu tố này tạo nền tảng để Gia Lai định vị hình ảnh điểm đến khác biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Trước Gia Lai, Huế (2025) và Điện Biên (2024) được lựa chọn để đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, hai điểm đến đều đạt được thành tích tăng trưởng 1,5 - 2 lần. Tổng lượng khách du lịch đến TP. Huế năm 2025 ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng hơn 61% so với cùng kỳ 2024, trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40%. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 64%.

Điện Biên sau khi được chọn làm địa điểm tổ chức đăng cai sự kiện vào năm 2024 đã đón lượng khách du lịch cao nhất từ trước đến nay, trên 1,8 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt 3.300 tỷ đồng, tăng gần hai lần so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Du lịch Quốc gia.

Năm Du lịch Quốc gia 2026, ngành du lịch Việt Nam sẽ tổ chức 244 sự kiện, tăng gấp 1,5 lần số hoạt động được tổ chức trong hai năm 2024 - 2025. Trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Các hoạt động được tổ chức xuyên suốt năm, triển khai theo chủ đề từng quý.

Quý I có chủ đề “Gia Lai - Ngày mới”. Mở đầu bằng lễ công bố Năm Du lịch quốc gia, chương trình Countdown “Gia Lai - Chào năm mới 2026”, đón chuyến bay đầu tiên và chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026.

Quý II mang chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển, Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”. Đây là giai đoạn cao điểm với Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 và các hoạt động quảng bá điểm đến, kết nối, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

Quý III có chủ đề “Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ”. Bao gồm Lễ hội Du lịch hè, Giải chạy quốc tế VnExpress Marathon 2026, Liên hoan phim Cánh Diều Vàng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và thu hút khách mùa cao điểm.

Quý IV mang chủ đề “Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên”. Giai đoạn này tập trung các sự kiện văn hóa tiêu biểu như Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên, Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya và Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026, khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho rằng đây là một cột mốc đặc biệt khi tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định chính thức sáp nhập, tạo nên một vùng đất giao thoa độc đáo giữa không gian hùng vĩ đại ngàn Tây Nguyên và vẻ đẹp phóng khoáng của duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh sẽ tận dụng triệt để những tiềm năng trên để tạo đột phá mang tính bền vững.

Ở góc độ doanh nghiệp, CEO công ty du lịch AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho biết Năm du lịch Quốc gia sẽ tác động mạnh nhất đến tệp khách đoàn theo nhóm nhỏ và khách lẻ đi tự túc. Các sự kiện, lễ hội địa phương được quảng bá sẽ thu hút sự quan tâm, ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của năm nay.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của Gia Lai hiện vẫn chưa phải thế mạnh, khi sân bay Phù Cát còn ít đường bay đến các tỉnh thành khác trong cả nước, giá vé máy bay cao. Nếu khắc phục được vấn đề này, Gia Lai sẽ đón lượng khách cao hơn kỳ vọng đặt ra.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi và tăng trưởng, du lịch Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh kinh tế. Với đà tăng trưởng năm 2025, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định lại mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa.

Để chuẩn bị lộ trình cho mục tiêu này, trong khuôn khổ họp báo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã công bố các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm năm 2026.

Theo đó, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết công tác xúc tiến tập trung vào 4 dòng sản phẩm trụ cột (du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch đô thị) và các sản phẩm mới nổi, tiềm năng (du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch golf, du lịch MICE)…

Các hoạt động xúc tiến không chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng khách mà còn hướng tới gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch thông qua các trải nghiệm chất lượng cao. Qua đó định vị thương hiệu quốc gia - bên cạnh các giá trị thân thiện, an toàn và hấp dẫn, Việt Nam đang nỗ lực định vị mình là một điểm đến chất lượng.