Trang chủ Chứng khoán

64 cổ phiếu bị cắt margin trong quý 4/2025

Hà Anh

06/10/2025, 13:59

HOSE đã công bố danh sách 63 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2025, tăng 6 mã chứng khoán so với danh sách của quý 3 (10/7).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2025.

Theo đó, HOSE đã công bố danh sách 63 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2025, tăng 6 mã chứng khoán so với danh sách của quý 3 (10/7).

Theo danh sách mà HOSE công bố, có 25 mã bị đưa vào danh sách do thuộc diện cảnh báo; 15 mã bị kiểm soát; 13 mã do lỗ ròng/lũy kế trên BCTC soát xét bán niên 2025;

Cũng trong danh sách này chi có 3 mã là có thời gian niêm yết dưới 6 tháng, 3 mã thuộc diện bị hạn chế giao dịch; 2 mã có BCTC soát xét bán niên 2025 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán; 1 mã vi phạm pháp luật về thuế và 1 mã chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (1 mã).

Ngoài ra, quỹ đại chúng FUEKIV30 cũng không được giao dịch margin do có tối thiểu 1 tháng có NAV/ccq nhỏ hơn mệnh giá xét trong 3 tháng liên tiếp.

Đáng chú ý, trong sanh sách vẫn có HVN, BCG và TCD là có cùng một lúc hai lý do bị hạn chế và kiểm soát.

