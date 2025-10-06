64 cổ phiếu bị cắt margin trong quý 4/2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 06/10/2025
Hà Anh
06/10/2025, 13:59
HOSE đã công bố danh sách 63 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2025, tăng 6 mã chứng khoán so với danh sách của quý 3 (10/7).
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2025.
Theo đó, HOSE đã công bố danh sách 63 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2025, tăng 6 mã chứng khoán so với danh sách của quý 3 (10/7).
Theo danh sách mà HOSE công bố, có 25 mã bị đưa vào danh sách do thuộc diện cảnh báo; 15 mã bị kiểm soát; 13 mã do lỗ ròng/lũy kế trên BCTC soát xét bán niên 2025;
Cũng trong danh sách này chi có 3 mã là có thời gian niêm yết dưới 6 tháng, 3 mã thuộc diện bị hạn chế giao dịch; 2 mã có BCTC soát xét bán niên 2025 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán; 1 mã vi phạm pháp luật về thuế và 1 mã chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (1 mã).
Ngoài ra, quỹ đại chúng FUEKIV30 cũng không được giao dịch margin do có tối thiểu 1 tháng có NAV/ccq nhỏ hơn mệnh giá xét trong 3 tháng liên tiếp.
Đáng chú ý, trong sanh sách vẫn có HVN, BCG và TCD là có cùng một lúc hai lý do bị hạn chế và kiểm soát.
Đối với sự kiện nâng hạng, đây nhiều khả năng chỉ đóng vai trò xúc tác tâm lý thay vì chi phối giá trị hợp lý của thị trường...
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7266.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 6826 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.
Thông tin về kết quả bỏ phiếu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được công bố sáng mai, niềm tin đột ngột dâng cao trong phiên hôm nay. Thanh khoản đột biến 51% với VN-Index tăng 2,02%...
Các tổ chức tín dụng cho biết tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm nhẹ trong quý 3/2025, đúng với kỳ vọng trước đó và dự báo sẽ giảm mạnh hơn trong quý 4/2025. Trong khi đó, tốc độ suy giảm biên lãi thuần (NIM) trong quý 3 đã chậm lại đáng kể so với quý trước…
