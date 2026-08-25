TMS đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VNF

Công ty CP Transimex (mã TMS-HOSE) thông báo giao dịch của người có liên quan đến Ủy viên HĐQT Công ty CP Vinafreight (mã VNF-HNX).

Sơ đồ giá cổ phiếu VNF trên TradingView.

Cụ thể: TMS đã đăng ký vào 1 triệu cổ phiếu VNF, từ ngày 25/8/2026 đến ngày 22/9/2026 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích thực hiện giao dịch nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu mua vào thành công như đăng ký, Transimex sẽ nâng sở hữu từ hơn 19,35 triệu cổ phiếu, chiếm 61,05% lên hơn 20,35 triệu cổ phiếu VNF.

Đáng chú ý, TMS bắt đầu đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu VNF từ ngày 27/2 - 28/3/2025 nhưng chỉ mua được 805.000 cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 19.349.981 cổ phiếu, chiếm 61,04% vốn.

Sau đó, TMS đã hơn 10 lần liên tục đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu VNF nhưng không thành công do giá trị thị trường biến động chưa phù hợp.

Theo công bố, hiện hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của TMS cũng đang giữ vị trí cấp cao tại VNF. Cụ thể, ông Lê Duy Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Transimex, đang là Thành viên HĐQT VNF. Ông Hiệp đang nắm giữ 30.160 cổ phiếu VNF, tỷ lệ 0,1%.

Ngoài ra, ông Vũ Chinh - Ủy viên HĐQT VNF, đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát tại Transimex - ông Chinh đang sở hữu 21.060 CP, chiếm 0,07% vốn tại VNF; ông Lê Văn Hùng- Ủy viên HĐQT VNF cũng đảm nhiệm vai trò Giám đốc tài chính tại Transimex ...

Được biết, HĐQT VNF thông qua kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 702 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 45 tỷ.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 với doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 296 tỷ và lợi nhuận trước thuế dự kiến hơn 25,7 tỷ.

Mới đây vào ngày 13/8/2026, Transimex công bố đã thanh toán 120 tỷ đồng tiền gốc và hơn 5,2 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã TMSH2126001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã TMSH2126001 có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, được phát hành ngày 13/8/2021, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,3%/năm. Hình thức đảm bảo là 11.700.000 cổ phiếu CLX của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Theo phương án phát hành, nguồn tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu, sau khi trừ các khoản phí và chi phí liên quan, được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Transimex.