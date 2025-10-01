Quỹ ngoại Dragon Capital liên tục "lướt sóng" cổ phiếu DXG

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Hoài An
01/10/2025, 08:56
Vừa mua vào 1,5 triệu cổ phiếu DXG vào hôm 23/9 thì đến ngày 25/9, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital thông qua các quỹ thành viên đã bán ra 2,2 triệu cổ phiếu DXG
Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).
Theo đó, trong phiên ngày 25/9, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital thông qua các quỹ thành viên đã bán ra 2,2 triệu cổ phiếu DXG - trong đó: Amsherham Industries Limited bán 1 triệu cổ phiếu, Norges Bank bán 200.000 cổ phiếu, Saigon Investments Limited bán 1 triệu cổ phiếu.
Qua đó, giảm sở hữu từ hơn 122 triệu cổ phiếu, chiếm 12,05% vốn điều lệ xuống còn 11,83% vốn tại DXG.
Trong khi đó, trong phiên ngày 23/9/2025, thông qua quỹ thành viên Vietnam Enterprise Investments Limited, Dragon Capital đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu DXG và tăng tỷ lệ sở hữu từ hơn 121,3 triệu cổ phiếu, chiếm 11,90% vốn lên xấp xỉ 122,8 triệu cổ phiếu, chiếm 12,05% vốn điều lệ.
Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 23/9/2025 là 22.950 đồng/cổ phiếu, Dragon Capital đã chi khoảng 34,4 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua vào 1,5 triệu cổ phiếu DXG.
Cùng chiều bán, trong ngày 25/8, nhóm Dragon Capital cũng đã bán ra 3,9 triệu cổ phiếu DXG; và ngày 29/8, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 3,75 triệu cổ phiếu DXG.
Sau đó trong phiên ngày 22/9, nhóm quỹ Dragon Capital cho biết đã bán thêm 1,25 triệu cổ phiếu DXG, và giảm sở hữu từ 12,03%, về 11,9% vốn điều lệ - trong đó, quỹ Hanoi Investments Holding Limited bán ra 528.133 cổ phiếu, quỹ Saigon Investments Limited bán ra 471.867 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 350.000 cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã mua vào 100.000 cổ phiếu.
Đáng chú ý, trên thị trường, từ ngày 9/4 đến ngày 25/9, giá cổ phiếu DXG đã tăng 120,7%, từ 10.510 đồng lên 23.200 đồng/cổ phiếu.
Được biết đầu tháng 9 vừa qua, Hội đồng Quản trị DXG đã phê duyệt chủ trương cho công ty thành viên trong hệ thống do Tập Đoàn Đất Xanh sở hữu 100% triển khai đầu tư dự án quy mô khoảng 3.000 căn hộ mặt tiền sông Sài Gòn tại TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, công ty chưa công bố cụ thể đơn vị nào sẽ trực tiếp thực hiện dự án này.
Dự án có tên là Khu Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ mặt tiền sông Sài Gòn. Vị trí dự án tại mặt tiền sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 23.000 m2, gồm: 06 block 40 tầng.
Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến là 286.000 m2; tổng sản phẩm dự kiến: khoảng 3.000 sản phẩm với tổng mức đầu tư dự kiến: 7.000 tỷ đồng.
Về pháp lý, dự án đã phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2000, đồng thời hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. DXG cho biết hình thức triển khai là đầu tư xây dựng mới căn hộ cao tầng, kết hợp thương mại dịch vụ.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
