Thứ Tư, 01/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Doanh nghiệp niêm yết

SMC đã khắc phục được lỗ lũy kế nhưng vẫn bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Hà Anh

01/04/2026, 09:11

Công ty đã khắc phục được lỗ lũy kế với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ mức âm 139,6 tỷ đồng năm 2024 tăng lên 40,5 tỷ đồng trong năm 2025.

Sơ đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) giải trình kết quả kinh doanh năm 2025 và khắc phục chứng khoán bị cảnh báo.

Cụ thể: HOSE cho biết đã chuyển cổ phiếu SMC từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 30/09/2025. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2024 là 29,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024 là -139.625 tỷ đồng và tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm.

Do đó, SMC đã có văn bản báo cáo về việc khắc phục tình trạng trên như sau: lũy kế cả năm 2025, SMC đạt tổng sản lượng kinh doanh hơn 460.000 tấn thép các loại, hoàn thành 74,2% kế hoạch sản lượng năm. Doanh thu hợp nhất ghi nhận 7.010 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 197,5 tỷ đồng so với mức lãi 12,1 tỷ đồng của năm 2024.

Theo SMC, hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty đã có nhiều cải thiện trong năm 2025 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và chưa đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Trong năm 2025. SMC đã quyết liệt giải quyết các vấn đề khó khăn hiện hữu bao gồm: tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý các khoản nợ phải thu chậm luân chuyển; việc chủ động cắt giảm và thu hẹp những mảng kinh doanh kém hiệu quả, bao gồm hoạt động sản xuất cán tẩy mạ ống và chế biến chế tạo thiết bị tự động, dẫn đến sản lượng và doanh thu năm 2025 tiếp tục giảm so với năm 2024.

Thêm vào đó, SMC đã thực hiện chuyển nhượng các tài sản, máy móc thiết bị và chuyển đổi mô hình hoạt động tại công ty con. Các giao dịch này góp phần giảm đáng kể các chi phí liên quan, đồng thời hỗ trợ tích cực cho kết quả lợi nhuận và từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối vốn của SMC.

Ngoài ra, SMC thành lập Ban Quản lý Nợ đọng trong quý 4/2025, tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ chậm luân chuyển trong toàn hệ thống, đặc biệt là các khoản nợ liên quan đến nhóm khách hàng Novaland.

Đồng thời, nâng cao năng lực quản trị bán hàng, cải tiến kỹ thuật sản xuất, đồng thời tái đàm phán với nhà cung cấp và khách hàng, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Qua đó, công ty đã khắc phục được lỗ lũy kế với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ mức âm 139,6 tỷ đồng năm 2024 tăng lên 40,5 tỷ đồng trong năm 2025.

Năm 2026, SMC cho biết dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức và các biến động bất thường. SMC tiếp tục bám sát kế hoạch tái cấu trúc và phục hồi một cách mạnh mẽ, tập trung vào: tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện các hoạt động kinh doanh cốt lõi, tập trung vào gia công thép và thương mại thép.

Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh thép có hiệu quả cao như các sản phẩm thép đặc thù phục vụ các ngành dầu khí, hóa chất; Tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của khối doanh nghiệp FDI, gia công đột dập, định hình sản phẩm thép chất lượng cao cung cấp cho các nhà sản xuất điện tử, điện gia dụng, ô tô, xe máy; Điều hành thận trọng, hài hòa giữa mục tiêu sản lượng và hiệu quả kinh doanh; Tiếp tục tái cấu trúc, chuyển nhượng các tài sản và hoạt động không mang lại hiệu quả nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Đầu tư Thương mại SMC với vấn đề nhấn mạnh.

Cụ thể: trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, vào ngày 31/12/2025, Tập đoàn và các công ty thành viên trong Group Novaland (gọi tắt là "Group Novaland") đã tiến hành ký kết các biên bản xác nhận công nợ và thỏa thuận thanh toán/thỏa thuận cấn trừ tài sản.

Vào ngày 30/01/2026, Tập đoàn và Group Novaland đã ký kết các văn bản thỏa thuận nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán đối với các khoản phải thu của Tập đoàn. Các giao dịch này phát sinh sau ngày 31/12/2025 và được Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn xác định là sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán năm cung cấp thêm bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính cần phải điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Trên cơ sở đó, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã rà soát, đánh giá lại khả năng thu hồi và điều chỉnh mức trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu liên quan tại ngày 31/12/2025.

Bên kiểm toán cũng cho biết khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn như được trình bày tại Thuyết minh số X.5 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn bị âm 75.435.484.367 đồng. Tại ngày 31/12/2025, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 687.794.683.183 đồng.

Bên kiểm toán cho biết những yếu tố này làm nảy sinh sự hoài nghi về khả năng tiếp tục hoạt động của Tập đoàn trong tương lai. Các báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không bao gồm những điều chỉnh (nếu có) phát sinh từ sự kiện nêu trên.

Mới đây nhất, ông Nguyễn Quang Trung - Tổng giám đốc công ty đã mua thành công 5,9 triệu cổ phiếu SMC. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 5,9 triệu cổ phiếu, chiếm 8,01% theo phương thức thỏa thuận, từ ngày 11/3-25/3/2026.

Từ khóa:

chứng khoán Group Novaland khắc phục được lỗ lũy kế kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục nợ ngắn hạn của SMC đã vượt quá tài sản ngắn hạn SMC

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy