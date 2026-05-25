Hà Nội dự chi hơn 1.800 tỷ đồng khám sức khỏe cho người dân

Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn, bao gồm cả nhóm thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên không có quan hệ lao động...

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Trong đó, có quy định cơ chế hỗ trợ công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chính sách được áp dụng cho người dân hiện đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội, bao gồm thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên thuộc nhóm đối tượng không có quan hệ lao động, hiện chưa có các quy định hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ, trừ các nhóm đối tượng thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Nội dung khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân của Bộ Y tế theo từng nhóm đối tượng.

Trong đó, với trẻ em dưới 6 tuổi, chương trình khám thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế nhằm theo dõi toàn diện sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Đối với nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, sẽ được khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng theo quy định hiện hành, bao gồm kiểm tra thể lực, thị lực, răng hàm mặt, tai mũi họng và một số chỉ số sức khỏe quan trọng khác.

Mức hỗ trợ khám bằng mức giá khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) không thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Hà Nội.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám cả lâm sàng và cận lâm sàng theo các danh mục do Bộ Y tế quy định. Việc kết hợp khám tổng quát cùng các xét nghiệm cần thiết được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đối với khám sàng lọc, nội dung khám thực hiện căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế về hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở và các văn bản liên quan.

Cụ thể, khám sàng lọc tăng huyết áp; đái tháo đường típ 2; hen phế quản; phổi tắc nghẽn mạn tính; ung thư vú; ung thư cổ tử cung; ung thư khoang miệng; ung thư đại trực tràng; ung thư tiền liệt tuyến; rối loạn trầm cảm; rối loạn lo âu; rối loạn tâm thần do rượu.

Mức hỗ trợ cho khám sàng lọc cũng bằng mức giá khám bệnh thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các xét nghiệm cận lâm sàng bằng mức giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Trường hợp có văn bản quy định mới về nội dung hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho người dân, hướng dẫn khám sàng lọc cho người dân của Bộ Y tế thì thực hiện theo văn bản mới.

Kinh phí dự kiến triển khai khám sức khỏe định kỳ cho 100% người dân trên địa bàn thành phố khoảng 1.840 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thành phố Hà Nội cũng dự kiến chi 224 tỷ đồng để chi trả cho các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế; chi hỗ trợ giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ thanh toán khoảng 44 tỷ đồng.

Chính sách đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực trợ giúp xã hội khẩn cấp của thành phố khoảng 4 tỷ đồng.