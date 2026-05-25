Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội dự chi hơn 1.800 tỷ đồng khám sức khỏe cho người dân

Nhật Dương

25/05/2026, 09:52

Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn, bao gồm cả nhóm thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên không có quan hệ lao động...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Trong đó, có quy định cơ chế hỗ trợ công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chính sách được áp dụng cho người dân hiện đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội, bao gồm thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên thuộc nhóm đối tượng không có quan hệ lao động, hiện chưa có các quy định hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ, trừ các nhóm đối tượng thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Nội dung khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân của Bộ Y tế theo từng nhóm đối tượng.

Trong đó, với trẻ em dưới 6 tuổi, chương trình khám thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế nhằm theo dõi toàn diện sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Đối với nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, sẽ được khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng theo quy định hiện hành, bao gồm kiểm tra thể lực, thị lực, răng hàm mặt, tai mũi họng và một số chỉ số sức khỏe quan trọng khác.

Mức hỗ trợ khám bằng mức giá khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) không thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Hà Nội.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám cả lâm sàng và cận lâm sàng theo các danh mục do Bộ Y tế quy định. Việc kết hợp khám tổng quát cùng các xét nghiệm cần thiết được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đối với khám sàng lọc, nội dung khám thực hiện căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế về hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở và các văn bản liên quan.

Cụ thể, khám sàng lọc tăng huyết áp; đái tháo đường típ 2; hen phế quản; phổi tắc nghẽn mạn tính; ung thư vú; ung thư cổ tử cung; ung thư khoang miệng; ung thư đại trực tràng; ung thư tiền liệt tuyến; rối loạn trầm cảm; rối loạn lo âu; rối loạn tâm thần do rượu.

Mức hỗ trợ cho khám sàng lọc cũng bằng mức giá khám bệnh thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các xét nghiệm cận lâm sàng bằng mức giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Trường hợp có văn bản quy định mới về nội dung hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho người dân, hướng dẫn khám sàng lọc cho người dân của Bộ Y tế thì thực hiện theo văn bản mới.

Kinh phí dự kiến triển khai khám sức khỏe định kỳ cho 100% người dân trên địa bàn thành phố khoảng 1.840 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thành phố Hà Nội cũng dự kiến chi 224 tỷ đồng để chi trả cho các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế; chi hỗ trợ giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ thanh toán khoảng 44 tỷ đồng.

Chính sách đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực trợ giúp xã hội khẩn cấp của thành phố khoảng 4 tỷ đồng.

Bộ Y tế ban hành danh mục khám sức khỏe miễn phí cho người dân

10:03, 13/05/2026

Bộ Y tế ban hành danh mục khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Lộ trình triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

15:02, 20/03/2026

Lộ trình triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

11:47, 10/12/2025

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

Từ khóa:

An sinh xã hội Hà Nội khám sàng lọc miễn phí khám sức khỏe định kỳ

Đọc thêm

Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng du lịch từ di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống

Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng du lịch từ di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống

Với sự kết hợp hài hòa giữa di tích, lễ hội, ẩm thực và không gian sinh hoạt cộng đồng, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá miền biên viễn phía Bắc.

Bộ Y tế đề nghị siết chặt kiểm soát dịch Ebola tại các cơ sở y tế

Bộ Y tế đề nghị siết chặt kiểm soát dịch Ebola tại các cơ sở y tế

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường giám sát đối với các trường hợp có tiền sử đến hoặc trở về từ các quốc gia, khu vực đang ghi nhận dịch Ebola trong vòng 21 ngày...

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Samsung Việt Nam vừa tổ chức kỳ thi tuyển dụng GSAT đợt I năm 2026 dành cho kỹ sư, cử nhân và sinh viên năm cuối đại học, tiếp tục mở rộng tuyển dụng nhân sự phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh tại Việt Nam...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Hà Nội rực rỡ sắc màu nhờ văn hóa, lịch sử

Du lịch

2

Cuộc chiến quyền lực mới giữa Washington và Thung lũng Silicon

Kinh tế số

3

Khi Gen Z chi tiền để “chữa lành” cảm xúc

Thị trường

4

Anh đề xuất lập thị trường hàng hóa chung với EU

Thế giới

5

Giá dầu lao dốc sau tin eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa trở lại

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy