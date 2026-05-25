Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Làm rõ mục đích nhận tiền từ doanh nghiệp của các bị cáo

Quá trình xét hỏi, tòa phúc thẩm đã làm rõ về mục đích các bị cáo nhận tiền từ doanh nghiệp. Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 94,8 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 43,9 tỷ đồng...

Trong các ngày từ 20-25/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

Quá trình xét hỏi, tòa phúc thẩm đã làm rõ về mục đích các bị cáo nhận tiền từ doanh nghiệp.

Tại phần xét hỏi bổ sung vào sáng 25/5, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, khai nhận: “Khi các anh em mang tiền lên chia cho bị cáo. Bị cáo hỏi thì anh em nói một số doanh nghiệp đưa vì hồ sơ làm đi làm lại không được. Anh em giúp doanh nghiệp dịch thuật, hỗ trợ để làm đúng. Doanh nghiệp đưa tiền bồi dưỡng song các anh em vẫn phải đúng quy trình mới được thông qua. Tiền đó là tiền anh em làm ngoài giờ nhưng đó cũng là cái sai của bị cáo”.

Bị cáo Phong cũng trình bày thêm hàng năm, bị cáo còn chỉ đạo các phòng, ban phải rút hồ sơ để xem có thiếu sót không để hoàn thiện. Kiểm tra hậu kiểm thì không phát hiện ra sai sót.

Năm 2023, Thanh tra Chính phủ cũng rút nhiều hồ sơ kiểm tra. Sau này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng rút hồ sơ xem xét lại thì hồ sơ đều đúng quy định. Bị cáo Phong khẳng định chưa có hồ sơ cấp phép nào chuyên viên nhận tiền mà cấp phép sai quy định.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV.

Chủ tọa hỏi thêm “Doanh nghiệp làm đúng mà không đưa tiền thì có được cấp phép không?”, Bị cáo Phong khai nhận đối với doanh nghiệp lớn, có phòng pháp chế làm rất tốt. Họ căn cứ công văn của Cục An toàn thực phẩm và làm đúng quy định thì vẫn được cấp phép. Tỷ lệ này rất lớn.

Bị cáo Lê Hoàng, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cựu Trưởng phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, nguyên Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm Cục An toàn thực phẩm, khai nhận vào tháng 12/2022, bị cáo đã chỉ đạo nhân viên không nhận tiền.

Theo lời khai của bị cáo Hoàng, mục đích nhận tiền là vì các hoạt động này diễn ra trước khi bị cáo về phòng. Bị cáo không chỉ đạo gì thêm. "Đúng như bị cáo Phong nói, các bị cáo không nhận tiền để bỏ qua sai phạm", bị cáo Hoàng khai nhận.

Còn bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết đối với lĩnh vực quảng cáo, bị cáo được giao quản lý từ tháng 8/2018. Khi đó, bị cáo không nghe trực tiếp chủ trương thu tiền từ bị cáo Phong. Bị cáo biết có việc chuyên viên nhận tiền “cảm ơn” từ doanh nghiệp nên đã gọi bị cáo Liễu – nhân viên cấp dưới để hỏi.

Chủ tọa hỏi thêm các chuyên viên trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Hải Hà. Các bị cáo này đều cho biết nhận chỉ đạo từ trưởng phòng.

Sau khi xem xét, đánh giá, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm cho rằng bị cáo Trần Việt Nga và Lê Hoàng là vợ chồng trong vụ án nên đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng cho bị cáo Hoàng. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Hoàng từ 5 năm tù còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho hai bị cáo là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là bị cáo Nguyễn Thanh Phong từ 4 – 5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm tù); bị cáo Trần Việt Nga giảm án từ 2 – 3 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù) về tội Nhận hối lộ.

Tương tự, Viện Kiểm sát cũng đề nghị giảm án cho hai cựu phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hùng Long được đề nghị giảm án từ 1-2 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù); Đỗ Hữu Tuấn được đề nghị giảm từ 3 – 4 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù).

Tất cả các bị cáo còn lại cũng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án. Ngoài ra, một số bị cáo không kháng cáo nhưng cũng được đề nghị giảm từ 3- 6 tháng tù.