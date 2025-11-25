Tổ chức trong nước mua ròng gần 800 tỷ qua khớp lệnh

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng tổng hợp 97.1 tỷ đồng nhưng tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 788.5 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 478.8 tỷ đồng.

Mặc dù trụ VIC vẫn tăng 1,46% hôm nay nhưng thị trường không còn duy trì được trạng thái xanh vỏ đỏ lòng như phiên trước. VN-Index đóng cửa giảm 0,46% trong sắc đỏ phủ kín bảng điện.

Độ rộng chỉ còn 75 mã tăng/248 mã giảm, đặc biệt có tới gần 160 cổ phiếu giảm vượt 1% so với tham chiếu. Điều này cho thấy chỉ số đang tạo cảm giác an toàn giả tạo, khi danh mục của nhà đầu tư có thể tổn thương nặng nề. Thậm chí tới 22% số cổ phiếu trong VN-Index hôm nay giảm quá 2%.

Hiện tượng kéo trụ đã không còn đủ sức chống đỡ cho chỉ số vì VIC quá đơn độc phiên này. VHM đã quay đầu giảm nhẹ trong khi VCB giảm 1,02%, BID giảm 1,73%, CTG giảm 1,33%, TCB giảm 1,47%, VPB giảm 2,76%, MBB giảm 1,3%... Đây đều là các cổ phiếu vốn hóa rất lớn.

Nhóm ngân hàng chìm trong sắc đỏ và rất nhiều mã giảm biên độ lớn đã tác động đáng kể đến tâm lý. Thực tế hiệu ứng đỡ điểm của nhóm Vin chỉ có tác dụng nếu cổ phiếu ngân hàng ổn định vì VIC cũng không lớn hơn VCB quá nhiều. Với số cổ phiếu đỏ nhiều gấp 3,3 lần số mã xanh, không có nhóm cổ phiếu nào có thể đi ngược dòng.

Bất động sản trừ VIC, VPL và số ít mã nhỏ tăng, còn lại giảm rất mạnh, tới 15 mã rơi hơn 1%. Cổ phiếu chứng khoán thậm chí tệ hơn, tới trên hai chục mã giảm quá 1%, một số như SSI, SHS, MBS, VND, VIX còn giảm quá quá 2%.

Mặc dù hôm nay VN-Index chỉ giảm nhẹ nhưng cổ phiếu đã bước sang phiên thứ 5 điều chỉnh và trong cả 5 phiên này số lượng cổ phiếu giảm giá luôn áp đảo. Với cả trăm cổ phiếu giảm hơn 1% hàng ngày, mức độ thiệt hại của nhà đầu tư là rất lớn. Tuy vậy điểm tích cực là giá giảm mạnh đã hấp dẫn dòng tiền bắt đáy vào.

Tổng giá trị giao dịch 3 sàn đạt xấp xỉ 30.000 tỷ đồng, tăng 59% so với hôm qua. Khối ngoại cũng hạ nhiệt chỉ còn bán ròng 406.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 339.6 tỷ đồng

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, VNM, FPT, HPG, KBC, VJC, E1VFVN30, HAH, DGW, KDH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, VIC, VHM, VRE, VCI, STB, MSN, VND, EIB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 392.0 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 478.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: GEX, STB, SSI, ACB, VIC, VCI, MSN, VRE, PAN, TCH.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: SHB, HDB, VPB, VIX, KDH, HPG, VNM, VJC, POW.

Tự doanh mua ròng 67.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 30.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm POW, GMD, VJC, MBB, VPB, STB, CTG, VIC, TCB, KDH. Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HDB, ACB, E1VFVN30, VHM, VNM, MSN, VPL, PAC, FPT, VND.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 97.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 788.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, KBC, CTG, VNM, STB, FPT, VJC, HAH, POW, DGW. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, SSI, VHM, VIC, ACB, VIX, VPB, VRE, VND, KDH.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.481,2 tỷ đồng, tăng +170,7% so với phiên liền trước và đóng góp 18,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.380 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện, Kho bãi, Vận tải thủy, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Thực phẩm, Bán lẻ, Phần mềm, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.