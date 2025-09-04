Tổ Công tác của Bộ Chính trị làm việc với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ninh Bình, Đắk Lắk và Lào Cai
Dũng Hiếu
04/09/2025, 01:30
Ngày 3/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 4 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.
Buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và đảng uỷ một số bộ, ngành Trung ương.
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy của ba tỉnh đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu của địa phương, bao gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đề án nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương đối với dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp uỷ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đại biểu dự họp đã có nhiều ý kiến phát biểu, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh cần tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đồng thời, cần bổ sung, đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành tổ chức của đơn vị hành chính hai cấp; công tác lãnh đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin trong Nhân dân.
Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn phát triển của các tỉnh.
Tổ Công tác đã gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện. Các tỉnh đã triển khai thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các kết luận, văn bản hướng dẫn của Trung ương.
Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà các tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực. Đồng thời, các tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị các địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội.
Trong đó, lưu ý các định hướng trong nhiệm kỳ phải bám sát các định hướng lớn của Trung ương và đặt trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, nhất là các thời cơ, vận hội mới khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Các tỉnh cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ những vấn đề hạn chế đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để có giải pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng việc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến với dự thảo các Văn kiện Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII trình Đại hội XIV của Đảng.
Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các tỉnh tập trung hoàn thiện sớm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Các tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
Tổ Công tác Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đã được các tỉnh uỷ triển khai một cách bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh.
Tổ Công tác giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các tỉnh tiếp thu kết luận của Tổ Công tác Bộ Chính trị và ý kiến các cơ quan để hoàn chỉnh văn kiện và phương án nhân sự Đại hội. Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh: Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai nhiệm kỳ 2025 – 2030.
