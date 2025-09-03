Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026

Đại hội là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Ngày 28/8/2025, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành Đề án số 02/ĐA-MTTW-UB về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, được tiến hành ngay sau khi thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là dấu mốc đặc biệt, khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; đánh giá khách quan, sát, đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nam trong nhiệm kỳ 2026 -2031, bảo đảm bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới và tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Mặt khác kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

“Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài”, đề án nêu rõ.

Đại hội tổ chức không quá 2 ngày, hoàn thành trong tháng 5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu dự đại hội.

Phương hướng, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới cần xác định rõ khâu đột phá; mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ; chú trọng xây dựng kế hoạch chương trình hành động…

Dự thảo nghị quyết Đại hội tập trung vào những nội dung lớn, quan trọng, rõ giải pháp thực hiện Nghị quyết để đại biểu dân chủ thảo luận, đồng thuận cao; Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Về công tác nhân sự, cần tăng cường nhân sự tại các địa bàn, lĩnh vực quan trọng; có cơ cấu, tỷ lệ phù hợp người ngoài Đảng, người dân tộc, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sỹ, nhà khoa học, doanh nhân, cá nhân tiêu biểu trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức bộ máy cán bộ theo mô hình chính quyền 02 cấp.

Ủy viên Ủy ban trong nhiệm kỳ mới cần có tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam.

Cơ cấu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam dự kiến gồm 500 Ủy viên.

Bao gồm: Lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội và Người đứng đầu của tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam cấp tỉnh và một số Chủ tịch cấp xã tiêu biểu;

Cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và một số chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, đại diện các thành phần kinh tế và một thành phần khác có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam; Một số Trưởng các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam.

Còn Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam gồm 100 người. Ban Thường trực có 09 - 11 đồng chí.

Theo Đề án, dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi (lần 1) sẽ được hoàn thành lấy ý kiến rộng rãi trong tháng 9/2025.