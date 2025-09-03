Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026

Nguyệt Như

03/09/2025, 10:09

Đại hội là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Mattran.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Mattran.

Ngày 28/8/2025, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành Đề án số 02/ĐA-MTTW-UB về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, được tiến hành ngay sau khi thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là dấu mốc đặc biệt, khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; đánh giá khách quan, sát, đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nam trong nhiệm kỳ 2026 -2031, bảo đảm bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới và tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Mặt khác kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

“Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài”, đề án nêu rõ.

Đại hội tổ chức không quá 2 ngày, hoàn thành trong tháng 5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu dự đại hội.

Phương hướng, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới cần xác định rõ khâu đột phá; mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ; chú trọng xây dựng kế hoạch chương trình hành động…

Dự thảo nghị quyết Đại hội tập trung vào những nội dung lớn, quan trọng, rõ giải pháp thực hiện Nghị quyết để đại biểu dân chủ thảo luận, đồng thuận cao; Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Về công tác nhân sự, cần tăng cường nhân sự tại các địa bàn, lĩnh vực quan trọng; có cơ cấu, tỷ lệ phù hợp người ngoài Đảng, người dân tộc, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sỹ, nhà khoa học, doanh nhân, cá nhân tiêu biểu trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức bộ máy cán bộ theo mô hình chính quyền 02 cấp.

Ủy viên Ủy ban trong nhiệm kỳ mới cần có tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam.

Cơ cấu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam dự kiến gồm 500 Ủy viên.

Bao gồm: Lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội và Người đứng đầu của tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam cấp tỉnh và một số Chủ tịch cấp xã tiêu biểu;

Cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và một số chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, đại diện các thành phần kinh tế và một thành phần khác có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam; Một số Trưởng các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam.

Còn Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam gồm 100 người. Ban Thường trực có 09 - 11 đồng chí.

Theo Đề án, dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi (lần 1) sẽ được hoàn thành lấy ý kiến rộng rãi trong tháng 9/2025.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lan tỏa tinh thần tình nguyện trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

21:00, 26/08/2025

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lan tỏa tinh thần tình nguyện trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

14:28, 20/08/2025

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15:13, 19/08/2025

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Từ khóa:

mặt trận tổ quốc việt nam Vneconomy

Đọc thêm

Sắt son niềm tin từ sự kiện Tháng Tám mùa thu 1945

Sắt son niềm tin từ sự kiện Tháng Tám mùa thu 1945

Có một sự kiện diễn ra cách đây đã 80 năm tròn, nhưng người dân Việt Nam, đặc biệt là người Sài Gòn vẫn không thể nào quên...

Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba: Khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba: Khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

Lãnh đạo Việt Nam và Cuba đã ra Tuyên bố chung, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Cuba. Tuyên bố này không chỉ thể hiện sự gắn bó giữa hai quốc gia mà còn khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực.

Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Cuba

Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Cuba

Ngày 2/9/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc

Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc

Chiều 2/9, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới.

[Phóng sự ảnh] Đại lễ A80 và 15 khoảnh khắc rực rỡ của lịch sử

[Phóng sự ảnh] Đại lễ A80 và 15 khoảnh khắc rực rỡ của lịch sử

Sáng 2/9, Thủ đô Hà Nội ngập tràn trong không khí hào hùng và xúc động khi các khối diễu binh, diễu hành A80 trang nghiêm tiến bước qua quảng trường Ba Đình lịch sử rực rỡ cờ hoa…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Giá bán vàng miếng SJC tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 2 tiếng

Tài chính

2

Ngân hàng tăng mạnh giá mua USD

Tài chính

3

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Thế giới

4

VN-Index gặp khó tại mốc 1700 điểm, trông chờ động lực nâng hạng tháng 10?

Chứng khoán

5

Trước “cú hích thể chế”, Hanoi Telecom khẳng định vị trí tiên phong

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: