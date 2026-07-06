Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ phải là chuyên gia hàng đầu về khoa học công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, mở rộng năng lực trên các không gian mới, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an.Ảnh: TTXVN

Sáng 6/7, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ (1/7/1954 - 1/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo Chính phủ, các ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ.

Những năm gần đây, công tác kỹ thuật nghiệp vụ có những bước tiến mới theo tinh thần đổi mới, hiện đại, bao trùm hơn; không chỉ tham gia hiệu quả trong các chuyên án, vụ án mà còn chủ động phối hợp bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền không gian, biên giới lãnh thổ bằng biện pháp kỹ thuật, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ trong hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực chuyển động nhanh, với nhiều cơ hội, thách thức và rủi ro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung cao độ nguồn lực, giải pháp đầu tư hiện đại, sâu, mạnh mẽ đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, bảo đảm đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động, hiệu quả trong mọi hoàn cảnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành “tai, mắt, dây thần kinh” của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) - Ảnh: TTXVN.

Lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động triển khai các thế trận; có bước đi vững chắc trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành “bức tường thép”, “khối trí tuệ nghiệp vụ công an”, bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chủ động ngăn ngừa sớm nguy cơ lợi dụng để xâm phạm an ninh quốc gia.

Cùng với đó, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ phải mở rộng hoạt động trên các không gian mới, chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh, tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ “kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất”, là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiệm vụ trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực và tự chủ năng lực tác chiến.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, yếu tố con người có vai trò quyết định. Vì vậy, cần xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, giỏi khoa học công nghệ, ngoại ngữ; đồng thời quan tâm chính sách cán bộ.

Khẳng định nhiệm vụ công tác kỹ thuật nghiệp vụ thời gian tới rất nặng nề, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ nói riêng sẽ phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.