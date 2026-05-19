Trang chủ Tiêu điểm

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Như Nguyệt

19/05/2026, 09:24

Trong tình hình mới, công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại đặt ra yêu cầu cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và phù hợp.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban Đối ngoại nhân dân Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp; yêu cầu đối với công tác đối ngoại ngày càng cao.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đang được triển khai mạnh mẽ.

Công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại đặt ra yêu cầu cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và phù hợp với tình hình mới.

 Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban Đối ngoại nhân dân Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Dự thảo Quy định gồm 4 chương, 22 điều. Trong đó các chương gồm: quy định chung; thẩm quyền quyết định; quy trình làm việc và quản lý hoạt động đối ngoại; điều khoản thi hành.

Quá trình xây dựng dự thảo Quy định được thực hiện trên cơ sở bám sát Quy định số 392-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; đồng thời kế thừa thực tiễn triển khai công tác đối ngoại trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Tại hội nghị, ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết với ý nghĩa quan trọng của công tác đối ngoại trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có những văn bản mang tính thể chế, để công tác đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên được thực hiện đúng luật, đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước.

Theo ông Đỗ Ngọc Thịnh, kinh nghiệm xây dựng pháp luật ở các nước trên thế giới cho thấy việc hướng tới xây dựng những văn bản pháp lý ngắn gọn, ít điều khoản là cần thiết.

Dự thảo Quy định 4 chương và 22 điều là hợp lý và tương đối ngắn gọn, tuy nhiên nếu gộp tất cả các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp vào văn bản này có thể sẽ dẫn đến việc khó thực hiện trên thực tế. Ban soạn thảo nên xem xét lại quy định này bởi từng tổ chức đã có một văn bản quy định riêng và mỗi tổ chức thực hiện theo văn bản đó thì sẽ tạo được sự liên thông trong công việc.

Ông Bùi Văn Bình, thành viên Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng dự thảo Quy định đã được Ban soạn thảo chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận, cụ thể và chi tiết. Tuy nhiên, dự thảo Quy định đang quy định quá chi tiết, cụ thể, chưa tương xứng với một văn bản lớn quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Thay vào đó, các quy định nên được khái quát, cô đọng lại và mang tính pháp lý cao hơn.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban Đối ngoại nhân dân Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định Ban Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc để khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy định.

"Quy định của Đảng ủy khi được ban hành sẽ là cơ sở quan trọng để công tác đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đi vào nền nếp, hiệu quả, thực chất và phát huy được tối đa sức mạnh của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới" - ông Nguyễn Đức Thịnh nhấn mạnh.

