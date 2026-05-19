Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai

Việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, chất lượng sống và vai trò cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ.

Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Theo Nghị quyết, thành phố Đồng Nai chính thức được thành lập từ ngày 30/4/2026; có diện tích hơn 12,7 nghìn km2, dân số gần 5 triệu người với 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã. Thành phố giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai.

ĐỊNH VỊ ĐỒNG NAI LÀ CỰC TĂNG TRƯỞNG ĐA CHỨC NĂNG

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đồng Nai là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; đồng thời là địa phương tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển công nghiệp và hội nhập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới; một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn; một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.

Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có, như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đặc sắc. Những lợi thế ấy đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai cùng chung sức xây dựng khát vọng Đồng Nai mới trong tầm vóc một thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành một đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của thành phố Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Đồng Nai phấn đấu xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức, đồng lòng làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng - xanh - sạch - đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

PHÁT TRIỂN GẮN VỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một thành phố phát triển không phải chỉ có quy mô kinh tế lớn, thu nhập cao, nhiều nhà cao tầng hay các công trình hiện đại mà trước hết là chất lượng sống của nhân dân phải cao.

Do đó, Đồng Nai cần chăm lo tốt hơn việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, môi trường sống, nhất là đối với công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, khu vực biên giới và các nhóm yếu thế. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng thành phố Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Một quốc gia dân tộc muốn trường tồn cần phải có gốc rễ văn hóa bền chặt. Một thành phố muốn đi xa phải có nền tảng văn hóa bền vững. Đồng Nai cần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đa sắc tộc, đa tôn giáo, biến truyền thống tiên phong, yêu nước, cần cù, nghĩa tình, sáng tạo thành nguồn lực tinh thần cho phát triển.

Con người Đồng Nai trong giai đoạn mới phải có kỷ luật, có tri thức, có trách nhiệm, có khát vọng vươn lên và có ý thức gìn giữ hình ảnh của một thành phố văn minh, nhân văn và hội nhập.

Bên cạnh đó, Đồng Nai cần tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi; khơi dậy vai trò đồng hành của doanh nghiệp và người dân trong phát triển đô thị, bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để Đồng Nai phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.

Tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai khẳng định địa phương sẽ thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; phấn đấu xây dựng Đồng Nai trở thành đô thị động lực, hiện đại, văn minh và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Ngay sau lễ công bố, chương trình sử thi nghệ thuật “Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước” đã diễn ra với hình thức trình diễn thực cảnh quy mô lớn, tái hiện hành trình lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Đồng Nai.