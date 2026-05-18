Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho Đồng Nai

Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, triển khai nghị quyết bằng hành động cụ thể, gắn với năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chiều 18/5, tại thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Đồng Nai.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy thành phố Đồng Nai hiện có 95 đơn vị hành chính xã, phường. Năm 2025, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá; quy mô kinh tế đạt gần 678 nghìn tỷ đồng, đóng góp trên 5% GDP cả nước, xếp thứ 4 toàn quốc.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt khoảng 9,63%, đứng đầu cả nước về mức độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xếp thứ 7 về tốc độ tăng trưởng, cũng là mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

KIẾN TẠO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI, LẤY LONG THÀNH LÀM HẠT NHÂN PHÁT TRIỂN

Trong quý I/2026, Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức 9,76%, cao nhất khu vực phía Nam. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đầy đủ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng củng cố, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Trong đó, quy hoạch và quản lý không gian phát triển còn thiếu đồng bộ, liên kết vùng chưa rõ nét, tầm nhìn dài hạn còn hạn chế; phát triển đô thị phân tán, tình trạng điều chỉnh quy hoạch, đầu cơ đất đai, dự án chậm triển khai vẫn xảy ra ở một số nơi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Hạ tầng giao thông, đô thị, thoát nước, y tế, giáo dục chịu áp lực lớn; không gian sống chưa được khai thác tương xứng; nguồn lực tài chính còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư rất lớn. Từ thực tiễn đó, Đồng Nai kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ một số cơ chế, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho địa phương phát triển trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai trong thời gian qua; đồng thời thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh đứng trước những vận hội phát triển mới, Đồng Nai cần nhìn thẳng vào những hạn chế, điểm nghẽn để có giải pháp mạnh mẽ, căn cơ, hiệu quả hơn. Thành phố cần tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất; nhanh chóng triển khai nghị quyết bằng các hành động, sản phẩm, kết quả cụ thể, được lượng hóa bằng đề án, dự án, công trình, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.

Công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ phải được đặt ở vị trí then chốt, lấy sản phẩm, tiến độ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và khả năng xử lý việc khó làm thước đo chủ yếu; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, kiên quyết thay thế những trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm.

Về định hướng phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đồng Nai kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, vượt ra khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống; chuyển mạnh sang phát triển dựa trên năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, đổi mới sáng tạo và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ.

Đồng Nai cần lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển; sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành giai đoạn 2, tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng.

PHÁT TRIỂN HÀI HÒA KINH TẾ - XÃ HỘI, HƯỚNG TỚI ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Đồng Nai cần nâng tầm công tác quy hoạch, siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên và đô thị. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức dẫn dắt phát triển; không chạy theo dự án, không để lợi ích cục bộ chi phối.

Thành phố cần tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa trung tâm; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng; kiên quyết xử lý tình trạng giữ đất, đầu cơ, chậm đưa đất vào sử dụng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu -Ảnh: TTXVN

Đối với các vấn đề liên quan đến bô-xít, đất lâm nghiệp, nông lâm trường và Vườn quốc gia Cát Tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu rà soát thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển, bảo tồn, quốc phòng – an ninh và quyền lợi chính đáng của người dân.

Nhấn mạnh vai trò của con người trong phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đồng Nai chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; hướng tới xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ xã hội, an sinh, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, tập trung đông công nhân và lao động nhập cư, thành phố cần coi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa và không gian công cộng là nền tảng thiết yếu của phát triển bền vững; đồng thời quan tâm hơn tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm xã, phường đủ thẩm quyền, dữ liệu và điều kiện xử lý công việc ngay từ cơ sở; song song với đó là củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cơ bản đồng tình với các kiến nghị của Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao các cơ quan chức năng phối hợp xây dựng đề án, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; đồng thời chỉ đạo sớm lập Quy hoạch tổng thể thành phố theo hướng tích hợp, đồng bộ, làm nền tảng cho phát triển dài hạn.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, tập trung khắc phục các hạn chế, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai “Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”.