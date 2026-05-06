Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Hà Lê

06/05/2026, 11:08

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện bước triển khai quan trọng trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác truyền thống tại khu vực Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025 - Ảnh: Đăng Khoa

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5/2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là chuyến thăm mang thông điệp đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka cũng như khu vực Nam Á. Đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Việt Nam tới Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970.

Việt Nam và Sri Lanka là bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị lâu đời, từng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần đặt chân tới Sri Lanka trong hành trình hoạt động cách mạng, để lại dấu ấn sâu đậm trong tình cảm của nhân dân Sri Lanka đối với Việt Nam.

Trên nền tảng lịch sử đó, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong bối cảnh Sri Lanka vừa vượt qua khủng hoảng và đang nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và tinh thần đồng hành của Việt Nam đối với một đối tác truyền thống, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng sát cánh cùng các nước bạn bè.

Cũng theo ông Cường, chuyến thăm nhằm tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Sri Lanka có vị trí chiến lược quan trọng tại Ấn Độ Dương, là thị trường tiềm năng với quy mô dân số gần 30 triệu người.

Việc thúc đẩy quan hệ song phương sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác kinh tế, gia tăng xuất khẩu, đầu tư của Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố chuỗi cung ứng trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Về quan hệ song phương thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết hai nước duy trì tin cậy chính trị cao, có nhiều điểm tương đồng về quan điểm phát triển và gắn kết văn hóa, đặc biệt là Phật giáo.

Hai bên đã thiết lập các cơ chế hợp tác quan trọng như Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban Hợp tác thương mại, tạo nền tảng cho hợp tác nhiều mặt.

Hợp tác kinh tế, thương mại được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển. Dù kim ngạch hai chiều hiện mới đạt hơn 200 triệu USD, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng khi Sri Lanka ổn định và tăng tốc phát triển, đây sẽ là thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trong chuyến thăm lần này, hai bên kỳ vọng đặt mục tiêu cao hơn về thương mại và đầu tư, hướng tới các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Sri Lanka.

Ngoài kinh tế, hợp tác văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh – tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hai bên cũng dự kiến thúc đẩy mở đường bay thẳng nhằm tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho giao thương và giao lưu nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh có đầy đủ cơ sở để tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng. Chuyến thăm cũng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ

07:02, 06/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

07:25, 05/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: đưa Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô vào thực tiễn

16:16, 04/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: đưa Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô vào thực tiễn

chuyến thăm cấp nhà nước hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka quan hệ Việt Nam - Sri Lanka Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Sri Lanka

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

Sáng 6/5 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón...

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước 7/5

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 7/5 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Lãng phí đất công, Thanh tra kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo xổ số miền Tây

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kết luận hàng loạt cơ sở nhà, đất tại các doanh nghiệp xổ số miền Tây bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả trong nhiều năm, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản công và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo.

Việt Nam - Ấn Độ làm sâu sắc trụ cột an ninh trong Đối tác Chiến lược Toàn diện

Chiều 5/5, tại thủ đô New Delhi, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, trao đổi các định hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác an ninh và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ

Sau khi đến New Delhi, chiều tối 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn

Giá vàng tăng, giảm tới 4 lần trong 1 tiếng

Giá bất động sản áp lực giảm sâu hơn do lãi suất và nguồn cung đều tăng?

Chính thức ban hành danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

