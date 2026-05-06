Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện bước triển khai quan trọng trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác truyền thống tại khu vực Nam Á.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5/2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là chuyến thăm mang thông điệp đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka cũng như khu vực Nam Á. Đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Việt Nam tới Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970.

Việt Nam và Sri Lanka là bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị lâu đời, từng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần đặt chân tới Sri Lanka trong hành trình hoạt động cách mạng, để lại dấu ấn sâu đậm trong tình cảm của nhân dân Sri Lanka đối với Việt Nam.

Trên nền tảng lịch sử đó, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong bối cảnh Sri Lanka vừa vượt qua khủng hoảng và đang nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và tinh thần đồng hành của Việt Nam đối với một đối tác truyền thống, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng sát cánh cùng các nước bạn bè.

Cũng theo ông Cường, chuyến thăm nhằm tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Sri Lanka có vị trí chiến lược quan trọng tại Ấn Độ Dương, là thị trường tiềm năng với quy mô dân số gần 30 triệu người.

Việc thúc đẩy quan hệ song phương sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác kinh tế, gia tăng xuất khẩu, đầu tư của Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố chuỗi cung ứng trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Về quan hệ song phương thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết hai nước duy trì tin cậy chính trị cao, có nhiều điểm tương đồng về quan điểm phát triển và gắn kết văn hóa, đặc biệt là Phật giáo.

Hai bên đã thiết lập các cơ chế hợp tác quan trọng như Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban Hợp tác thương mại, tạo nền tảng cho hợp tác nhiều mặt.

Hợp tác kinh tế, thương mại được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển. Dù kim ngạch hai chiều hiện mới đạt hơn 200 triệu USD, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng khi Sri Lanka ổn định và tăng tốc phát triển, đây sẽ là thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trong chuyến thăm lần này, hai bên kỳ vọng đặt mục tiêu cao hơn về thương mại và đầu tư, hướng tới các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Sri Lanka.

Ngoài kinh tế, hợp tác văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh – tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hai bên cũng dự kiến thúc đẩy mở đường bay thẳng nhằm tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho giao thương và giao lưu nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh có đầy đủ cơ sở để tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng. Chuyến thăm cũng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Nam Á.