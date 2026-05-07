Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tại thành phố Mumbai, thúc đẩy hợp tác tài chính, thị trường vốn giữa hai nước.

Sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Mumbai, bang Maharashtra, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Ấn Độ.

Ngay sau khi tới sân bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Phát biểu chào mừng, Chủ tịch NSE Srinivas Injeti cho biết việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Mumbai để gặp gỡ cộng đồng tài chính thể hiện tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ hợp tác Việt Nam – Ấn Độ.

Theo ông Srinivas Injeti, Việt Nam và Ấn Độ đều là những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ, định hướng sản xuất và công nghệ, đồng thời đặt thị trường vốn ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt 16 tỷ USD và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Chủ tịch NSE cho rằng giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ đối tác Việt Nam – Ấn Độ sẽ không chỉ dựa trên thương mại mà còn được thúc đẩy bởi các dòng vốn và hợp tác doanh nghiệp.

Ông Srinivas Injeti cho biết hiện NSE là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, với tổng vốn hóa khoảng 5.000 tỷ USD và hơn 130 triệu nhà đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Ảnh: TTXVN

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ vào năm 2026, Chủ tịch NSE bày tỏ kỳ vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực thị trường vốn, tài chính và doanh nghiệp. NSE khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong phát triển thị trường vốn và kết nối doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch NSE Srinivas Injeti đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch; đồng thời thăm Phòng điều hành giao dịch quốc gia, Phòng điều hành công nghệ và Phòng an ninh mạng của sàn giao dịch.