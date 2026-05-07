Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Hà Lê

07/05/2026, 15:38

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tại thành phố Mumbai, thúc đẩy hợp tác tài chính, thị trường vốn giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Ảnh: TTXVN

Sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Mumbai, bang Maharashtra, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Ấn Độ.

Ngay sau khi tới sân bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Phát biểu chào mừng, Chủ tịch NSE Srinivas Injeti cho biết việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Mumbai để gặp gỡ cộng đồng tài chính thể hiện tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ hợp tác Việt Nam – Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Ảnh: TTXVN

Theo ông Srinivas Injeti, Việt Nam và Ấn Độ đều là những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ, định hướng sản xuất và công nghệ, đồng thời đặt thị trường vốn ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt 16 tỷ USD và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Chủ tịch NSE cho rằng giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ đối tác Việt Nam – Ấn Độ sẽ không chỉ dựa trên thương mại mà còn được thúc đẩy bởi các dòng vốn và hợp tác doanh nghiệp.

Ông Srinivas Injeti cho biết hiện NSE là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, với tổng vốn hóa khoảng 5.000 tỷ USD và hơn 130 triệu nhà đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Ảnh: TTXVN

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ vào năm 2026, Chủ tịch NSE bày tỏ kỳ vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực thị trường vốn, tài chính và doanh nghiệp. NSE khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong phát triển thị trường vốn và kết nối doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch NSE Srinivas Injeti đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch; đồng thời thăm Phòng điều hành giao dịch quốc gia, Phòng điều hành công nghệ và Phòng an ninh mạng của sàn giao dịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững của Việt Nam – Ấn Độ

Tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam tại New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ, nhấn mạnh vai trò kết nối của giao lưu nhân dân.

Việt Nam – Ấn Độ mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Ấn Độ diễn ra tại New Delhi đã mở ra định hướng hợp tác mới giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Việt Nam – Ấn Độ: Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã ra Tuyên bố chung, xác định các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam – Ấn Độ phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả hơn.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

