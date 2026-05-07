Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ hiến bang Maharashtra

Dũng Hiếu

07/05/2026, 20:24

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, ngày 7/5 tại Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, trao đổi định hướng tăng cường hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis. Ảnh: TTXVN

Thủ hiến Devendra Fadnavis nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm bang Maharashtra – trung tâm tài chính, thương mại lớn của Ấn Độ.

Thủ hiến chúc mừng Tổng Bí thư được Quốc hội khóa XVI bầu giữ trọng trách mới, đồng thời hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường.

Giới thiệu về thế mạnh và tiềm năng của bang, Thủ hiến mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như dược phẩm, nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng; đồng thời đề xuất sớm mở đường bay thẳng giữa bang Maharashtra và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ hiến nhấn mạnh hai địa phương kết nghĩa là hai đầu tàu tăng trưởng, có nhiều dư địa hợp tác trong kinh tế - thương mại, đô thị thông minh, khởi nghiệp và du lịch; đề nghị sớm thành lập tổ công tác chung để triển khai hợp tác. Thủ hiến cũng hoan nghênh việc Tập đoàn Vingroup ký kết thỏa thuận hợp tác quy mô lớn với Chính quyền bang Maharashtra và đề xuất tổ chức diễn đàn doanh nghiệp thường niên luân phiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm bang Maharashtra; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thủ hiến và Chính quyền bang.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc bang Maharashtra phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, tạo không gian kết nối hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất về thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Đánh giá cao tiềm năng của bang Maharashtra, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là nơi hội tụ các tập đoàn lớn, trung tâm tài chính, thị trường chứng khoán hàng đầu, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng, đồng thời là trung tâm văn hóa – giải trí gắn với ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood.

Tổng Bí thư khẳng định Mumbai, dù là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến thăm, song mang ý nghĩa quan trọng trong việc mở ra các hướng hợp tác mới, tạo xung lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ.

Thủ hiến Devendra Fadnavis bày tỏ quan tâm đến định hướng phát triển và các cơ chế, chính sách của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài; khẳng định Chính quyền bang Maharashtra sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh lâu dài tại bang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Thành phố Hồ Chí Minh và Mumbai là cặp địa phương đầu tiên thiết lập quan hệ kết nghĩa; nhấn mạnh đây là sự kết nối giữa hai trung tâm kinh tế năng động, có khả năng bổ trợ lâu dài trong cấu trúc hợp tác đa tầng giữa hai quốc gia.

Hai bên nhất trí tăng cường triển khai các dự án hợp tác hiệu quả, mở rộng kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân, sớm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

15:38, 07/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ

08:21, 07/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ

Việt Nam – Ấn Độ mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo

08:20, 07/05/2026

Việt Nam – Ấn Độ mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo

Từ khóa:

diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ Đối tác Chiến lược Việt Nam Ấn Độ Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Maharashtra

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tại thành phố Mumbai, thúc đẩy hợp tác tài chính, thị trường vốn giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ

Tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam tại New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ, nhấn mạnh vai trò kết nối của giao lưu nhân dân.

Việt Nam – Ấn Độ mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo

Việt Nam – Ấn Độ mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Ấn Độ diễn ra tại New Delhi đã mở ra định hướng hợp tác mới giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại MWG

Doanh nghiệp niêm yết

2

Hoa Kỳ xem xét điều tra “kép” đối với máy nén khí Việt Nam

Thị trường

3

Giới đầu tư toàn cầu chuộng trái phiếu phát hành bằng tiền châu Á

Thế giới

4

Moody’s sắp đánh giá tín nhiệm tiền số stablecoin

Thế giới

5

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy