Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ hiến bang Maharashtra

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, ngày 7/5 tại Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, trao đổi định hướng tăng cường hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ hiến Devendra Fadnavis nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm bang Maharashtra – trung tâm tài chính, thương mại lớn của Ấn Độ.

Thủ hiến chúc mừng Tổng Bí thư được Quốc hội khóa XVI bầu giữ trọng trách mới, đồng thời hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường.

Giới thiệu về thế mạnh và tiềm năng của bang, Thủ hiến mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như dược phẩm, nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng; đồng thời đề xuất sớm mở đường bay thẳng giữa bang Maharashtra và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ hiến nhấn mạnh hai địa phương kết nghĩa là hai đầu tàu tăng trưởng, có nhiều dư địa hợp tác trong kinh tế - thương mại, đô thị thông minh, khởi nghiệp và du lịch; đề nghị sớm thành lập tổ công tác chung để triển khai hợp tác. Thủ hiến cũng hoan nghênh việc Tập đoàn Vingroup ký kết thỏa thuận hợp tác quy mô lớn với Chính quyền bang Maharashtra và đề xuất tổ chức diễn đàn doanh nghiệp thường niên luân phiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm bang Maharashtra; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thủ hiến và Chính quyền bang.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc bang Maharashtra phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, tạo không gian kết nối hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất về thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Đánh giá cao tiềm năng của bang Maharashtra, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là nơi hội tụ các tập đoàn lớn, trung tâm tài chính, thị trường chứng khoán hàng đầu, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng, đồng thời là trung tâm văn hóa – giải trí gắn với ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood.

Tổng Bí thư khẳng định Mumbai, dù là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến thăm, song mang ý nghĩa quan trọng trong việc mở ra các hướng hợp tác mới, tạo xung lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ.

Thủ hiến Devendra Fadnavis bày tỏ quan tâm đến định hướng phát triển và các cơ chế, chính sách của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài; khẳng định Chính quyền bang Maharashtra sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh lâu dài tại bang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Thành phố Hồ Chí Minh và Mumbai là cặp địa phương đầu tiên thiết lập quan hệ kết nghĩa; nhấn mạnh đây là sự kết nối giữa hai trung tâm kinh tế năng động, có khả năng bổ trợ lâu dài trong cấu trúc hợp tác đa tầng giữa hai quốc gia.

Hai bên nhất trí tăng cường triển khai các dự án hợp tác hiệu quả, mở rộng kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân, sớm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.