Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc song phương lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế

Tại cuộc gặp Tổng thống Bulgaria, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Bulgaria; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Bulgaria đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng đất nước ngày nay.

SẴN SÀNG TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG BULGARIA LÀM VIỆC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Tổng thống Rumen Radev có kế hoạch thăm Việt Nam trong thời gian tới; đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria ổn định cuộc sống, hội nhập thành công vào sở tại, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA nhằm thúc đẩy quan hệ song phương tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước và Bulgaria có tiếng nói thúc đẩy các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng thống Rumen Radev chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu vào các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; ghi nhận tích cực các đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và cho biết cá nhân rất mong chờ chuyến thăm Việt Nam.

Ông khẳng định Bulgaria sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh như y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, nông nghiệp, môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên; sẵn sàng tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Bulgaria. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật nhằm thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025.

VIỆT NAM LÀM CẦU NỐI THÚC ĐẨY QUAN HỆ PHẦN LAN - ASEAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb - Ảnh: TTXVN

Gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan; cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Phần Lan đã hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn trước đây và từng bước phát triển, đặc biệt là thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) cũng như đã gửi lời thăm hỏi, động viên Nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao Phần Lan đã thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), khẳng định Hiệp định EVIPA sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục củng cố hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo và các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đồng thời tiếp tục quan tâm tình hình Biển Đông và ủng hộ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia theo quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Tổng thống Phần Lan chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam; đánh giá cao những phát triển tích cực của quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua, khẳng định Phần Lan luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như viễn thông, năng lượng tái tạo, xử lý nước, công nghệ rừng, công nghệ thông tin.

Ông mong Việt Nam tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Phần Lan - ASEAN. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để khai thác tối đa những cơ hội từ Hiệp định EVFTA; tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU. Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Tổng thống Phần Lan trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Phần Lan trong thời gian tới.

VIỆT NAM CHÀO ĐÓN DOANH NGHIỆP KUWAIT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thái tử Kuwait Sabah Al-Khalid Al-Sabah - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà Kuwait đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt với Kuwait. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; cho biết Việt Nam sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Kuwait tăng cường đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực mới như tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực phẩm Halal.

Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al Sabah chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu vào các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới; khẳng định Kuwait coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Thái tử Sheikh Sabah Al-Khaled Al Sabahk khẳng định Kuwait sẵn sàng mở rộng hợp tác du lịch, lao động và lĩnh vực thực phẩm Halal với Việt Nam và ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Thái tử Kuwait nhất trí sẽ cùng Việt Nam phối hợp xử lý các vướng mắc tại Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, coi đây là dự án có ý nghĩa biểu tượng cho thành công của quan hệ song phương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Thái tử và đề nghị Thái tử chuyển lời mới Quốc vương Kuwait thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Thái tử Kuwait đã vui vẻ nhận lời.

VIỆT NAM SẴN SÀNG HỖ TRỢ CÔNG CUỘC TÁI THIẾT TẠI UKRAINE

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện với Ukraine; luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô, trong đó có Ukraine, đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu quan ngại về tình hình xung đột hiện nay; kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu; khẳng định một lần nữa lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan, tránh gây tổn thất cho thường dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh, ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khi xung đột chấm dứt, Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine đánh giá cao lập trường của Việt Nam, đồng thời cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine; mong muốn Việt Nam ủng hộ tuyên bố của Hội nghị hòa bình (lần thứ nhất) tại Thụy Sĩ, cũng như giúp Ukraine trong việc rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine luôn bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Kiev.

Hai bên chia sẻ nhu cầu duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương thông qua tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; tìm kiếm biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm duy trì sớm khôi phục trao đổi thương mại song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Ukraine đã hỗ trợ bảo đảm an toàn và sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine và mong muốn chính quyền Ukraine tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Ukraine.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ EVFTA

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, hai bên bày tỏ hài lòng với những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Ursula von der Leyen tái đắc cử Chủ tịch EC nhiệm kỳ 2024-2029; cảm ơn Ủy ban châu Âu đã thăm hỏi, động viên nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (tên gọi quốc tế là Yagi).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác/đối thoại hiện có; hoan nghênh EU đóng vai trò tích cực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác của EU với các nước trong khu vực thông qua khuôn khổ Đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy sau gần 4 năm thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã tạo sức bật mới cho thương mại song phương, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam, đầu tư của EU vào Việt Nam cũng tăng lên. EU hiện là nhà đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả EVFTA, trong đó ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc về mở cửa thị trường cho hàng hóa hai bên, bao gồm việc EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hai bên đề nghị cùng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh và phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, nhất là tội phạm công nghệ cao; EU tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực quản trị công, phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn, đặc biệt hỗ trợ Việt Nam tối đa về vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực để thực hiện cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 và triển khai hiệu quả Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) cũng như thích ứng các quy định mới của EU về môi trường và phát triển bền vững.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, Chủ tịch EC khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của EU trong triển khai Chiến lược hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; đề nghị hai bên sớm nâng cấp quan hệ, làm cơ sở thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nhất trí với những đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế trao đổi hiện có để thúc đẩy hợp tác hai bên trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao lưu văn hóa…, tăng cường phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu; tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai hiệu quả JETP, hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu.

Về tình hình Biển Đông, hai bên nhất trí nhấn mạnh các tranh chấp cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cả khu vực.