Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam – Ấn Độ hội tụ tầm nhìn, tăng cường hợp tác thực chất
Hà Lê
06/05/2026, 22:34
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều 6/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, làm rõ tầm nhìn và định hướng hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trong giai đoạn mới.
Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ là một trong những cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu, có bề dày hơn 80 năm hình thành và phát triển, giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu, tham vấn và định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ.
Đây cũng là diễn đàn hội tụ nhiều nhà lãnh đạo, chính khách, học giả và nhà ngoại giao uy tín của Ấn Độ và thế giới, gắn với nhiều dấu mốc có ý nghĩa trong lịch sử quan hệ đối ngoại của Ấn Độ cũng như các quốc gia châu Á.
Địa điểm này gắn với một dấu mốc quan trọng của lịch sử đối ngoại khu vực và thế giới. Năm 1947, Hội nghị Quan hệ châu Á lần thứ nhất được tổ chức tại đây, đặt nền móng cho Phong trào Không liên kết, kết nối các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ.
Thông điệp hòa bình, đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới Hội nghị đã để lại dấu ấn sâu đậm, trở thành một trong những sợi dây lịch sử đầu tiên gắn kết quan hệ Việt Nam – Ấn Độ trong thời kỳ đầu giành độc lập.
NHỮNG NỀN TẢNG LỊCH SỬ VÀ GIÁ TRỊ CHUNG BỀN CHẶT
Phát biểu chính sách với chủ đề “Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam – Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhìn lại hàng nghìn năm hình thành và phát triển của hai dân tộc, lịch sử và văn hóa đã tạo nên những sợi dây kết nối bền chặt giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Mặc dù không liền kề về địa lý, song sự giao thoa giữa hai nền văn minh đã diễn ra từ rất sớm thông qua các tuyến giao thương biển, cùng với sự lan tỏa của các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng và văn minh Ấn Độ, hòa nhập sâu sắc vào đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam.
Hành trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của hai dân tộc đã tạo nên sự đồng cảm sâu sắc, gắn bó bền chặt giữa nhân dân và các thế hệ lãnh đạo hai nước. Mối quan hệ này được khởi nguồn từ sự kính trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi, cũng như tình bạn giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru, cùng chung lý tưởng vì độc lập, hòa bình, công bằng và phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi sự ủng hộ to lớn, quý báu của nhân dân, các chính đảng và Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam trong những năm đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, cũng như trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước hiện nay.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hành trình phát triển của hai quốc gia trong hơn 80 năm qua có nhiều điểm tương đồng. Cả Việt Nam và Ấn Độ đều xuất phát từ những nền kinh tế thuộc địa gặp nhiều khó khăn, trình độ phát triển thấp, cơ cấu kinh tế mất cân đối và phụ thuộc lớn vào bên ngoài.
Với khát vọng phát triển và mục tiêu mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, hai nước đã từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và ngày càng vững mạnh.
HƯỚNG TỚI CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN MỚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỘNG
Về đối ngoại, Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ quan điểm độc lập, tự chủ, tự cường, đề cao hòa bình, ủng hộ đối thoại, cũng như cách tiếp cận chủ động, cân bằng và có trách nhiệm trước các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với triết lý “Thế giới là một gia đình” của Ấn Độ, đề cao tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và khát vọng hòa bình, thịnh vượng – những giá trị cũng gắn liền với truyền thống và mục tiêu phát triển của dân tộc Việt Nam.
Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp ngày càng rõ nét của Ấn Độ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và toàn cầu, thông qua các sáng kiến và chính sách lớn như Chính sách Hành động Hướng Đông, Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cũng như sự tham gia tích cực của Ấn Độ tại các cơ chế đa phương, góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường kết nối và xử lý các thách thức chung.
Trong khi đó, Việt Nam cũng đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế quan trọng và tham gia tích cực vào các hoạt động đa phương, trong đó có việc cử cán bộ, chiến sĩ tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Hai nước hiện đang hướng tới các mục tiêu phát triển mới nhân dịp kỷ niệm 100 năm độc lập của mỗi quốc gia, trong đó chú trọng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, coi khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng.
Trên nền tảng tin cậy chính trị và sự gắn bó lâu dài, quan hệ Việt Nam – Ấn Độ đã không ngừng được củng cố và phát triển, từ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2007 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016.
Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, cùng với sự mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Hiện nay, giữa hai nước có khoảng 80 chuyến bay thẳng mỗi tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ thế giới đang trải qua những biến đổi nhanh chóng và sâu sắc chưa từng có, với cạnh tranh giữa các trung tâm quyền lực lớn gia tăng, trong khi luật pháp quốc tế, Liên hợp quốc và các thể chế đa phương đang đứng trước nhiều thách thức lớn.
CỦNG CỐ TIN CẬY CHIẾN LƯỢC, MỞ RỘNG HỢP TÁC THỰC CHẤT
Trước bối cảnh mới và yêu cầu phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục củng cố, đổi mới và đưa quan hệ Việt Nam – Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới. Theo đó, hai nước đã và đang trở thành những đối tác tự nhiên của nhau trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển, chia sẻ nhiều quan điểm và tầm nhìn chiến lược.
Những sợi dây kết nối lịch sử, sự chia sẻ tầm nhìn và hội tụ chiến lược được xác định là nền tảng vững chắc để hai nước đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời góp phần định hình môi trường khu vực và quốc tế theo hướng ổn định và bền vững hơn.
Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chiến lược; tăng cường trao đổi, tiếp xúc toàn diện trên các kênh Nhà nước, Quốc hội, chính đảng và giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.
Việt Nam khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực dược phẩm, hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư sản xuất tại Việt Nam, phục vụ thị trường trong nước và khu vực Đông Nam Á.
Hai bên cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch, kết nối địa phương và giao lưu thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa các giá trị chung và củng cố không gian hòa bình, ổn định.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chiều dài kết nối lịch sử hàng nghìn năm và hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã tạo nên nền tảng vững chắc, quý báu cho quan hệ Việt Nam – Ấn Độ.
Bước vào kỷ nguyên mới, với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường và phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, quan hệ hai nước được kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi quốc gia và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Trước đó, tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Trưng bày ảnh kỷ niệm 10 năm Đối tác
chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Các bức
ảnh thể hiện những dấu mốc tiêu biểu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa
hai nước không ngừng được củng cố trên nền tảng vững chắc của sự tin cậy chính
trị và sự tương đồng, gắn kết trên nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/5 tại Cebu, Philippines, cùng các hội nghị liên quan.
Sáng 6/5 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón...
