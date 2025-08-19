Thứ Ba, 19/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Nhà nước dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, số 2 Lê Thạch

19/08/2025, 15:36

Sau 7 tháng làm việc, thi công khẩn trương, Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch đã hoàn thành...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bàn giao toà nhà Bắc Bộ Phủ số 2 Lê Thạch.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bàn giao toà nhà Bắc Bộ Phủ số 2 Lê Thạch.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 19/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Cùng dự buổi Lễ có có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội.

Tại Lễ bàn giao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo cắt băng khánh thành và nhận bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ.

Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, tại số 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm, không chỉ là một chứng nhân lịch sử đặc biệt của Hà Nội, của đất nước, mà còn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Để cải tạo và phục dựng một công trình lịch sử, trọng điểm phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao của Chính phủ, Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới trụ sở làm việc của cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch được triển khai, với mục tiêu gìn giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử quý giá của dân tộc, đồng thời góp phần kiến tạo một biểu tượng kiến trúc xứng tầm với vị thế của Thủ đô, của quốc gia.

Sau 7 tháng làm việc, thi công khẩn trương và trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công và các cơ quan liên quan, dự án đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc tu bổ và phục dựng một công trình mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Việc bàn giao Tòa nhà Bắc Bộ Phủ đánh dấu thời khắc một di sản lịch sử được phục dựng, mở ra một chương mới của công trình biểu tượng này. Với diện mạo mới, Tòa nhà Bắc Bộ Phủ sẽ góp phần kiến tạo không gian xanh, đánh dấu sự khởi đầu mới trong hành trình mang đến những giá trị văn hóa và lịch sử cho người dân Việt Nam và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Từ khóa:

80 năm Quốc khánh 2/9 Tiêu điểm Toà nhà Bắc Bộ Phủ Tổng Bí thư Tô Lâm Vneconomy

Đọc thêm

Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Nhà nước dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, số 2 Lê Thạch

Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Nhà nước dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, số 2 Lê Thạch

Sau 7 tháng làm việc, thi công khẩn trương, Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch đã hoàn thành...

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và miền Bắc, Cảng hàng không không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng mà còn mang sứ mệnh khẳng định vị thế và tầm vóc quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới, là một trong những biểu tượng quốc gia mới của Việt Nam…

Chính thức thông xe Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Chính thức thông xe Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Sáng 19/8, nhiều dự án trọng điểm về giao thông, năng lượng, chăn nuôi, nhà ở và du lịch đã đồng loạt khởi công, khánh thành tại Quảng Trị, trong đó đáng chú ý là Tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65 km với tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng.

Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Sáng 19/8, tại Hà Tĩnh, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đã diễn ra, nằm trong chuỗi sự kiện khánh thành, khởi công các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hơn 2.000 tỷ đồng chính thức được thông xe

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hơn 2.000 tỷ đồng chính thức được thông xe

Sau gần hai năm thi công, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài khoảng 11,5 km, đi qua các địa bàn phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh và xã Bà Nà của TP. Đà Nẵng, đã được thông xe...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

2

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

4

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: