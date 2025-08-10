Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước

Chiều 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã tới thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung...

Vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) ngày 10/8, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam, thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8 theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân.

Tại sân bay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Hyun; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam và Phu nhân; Tư lệnh sân bay quân sự Seongnam đã đón Tổng Bí thư và Phu nhân. Về phía Việt Nam có Đại sứ Vũ Hồ; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Cho Hyun đã chào đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bước trên thảm đỏ với hàng tiêu binh danh dự, chào hỏi các quan chức Hàn Quốc, cán bộ ngoại giao và bà con kiều bào trong không khí nồng nhiệt.

Hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng được một khuôn khổ hợp tác đặc biệt, hiệu quả và thực chất, đạt mức cao nhất là Đối tác Chiến lược Toàn diện, với sự tin cậy chính trị sâu sắc và hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam; đồng thời, Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu nhận hỗ trợ phát triển từ Hàn Quốc.

Hai nước hiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch,... Các hợp tác này đều có những thành quả quan trọng, không ngừng đổi mới cả về lượng và về chất. Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng trở thành trụ cột mới của quan hệ song phương.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.