Thứ Năm, 14/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Tiêu điểm

Đầu tư

AskoBrief

Tài chính

AskoBrief

Kinh tế số

AskoBrief

Kinh tế xanh

AskoBrief

Thị trường

AskoBrief

Doanh nghiệp

AskoBrief

Bất động sản

AskoBrief

Thế giới

AskoBrief

Dân sinh

AskoBrief

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước

Tuấn Dũng

10/08/2025, 15:44

Chiều 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã tới thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung...

Vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) ngày 10/8, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam, thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8 theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân.

Tại sân bay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Hyun; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam và Phu nhân; Tư lệnh sân bay quân sự Seongnam đã đón Tổng Bí thư và Phu nhân. Về phía Việt Nam có Đại sứ Vũ Hồ; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Cho Hyun đã chào đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bước trên thảm đỏ với hàng tiêu binh danh dự, chào hỏi các quan chức Hàn Quốc, cán bộ ngoại giao và bà con kiều bào trong không khí nồng nhiệt.

Hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng được một khuôn khổ hợp tác đặc biệt, hiệu quả và thực chất, đạt mức cao nhất là Đối tác Chiến lược Toàn diện, với sự tin cậy chính trị sâu sắc và hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam; đồng thời, Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu nhận hỗ trợ phát triển từ Hàn Quốc.

Hai nước hiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch,... Các hợp tác này đều có những thành quả quan trọng, không ngừng đổi mới cả về lượng và về chất. Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng trở thành trụ cột mới của quan hệ song phương.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đọc thêm

Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế

Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế

Các chuyên gia cho rằng TP.HCM sau sắp xếp để bứt phá vượt bậc trong giai đoạn mới cần xác định rõ triết lý phát triển, quy hoạch Thành phố có tính kết nối cao, với tầm nhìn toàn diện hơn chứ không phải ghép cơ học quy hoạch 3 địa phương cũ...

Hưng Yên nghiên cứu xây dựng khu kinh tế tự do, tạo đòn bẩy về thu hút FDI

Hưng Yên nghiên cứu xây dựng khu kinh tế tự do, tạo đòn bẩy về thu hút FDI

Không chỉ tạo ra cú hích thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn, Khu kinh tế tự do Hưng Yên được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết vùng, hình thành chuỗi sản xuất - dịch vụ - logistics hiện đại...

Đề xuất bố trí nguồn vốn cho tổ hợp công nghiệp đường sắt hơn 17.000 tỷ

Đề xuất bố trí nguồn vốn cho tổ hợp công nghiệp đường sắt hơn 17.000 tỷ

Tổ hợp Công nghiệp đường sắt sẽ được xây dựng tại Hà Nội và là nơi thực hiện chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, đồng thời sản xuất đầu máy và toa xe cho đường sắt quốc gia ....

Thí điểm phân làn, quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ

Thí điểm phân làn, quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ

Từ ngày 15/8, hai tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ áp dụng phương án thí điểm phân làn và quy định tốc độ mới trong một tháng, nhằm nâng cao an toàn giao thông và giảm ùn tắc…

Hải Phòng chỉ đạo tiến độ 43 dự án trọng điểm

Hải Phòng chỉ đạo tiến độ 43 dự án trọng điểm

Trong 43 dự án trọng điểm năm 2025 của thành phố Hải Phòng, có 27 dự án dự kiến khởi công, 10 dự án dự kiến hoàn thành và 6 dự án chuyển tiếp…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Hàng loạt tập đoàn lớn của châu Âu sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung ứng

Thị trường

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: