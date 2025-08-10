Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm Hàn Quốc

Sáng 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả trong giai đoạn mới...

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, sáng 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 13/8. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo hai nước đi sâu trao đổi chiến lược, xác định phương hướng và biện pháp nhằm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả.

Đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực quan trọng và tiềm năng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng và triển khai các định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm càng khẳng định rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả; đồng thời là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.