Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm Hàn Quốc

Minh Kiệt

10/08/2025, 10:33

Sáng 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả trong giai đoạn mới...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, sáng 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 13/8. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo hai nước đi sâu trao đổi chiến lược, xác định phương hướng và biện pháp nhằm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả.

Đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực quan trọng và tiềm năng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng và triển khai các định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm càng khẳng định rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả; đồng thời là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Hàn Quốc Tiêu điểm tổng bí thư

Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...

Sau sắp xếp, Kiểm toán Nhà nước có 12 đơn vị

Sau sắp xếp, Kiểm toán Nhà nước có 12 đơn vị

Địa điểm đặt trụ sở của 12 đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực sau sắp xếp, tinh gọn đều nằm ở vị trí trung tâm khu vực, thuận tiện cho việc đi lại trên địa bàn kiểm toán...

Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường

Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường trong khi hệ số giá đất sẽ không thay đổi nếu chưa có quyết định chính sách mới. Việc định giá đất cần kiên định nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định và áp dụng thống nhất trong mọi giao dịch...

Chương mới tươi sáng của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

Chương mới tươi sáng của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Kết quả đạt được trong chuyến thăm đã trở thành cột mốc lớn, mở ra chương mới tươi sáng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong kỷ nguyên mới…

Thắt chặt tinh thần chia sẻ, đoàn kết quốc tế Việt Nam - Cuba

Thắt chặt tinh thần chia sẻ, đoàn kết quốc tế Việt Nam - Cuba

Lễ phát động Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là sự kiện chính trị - xã hội, có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

