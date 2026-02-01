Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, Điện Biên

Giá vàng trong nước và thế giới
Sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn...
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn là ngôi trường đầu tiên được hoàn thành trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị.
Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, giáo dục không chỉ nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ – con người và cộng đồng dân cư gắn bó với biên giới, bản làng, cột mốc.
Theo Tổng Bí thư, chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một quyết sách đúng đắn, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; quan trọng hơn, chủ trương này đang được tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đã cho thấy những kết quả cụ thể. Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn được xây dựng khang trang, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, an toàn và công năng sử dụng, là minh chứng rõ nét cho tinh thần nói đi đôi với làm.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; sự hỗ trợ trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội; sự phối hợp của các bộ, ban, ngành Trung ương và sự đồng hành của các doanh nghiệp, đã tập trung nguồn lực hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương vào cuộc; ban hành kế hoạch hành động, cân đối nguồn lực và tổ chức triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đến nay, 100 trường đầu tiên tại 18 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền đã được khởi công; nhiều công trình triển khai với tiến độ nhanh, chất lượng bảo đảm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để đưa vào sử dụng từ năm học 2026–2027.
Tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại, trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền. Tổng Bí thư yêu cầu việc triển khai giai đoạn tiếp theo phải được thực hiện với cơ chế phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ. Theo đó, các địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng sạch, hạ tầng thiết yếu và điều kiện tổ chức thực hiện tại chỗ; Chính phủ thống nhất điều hành, bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách.
Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì bảo đảm đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung dạy và học, chất lượng giáo dục; các bộ, ngành liên quan phối hợp hoàn thiện chính sách nội trú, chế độ cho giáo viên và học sinh, tạo điều kiện để các nhà trường hoạt động ổn định, lâu dài.
Tổng Bí thư cho biết, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp sang các khu vực không phải biên giới nhưng là vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn được khởi công từ cuối tháng 7/2025, hoàn thành sau hơn 5 tháng thi công, nằm tại khu vực biên giới, cách trung tâm tỉnh Điện Biên gần 100 km. Công trình có quy mô 6,88 ha, được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của thành phố Hà Nội và nguồn xã hội hóa, với cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập và lưu trú cho hơn 1.000 học sinh. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần giải quyết căn bản điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới, tạo môi trường giáo dục ổn định, lâu dài.
Tổng Bí thư khẳng định, việc khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn không chỉ là niềm vui của địa phương mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng về chăm lo sự nghiệp trồng người, vì tương lai đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Từ mô hình này, tinh thần kỷ luật thực thi và trách nhiệm hành động sẽ tiếp tục được lan tỏa, để mỗi chủ trương đúng đắn của Đảng được kiểm chứng bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.
