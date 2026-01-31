Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với lãnh đạo Singapore và Hàn Quốc

Chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trao đổi về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới và các giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, hội nhập trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Cuộc điện đàm diễn ra trong không khí thân mật, tin cậy, phản ánh mức độ gắn kết cao trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được điện đàm với Tổng Thư ký PAP Lawrence Wong ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp; trân trọng cảm ơn Đảng PAP và cá nhân Thủ tướng Singapore đã gửi điện chúc mừng Đại hội cũng như các đồng chí lãnh đạo Việt Nam.

Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và các nhà lãnh đạo Singapore, đồng thời nhắc lại những kết quả tích cực trong chuyến thăm chính thức Singapore năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP), Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng thành công của Đại hội XIV và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; khẳng định Singapore luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin về những nội dung trọng tâm của Đại hội XIV, trong đó tổng kết 40 năm đổi mới, xác định các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cho giai đoạn tới và những vấn đề mang tính chiến lược đối với đất nước.

Đại hội xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát huy vai trò của các khu vực kinh tế; coi trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Singapore hơn 50 năm qua, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025, Tổng Bí thư cho biết hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng với Singapore hiện là nhà đầu tư hàng đầu ASEAN và đứng thứ hai thế giới tại Việt Nam, với khoảng 4.400 dự án và tổng vốn gần 90 tỷ USD.

Tổng Bí thư đề nghị Singapore tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội và quản trị hiện đại.

Trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu có nhiều biến động, Tổng Bí thư đề nghị hai nước tăng cường phối hợp trong ASEAN; đẩy mạnh triển khai Chương trình Hành động 2025–2030; thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, kết nối chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thế hệ mới (VSIP 2.0), kinh tế xanh và trao đổi tín chỉ carbon, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác kinh tế song phương.

Thủ tướng Lawrence Wong nhất trí cao với các đánh giá và đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định Singapore sẵn sàng triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất; cho biết Singapore dự kiến nâng tổng số khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam lên 30 vào năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm mô hình VSIP hiện diện tại Việt Nam, tiếp tục đóng góp vào phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo việc làm tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Nhân Dân.

Cũng trong chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng thành công của Đại hội XIV và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm ưu tiên trong chính sách đối ngoại tại khu vực; đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 8/2025, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn phía Hàn Quốc đã sớm gửi điện mừng Đại hội XIV; chia sẻ những định hướng lớn về phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam thời gian tới, trong đó xác định mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 từ 10%/năm trở lên, nâng cao thu nhập bình quân đầu người và tạo nền tảng cho quá trình phát triển dài hạn.

Khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hàn Quốc là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế – trụ cột chính của quan hệ song phương; khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, hình thành các tổ hợp sản xuất quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị; tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch 150 tỷ USD vào năm 2030.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ, coi đây là trụ cột hợp tác mới; mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch, địa phương và giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027; thúc đẩy sớm tổ chức Hội nghị cấp cao Mê Công – Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư trân trọng mời Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam; Tổng thống vui vẻ nhận lời.