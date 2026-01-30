Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Trung Quốc: Củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang chúc mừng thành công Đại hội XIV. Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hai Đảng, hai nước; thống nhất củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sáng 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm, chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoan nghênh đồng chí Lưu Hải Tinh trên cương vị Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời phản ánh truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản.

ĐẠI HỘI XIV TẠO DẤU MỐC CHIẾN LƯỢC CHO KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN MỚI

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, cho rằng đây là khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ hai Đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới và kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Chuyển lời chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lưu Hải Tinh bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đồng chí Lưu Hải Tinh, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Nhân Dân.

Trao đổi về kết quả Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo bước ngoặt quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm qua và 40 năm Đổi mới, mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, đồng thời định hình tầm nhìn, tư duy chiến lược và định hướng phát triển dài hạn đến giữa thế kỷ XXI.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV tiếp tục khẳng định kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lấy nhân dân làm trung tâm; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đại hội bổ sung, phát triển lý luận về đường lối đổi mới, xác lập mô hình tăng trưởng mới, tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò trách nhiệm trong duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

ƯU TIÊN HỢP TÁC THỰC CHẤT, CỦNG CỐ NỀN TẢNG LÂU DÀI CHO QUAN HỆ VIỆT – TRUNG

Đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc; sẵn sàng cùng lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành hai bên củng cố và làm sâu sắc quan hệ trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh giai đoạn từ năm 2026 và những năm tiếp theo là thời kỳ cơ hội chiến lược đối với mỗi nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên; xây dựng quan hệ tin cậy, chân thành giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: Nhân Dân.

Cùng với đó, hai bên tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn; mở rộng, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng ở cả cấp Trung ương và địa phương; thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Tổng Bí thư đề nghị ưu tiên thúc đẩy hợp tác kết nối hạ tầng, nhất là các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước; mở rộng thương mại, đặc biệt là thương mại nông sản; tăng cường gắn kết trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hai bên cần chú trọng củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị hai bên tiếp tục kiểm soát, xử lý tốt các bất đồng trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Lưu Hải Tinh khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng. Theo đồng chí, quan hệ Trung – Việt dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng đang bước vào giai đoạn phát triển tích cực, toàn diện và thực chất.

Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan tham mưu đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lưu Hải Tinh cho biết Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan phía Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, trong đó có kết quả cuộc điện đàm gần đây giữa hai Tổng Bí thư, nhằm tạo động lực mới cho hợp tác thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao thường xuyên, linh hoạt; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, đường sắt, khoa học – công nghệ, kinh tế số; tăng cường phối hợp đa phương và thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung – Việt trong giai đoạn phát triển mới.