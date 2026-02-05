Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với lãnh đạo Lào: Thống nhất trọng tâm hợp tác chiến lược

Tại cuộc hội đàm ở Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã rà soát toàn diện quan hệ song phương, thống nhất các trọng tâm hợp tác trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh gắn kết kinh tế, thúc đẩy thương mại – đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ USD.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, ngày 5/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Sáng 5/2, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch, thủ đô Viêng Chăn (Lào). Cùng dự Lễ đón có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Lễ đón.

THỂ HIỆN MỨC ĐỘ TIN CẬY CAO TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO

Sau lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Cùng dự hội đàm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào; đánh giá cao việc đồng chí Tô Lâm lựa chọn Lào là quốc gia đầu tiên đến thăm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thành viên đoàn cấp cao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, nhất là trong bối cảnh đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự chuyến thăm có sự hiện diện của cả Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Đây là thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện mức độ tin cậy cao nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như sự coi trọng đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị đối với đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào cuối tháng 1 vừa qua; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện, mang ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm.

NHẤT TRÍ LÀM SÂU SẮC QUAN HỆ ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT, HỢP TÁC TOÀN DIỆN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong 40 năm kiên định thực hiện đường lối đổi mới toàn diện; từng bước xây dựng nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, qua đó nâng cao vị thế và uy tín của Lào trên trường khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chào Quốc kỳ Lào, thực hiện nghi lễ duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao các mục tiêu chiến lược được Đại hội XII xác lập, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, lãnh đạo đất nước Lào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2055, phấn đấu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và sớm tiệm cận nhóm các nước có thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung; sẵn sàng cùng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, coi đây là tài sản vô giá và là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất của quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào thời gian qua; nhấn mạnh những kết quả đạt được không chỉ góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế – xã hội của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

THÚC ĐẨY GẮN KẾT KINH TẾ, PHẤN ĐẤU KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI 10 TỶ USD

Trên nền tảng nhận thức chung về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục dành ưu tiên cao cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, Tuyên bố chung giữa hai nước đạt được trong tháng 12/2025, cũng như các kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Việt Nam vừa qua.

Hai bên nhất trí tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất; gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh mỗi Đảng đang triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, hai nhà lãnh đạo thống nhất tập trung đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế; ưu tiên nguồn lực, phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt các dự án chiến lược, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển vùng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, và đẩy mạnh hợp tác thông tin – truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát cấp Chính phủ để đánh giá kết quả hợp tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ và đúng thỏa thuận.

Nhân dịp này, hai bên trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới và khu vực; nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn, phối hợp trên các diễn đàn đa phương, củng cố đoàn kết ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan của hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, tư pháp và hợp tác địa phương, qua đó tiếp tục tạo nền tảng pháp lý và động lực mới cho việc cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào.