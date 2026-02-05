Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Hà Lê
05/02/2026, 08:19
Ngày 5/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, ngày 5/2/2026.
Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công tốt đẹp.
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước ta chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trong nhiệm kỳ mới - chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên mà Lào đón ngay sau Đại hội XII của bạn, và chỉ hơn một tuần sau khi ta đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIV, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt-Lào.
Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào - một mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được thử thách, tôi luyện và không ngừng bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.
14:50, 04/02/2026
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều 5/2 tại Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Hai bên khẳng định ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy gắn kết chiến lược toàn diện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm có các hoạt động đối ngoại và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh vai trò của Mặt trận hai nước, tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Viêng Chăn lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào.
Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào. Chuyến thăm ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy gắn kết chiến lược và tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tại cuộc hội đàm ở Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã rà soát toàn diện quan hệ song phương, thống nhất các trọng tâm hợp tác trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh gắn kết kinh tế, thúc đẩy thương mại – đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ USD.
