Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, thúc đẩy hợp tác gắn kết chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm có các hoạt động đối ngoại và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh vai trò của Mặt trận hai nước, tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 5/2, tại Thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Kikeo Khaykhamphithoune. Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cũng như kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Kikeo Khaykhamphithoune.Ảnh: TTXVN.

Chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune tin tưởng Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí cho biết Mặt trận Lào xây dựng đất nước luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân các dân tộc Lào và người Lào ở nước ngoài; hợp tác giữa Mặt trận hai nước thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố quan hệ Lào – Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Lào, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư cho biết Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong củng cố mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng; phối hợp đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ quan hệ Việt Nam – Lào; thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội và giao lưu nhân dân. Hai tổ chức Mặt trận cần phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhất là trong năm 2027 – Năm Hữu nghị Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, tại Thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo trí thức, doanh nhân, lưu học sinh và kiều bào tiêu biểu.

Báo cáo tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển tích cực trên các lĩnh vực; cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn hướng về quê hương, đóng góp cho sự phát triển của hai nước.

Phát biểu với kiều bào, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ Việt Nam – Lào. Tổng Bí thư thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng và định hướng phát triển đất nước, đồng thời đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục đoàn kết, chấp hành pháp luật sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống và đóng góp cho quê hương. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư gửi lời chúc năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng tới cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã dự Lễ buộc chỉ cổ tay. Lễ buộc chỉ cổ tay là phong tục tập quán gắn với đời sống của người dân Lào từ lâu đời. Đây cũng là nét văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Lào với ý nghĩa đem lại sự bình an, may mắn cho người được buộc chỉ.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì.