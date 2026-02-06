Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều 5/2 tại Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Hai bên khẳng định ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy gắn kết chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam thời gian qua; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm tái bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Lào là quốc gia đầu tiên trong hoạt động đối ngoại sau Đại hội XIV, đồng thời là lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam thăm Lào sau Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, được khẳng định thể hiện rõ sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào – Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm Lào trên cương vị Tổng Bí thư khóa XIV; chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Lào đạt được sau 40 năm đổi mới, cũng như thành công của Đại hội XII; đánh giá cao chiến lược phát triển kinh tế của Lào được xác định trong Cương lĩnh Chính trị lần thứ ba và Nghị quyết Đại hội XII, hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững.

Đánh giá cao vai trò của Quốc hội Lào trong thể chế hóa và bảo đảm thực hiện hiệu quả các chiến lược phát triển đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Quốc hội Lào sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng và Chính phủ trong triển khai đường lối đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm lợi ích của nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào dành cho Việt Nam. Tổng Bí thư cũng thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc Việt Nam đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước; thống nhất tiếp tục làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã được hai bên xác định, tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và hiệp định đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và giữa các cơ quan Quốc hội; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế – thương mại, an ninh – quốc phòng, giao lưu nhân dân, địa phương; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và pháp luật; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa X và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2030 thành công tốt đẹp.