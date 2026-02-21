Tổng thống Donald Trump: Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực
Hà Lê
21/02/2026, 09:41
Tại cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm bên lề Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Tổng thống Donald Trump khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực, đánh giá cao vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và đa phương.
Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại thủ đô Washington, D.C (Hoa Kỳ), sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng.
Trong không khí cởi mở, thân tình, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump đã tổ chức thành công Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza, sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ và các thành viên của Hội đồng Hoà bình về Gaza triển khai Kế hoạch hoà bình.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả. Hai Nhà Lãnh đạo vui mừng với kết quả tích cực trong hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân...
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Trao đổi về kinh tế - thương mại, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là trụ cột then chốt trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; mong muốn hai bên tiếp tục đối thoại thẳng thắn, thực chất về các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần cân bằng, hài hòa lợi ích, phù hợp với điều kiện và lợi ích chính đáng của mỗi bên, vì lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước.
Tổng thống Donald Trump chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIV; bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư tại Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump bày tỏ tình cảm yêu mến đối với nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Donald Trump nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng”.
Tổng thống Donald Trump hoan nghênh và cảm ơn Việt Nam đã tuyên bố tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza; đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, cho rằng điều này thể hiện vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác toàn cầu.
Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại song phương và các hợp đồng giá trị vừa được ký kết trong chuyến đi này của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực về các đề xuất của Việt Nam về hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ.
Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1 - D3).
Tổng thống Donald Trump khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực; đánh giá cao vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực, đa phương.
Nhân dịp này Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Donald Trump và Phu nhân sớm thăm lại Việt Nam. Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam.
