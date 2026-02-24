Tổng Bí thư Tô Lâm: Thông tấn xã Việt Nam là mạch nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Sáng 24/2, tại Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, người lao động nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Tổng Bí thư ghi nhận đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò cơ quan thông tin chủ lực, mạch nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của TTXVN. Ảnh: TTXVN

Báo cáo với Tổng Bí thư, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cho biết Thông tấn xã Việt Nam tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong toàn bộ chuỗi sản xuất thông tin. Trọng tâm trước mắt là xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức hiệu quả chiến dịch thông tin phục vụ Đại hội XIV của Đảng; thực hiện hơn 13.000 sản phẩm thông tin đa loại hình, đa ngữ; tổ chức trưng bày ảnh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; vận hành chuyên trang miễn phí về Đại hội phục vụ các cơ quan báo chí và công chúng trong, ngoài nước.

Sau Đại hội, TTXVN triển khai tuyến thông tin trọng điểm về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, đồng thời tăng cường hoạt động đối ngoại thông tin, hợp tác với các hãng thông tấn quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, tri ân những đóng góp quan trọng của TTXVN trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc; khẳng định TTXVN là cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng, Nhà nước, là “ngân hàng tin” của Chính phủ, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh không gian thông tin mở rộng nhanh chóng, thật – giả đan xen, người làm báo TTXVN phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp và chuẩn mực nghề nghiệp; bảo đảm thông tin nhanh nhưng phải đúng, chính xác, tin cậy, trở thành điểm tựa cho xã hội và các cơ quan điều hành.

Tổng Bí thư đề nghị TTXVN tiếp tục làm tốt thông tin đối nội, đối ngoại; lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển; chủ động ứng dụng khoa học – công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, trong toàn bộ quy trình tác nghiệp, đồng thời coi trọng bồi dưỡng bản lĩnh, đạo đức, văn hóa nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo.

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ, Tổng Bí thư chúc TTXVN giữ vững truyền thống vẻ vang, đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết, vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là mạch thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.