Tổng Bí thư Tô Lâm: Thông tấn xã Việt Nam là mạch nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước.
24/02/2026, 13:58
Sáng 24/2, tại Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, người lao động nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Tổng Bí thư ghi nhận đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò cơ quan thông tin chủ lực, mạch nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.
Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.
Báo cáo với Tổng Bí thư, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cho biết Thông tấn xã Việt Nam tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong toàn bộ chuỗi sản xuất thông tin. Trọng tâm trước mắt là xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức hiệu quả chiến dịch thông tin phục vụ Đại hội XIV của Đảng; thực hiện hơn 13.000 sản phẩm thông tin đa loại hình, đa ngữ; tổ chức trưng bày ảnh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; vận hành chuyên trang miễn phí về Đại hội phục vụ các cơ quan báo chí và công chúng trong, ngoài nước.
Sau Đại hội, TTXVN triển khai tuyến thông tin trọng điểm về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, đồng thời tăng cường hoạt động đối ngoại thông tin, hợp tác với các hãng thông tấn quốc tế.
Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, tri ân những đóng góp quan trọng của TTXVN trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc; khẳng định TTXVN là cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng, Nhà nước, là “ngân hàng tin” của Chính phủ, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh không gian thông tin mở rộng nhanh chóng, thật – giả đan xen, người làm báo TTXVN phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp và chuẩn mực nghề nghiệp; bảo đảm thông tin nhanh nhưng phải đúng, chính xác, tin cậy, trở thành điểm tựa cho xã hội và các cơ quan điều hành.
Tổng Bí thư đề nghị TTXVN tiếp tục làm tốt thông tin đối nội, đối ngoại; lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển; chủ động ứng dụng khoa học – công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, trong toàn bộ quy trình tác nghiệp, đồng thời coi trọng bồi dưỡng bản lĩnh, đạo đức, văn hóa nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo.
Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ, Tổng Bí thư chúc TTXVN giữ vững truyền thống vẻ vang, đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết, vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là mạch thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Đọc thêm
Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, bảo đảm vận động đúng quy định, dân chủ, công khai, bình đẳng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học xã hội là “phần hồn” của phát triển đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, khẳng định vai trò nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn trong hoạch định đường lối, hoàn thiện thể chế và phát triển bền vững; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trao quyền tự chủ, nâng cao chất lượng tư vấn chính sách trong giai đoạn mới.
Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026: Thông điệp hành động cho giai đoạn phát triển mới
Sáng 24/2 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đánh giá công tác báo chí dịp Tết và định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu không để chậm trễ công việc sau Tết
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu toàn hệ thống chính trị bắt tay ngay vào công việc sau Tết, khẩn trương đưa các hoạt động trở lại nhịp độ bình thường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...
Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chiều ngày 23/2, tại Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, vận động viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: