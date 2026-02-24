Anh cảnh báo trả đũa nếu Mỹ tăng thuế quan lên 15%

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Anh không loại trừ phương án đáp trả nào nếu Mỹ không thực hiện thỏa thuận thuế quan 10% đã ký với London vào năm ngoái và áp mức thuế quan toàn cầu mới 15% lên hàng hóa Anh...

Chính phủ Anh khẳng định nước này vẫn muốn xử lý vấn đề phát sinh thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết London vẫn cân nhắc đáp trả tương xứng nếu hai bên không thể đạt được giải pháp ổn thỏa.

“Ở giai đoạn này, chúng tôi không loại trừ phương án nào”, người phát ngôn Chính phủ Anh nói nhưng cũng nhấn mạnh rằng Anh không muốn xảy ra chiến tranh thương mại.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Kinh doanh Anh Peter Kyle đã trao đổi với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, kêu gọi Washington thực hiện đúng thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh, đồng thời bày tỏ lo ngại về những bất định mới đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Tuần trước, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết tổng thống không có thẩm quyền viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế quan đối ứng trên phạm vi toàn cầu, ông Trump đã nhanh chóng công bố một mức thuế quan toàn cầu mới 10%, rồi sau đó thông báo nâng lên 15%.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS hôm Chủ nhật (22/2), Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington sẽ duy trì các thỏa thuận thương mại đã ký với những đối tác như Anh, ngay cả khi chính quyền ông Trump đề xuất áp mức thuế quan toàn cầu mới 15%.

“Chúng tôi dự kiến sẽ tuân thủ các thỏa thuận đó”, ông Greer phát biểu.

Trong nhiều cuộc trao đổi với phía Mỹ, ông Peter Kyle, Bộ trưởng Kinh doanh Anh và ông Varun Chandra - đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh Keir Starmer - nhấn mạnh rằng thỏa thuận thương mại ký giữa hai nước vào tháng 5 năm ngoái không chỉ có lợi cho Anh, mà cũng mang lại lợi ích cho nông dân, người chăn nuôi và các nhà sản xuất ethanol của Mỹ.

Các quan chức Anh cho rằng mức thuế quan toàn cầu 15% mà chính quyền ông Trump đề xuất sẽ không áp lên các thỏa thuận theo từng ngành đã ký với London, vì các thỏa thuận này thuộc một khuôn khổ pháp lý khác của Mỹ.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết nước này đã đàm phán với Mỹ mức thuế quan 10% đối với ô tô, 25% đối với thép và nhôm và 0% đối với dược phẩm.

“Chúng tôi cho rằng chính sách thuế quan mới sẽ không ảnh hưởng đến các mức thuế theo từng ngành”, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh nói.

Các quan chức Anh cũng cho biết London vẫn có thể tiếp tục hưởng lợi khi Mỹ hoàn tất các cuộc điều tra theo Mục 301 đối với từng lĩnh vực. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp lo ngại Mỹ có thể áp thêm thuế quan đối với con chip và một số lĩnh vực liên quan đến thương mại số.

“Chúng tôi kỳ vọng Anh sẽ được miễn áp dụng nhiều, thậm chí phần lớn, biện pháp thuế quan mới - trong đó có thuế quan với dược phẩm - nhờ thỏa thuận đã ký với Mỹ”, một quan chức chính phủ Anh chia sẻ với tờ báo Financial Times.

Vị quan chức này nói thêm rằng các lĩnh vực trên chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại giữa hai nước.

“Với thuế quan đối ứng của Mỹ, chúng tôi đang nỗ lực duy trì ở mức 10%, dù vẫn còn một số vướng mắc pháp lý. Đây là nội dung mà ông Kyle và ông Chandra đang trao đổi với phía Mỹ và cũng là mục tiêu họ kỳ vọng đạt được”, quan chức trên chia sẻ.

Trả lời phỏng vấn đài BBC vào thứ Hai (23/2), ông Andy Haldane, Chủ tịch Phòng Thương mại Anh (BCC), cho rằng diễn biến cuối tuần qua cho thấy một nghịch lý là các bên đã đạt thỏa thuận thương mại tốt với Mỹ - những nước đồng minh - lại có nguy cơ chịu bất lợi nhiều nhất.

Theo tổ chức giám sát thương mại Global Trade Alert (GTA), nếu chính sách thuế mới được áp dụng, Brazil sẽ là nước được giảm thuế quân bình quân nhiều nhất khi xuất khẩu vào Mỹ, với mức giảm 13,6 điểm phần trăm, tiếp đến là Trung Quốc với mức giảm 7,1 điểm phần trăm.