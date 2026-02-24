Người dân cần kiểm tra hạn thẻ bảo hiểm để tránh "đánh rơi" quyền lợi

Việc kiểm tra và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế kịp thời giúp bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh, tránh gián đoạn hoặc phát sinh chi phí nếu thẻ còn hiệu lực…

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng là căn cứ để Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia.

Trong trường hợp người tham gia vô tình để thẻ bảo hiểm y tế hết hạn, nếu không may gặp bất trắc về sức khỏe sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của bản thân, người tham gia cần lưu ý chủ động kiểm tra thời hạn thẻ bảo hiểm y tế và kịp thời gia hạn thẻ khi sắp hết hạn, tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh chính đáng và không mất quyền lợi tham gia 5 năm liên tục.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều kênh tra cứu thời hạn thẻ bảo hiểm y tế thuận tiện, cho phép người tham gia kiểm tra thông tin thẻ mọi lúc, mọi nơi.

Thứ nhất, tra cứu trên ứng dụng VNeID (ứng dụng định danh điện tử). Người tham gia đăng nhập tài khoản, vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Thẻ BHYT" để xem thời hạn sử dụng.

Thứ hai, tra cứu trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, chọn mục "Thẻ BHYT" để kiểm tra giá trị sử dụng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và quyền lợi hưởng. Hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng có thể xuất trình khi đi khám chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Thứ ba, tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người dân truy cập vào địa chỉ website https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx, chọn mục "Tra cứu giá trị sử dụng BHYT", nhập mã số bảo hiểm y tế, họ tên, ngày tháng năm sinh theo yêu cầu để kiểm tra thời hạn thẻ.

Tra cứu hạn thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ tư, tra cứu qua Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người dân có thể gọi điện thoại tới số 1900 9068 (cước phí 1.000 đồng/phút), cung cấp mã số bảo hiểm y tế, họ tên và ngày sinh theo hướng dẫn để được hỗ trợ tra cứu thời hạn và quá trình tham gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý, trong trường hợp thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, người tham gia cần sớm thực hiện thủ tục gia hạn thẻ.

Việc kiểm tra và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế kịp thời giúp bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của người tham gia, tránh gián đoạn hoặc phát sinh chi phí khám chữa bệnh không đáng phải chi trả nếu thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực.