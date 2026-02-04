Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Minh Hiếu
04/02/2026, 09:40
Chiều 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 02-05/2/2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi đến thăm Việt Nam vào thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, sự kiện quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời chào, lời thăm hỏi thân thiết tới Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein và các nhà lãnh đạo Jordan.
Tổng Bí thư nhấn mạnh mặc dù có khoảng cách địa lý xa xôi, Jordan và Việt Nam đều đang ở những thời khắc có ý nghĩa sâu sắc trong kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới và tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Jordan, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.
Bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm đất nước Việt Nam có lịch sử hào hùng và anh dũng vào thời điểm vừa diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư đã được tín nhiệm tái đắc cử.
Chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein đến Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi khẳng định Jordan và cá nhân Quốc vương rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và đã tích cực chỉ đạo các cơ quan cả hành pháp và lập pháp Jordan thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ngay sau chuyến thăm vào tháng 11/2025.
Đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi cho biết Jordan mong muốn hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt về khoa học - công nghệ và các ngành công nghệ mới nổi.
Chia sẻ những kết quả cụ thể, thực chất trong buổi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hạ viện Jordan đánh giá hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế và quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, y tế, du lịch…, đồng thời khẳng định cơ quan lập pháp Jordan sẽ ủng hộ, hỗ trợ hai Chính phủ thúc đẩy hợp tác theo hướng hiệu quả, thực chất, vì lợi ích của hai quốc gia, hai dân tộc.
Về các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Jordan trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi thống nhất hai nước cần vun đắp quan hệ và lòng tin chính trị, đưa Việt Nam và Jordan trở thành những đối tác tin cậy hàng đầu của nhau tại mỗi khu vực, triển khai thực chất, hiệu quả và cụ thể các cam kết, thỏa thuận giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng - an ninh, kinh tế, phát triển bền vững…
Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau và phối hợp về lập trường trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất sẽ hợp tác để đóng góp thiết thực, hiệu quả vào các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, giải quyết xung đột và tái thiết tại khu vực, trong đó có việc tham gia tích cực, có trách nhiệm vào công việc của Hội đồng Hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza mà Việt Nam và Jordan đều là thành viên, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và lập trường nhất quán của hai nước về vấn đề Palestine.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều 5/2 tại Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Hai bên khẳng định ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy gắn kết chiến lược toàn diện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm có các hoạt động đối ngoại và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh vai trò của Mặt trận hai nước, tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Viêng Chăn lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào.
Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào. Chuyến thăm ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy gắn kết chiến lược và tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tại cuộc hội đàm ở Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã rà soát toàn diện quan hệ song phương, thống nhất các trọng tâm hợp tác trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh gắn kết kinh tế, thúc đẩy thương mại – đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ USD.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: