Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức tài chính quốc tế tại Anh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Tiếp lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức tài chinh quốc tế tại Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị những doanh nghiệp này hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nhân lực, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và cải thiện hoạt động huy động vốn...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng 29/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu của Anh.
Tiếp ông Saif Malik, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered tại Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những hiệu quả trong hợp tác tài chính, ngân hàng thời gian qua giữa Việt Nam – Anh; mong muốn thời gian tới ngân hàng sẽ tiếp tục chia sẻ, tư vấn và hỗ trợ để Việt Nam trở thành trung tâm tài chính của khu vực.
Bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của ngân hàng trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán gần đây của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Standard Chartered sẽ ủng hộ nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ việc phát hành trái phiếu sắp tới, qua đó giúp Việt Nam huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý, thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam.
Tổng Giám đốc Standard Chartered bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư, đánh giá cao đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng trong ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, qua đó giúp củng cố niềm tin cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhất trí với quan điểm của Tổng Bí thư về xu thế chuyển dịch của tài chính ngân hàng sang châu Á, ông Saif Malik bày tỏ tiếp tục cam kết đầu tư vào thị trường Việt Nam, đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam.
Tiếp ông Chris Drewer, Phó Chủ tịch Cấp cao khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn Airbus, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác kinh doanh của tập đoàn với các đối tác Việt Nam, góp phần tích cực vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, tự chủ và toàn diện của ngành hàng không – vũ trụ Việt Nam.
Tổng Bí thư cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển ngành hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn tiếp tục tăng cường hợp tác với các hãng hàng không của Việt Nam để mở rộng chuỗi cung ứng và sản xuất thiết bị máy bay Airbus tại Việt Nam; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm thúc đẩy việc sửa chữa động cơ máy bay, mở trung tâm của Airbus tại Việt Nam để tập trung cung cấp các dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa, bảo dưỡng; đồng thời đề nghị tạo điều kiện để các hãng hàng không của Việt Nam trực tiếp đàm phán ký kết các hợp đồng mua máy bay.
Về phía tập đoàn Airbus, ông Chris Drewer khẳng định cam kết tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam, mong muốn cung cấp thêm máy bay cho các hãng hàng không của Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như máy bay trực thăng, máy bay quân sự, hợp tác khoa học công nghệ, vệ tinh.
Tiếp đó, gặp bà Helen Wilson, Phó Chủ tịch cấp cao toàn cầu Tập đoàn Rolls Royce, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của tập đoàn - một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu của thế giới nói chung và nước Anh nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không.
Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn tiếp tục hợp tác với Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu nhiên liệu hàng không bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ cho các đối tác Việt Nam; trước mắt xúc tiến thiết lập Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa động cơ Rolls Royce tại Việt Nam; đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.
Bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Helen Wilson cho biết vui mừng vì những hợp tác về động cơ máy bay của tập đoàn với Vietnam Airlines và Vietjet đang góp phần vào sự phát triển của hàng không Việt Nam, khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển ngành hàng không phát thải thấp và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.
07:18, 30/10/2025
Các nghị sĩ Anh khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hai nước, đưa hợp tác hai nước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và toàn diện hơn...
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh và Chủ tịch Hạ viện Anh, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh.
Vừa qua, tại Vương quốc Anh, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh và Đại học Oxford công bố hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới trong y tế.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 587/TB-VPCP ngày 29/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ...
