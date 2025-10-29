Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford: Việt Nam chọn con đường hòa bình, hợp tác cùng phát triển

Trong chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 28/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Đại học Oxford, truyền tải thông điệp về tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong thế kỷ XXI – độc lập, tự chủ, đổi mới sáng tạo và hợp tác cùng thịnh vượng.

Giới thiệu về Đại học Oxford, Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford, cho biết, Đại học Oxford là một trong những trung tâm giáo dục Đại học hàng đầu của thế giới, là biểu tượng tri thức của nước Anh, là nơi đã đào tạo nhiều thế hệ những con người dấn thân cho hòa bình, công lý và sự tiến bộ của nhân loại. Trong những năm qua, Đại học Oxford đã có nhiều hợp tác với một số trường học tại Việt Nam trong các lĩnh vực y sinh, vật lý… Trong thời gian tới, mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo…

KHẲNG ĐỊNH CON ĐƯỜNG HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP VÀ TỰ CHỦ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – ĐỘNG LỰC QUỐC GIA

Phát biểu tại Đại học Oxford, một trong những trung tâm học thuật hàng đầu thế giới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, điều các quốc gia cần xác định không chỉ là “đứng về phía ai”, mà là “đứng vững bằng cách nào và tự chủ như thế nào”.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam chọn con đường hòa bình, độc lập, tự chủ và hợp tác cùng phát triển. Là một dân tộc đã giành độc lập bằng xương máu, Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là kim chỉ nam cho hành động và quan hệ quốc tế của Việt Nam ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford. Ảnh: TTXVN

Việt Nam không cổ vũ đối đầu hay chọn cách phát triển dựa trên xung đột. Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam tin vào đối thoại bình đẳng, tin vào luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia. “Chủ quyền không nên được khẳng định bằng súng đạn hay áp đặt, mà bằng sự tôn trọng lẫn nhau, bằng các thỏa thuận dựa trên luật lệ chung và lợi ích cùng chia sẻ”, Tổng Bí thư nói.

Tinh thần ấy giúp Việt Nam giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đồng thời chủ động hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở rộng hợp tác đa tầng nấc với các đối tác ở mọi khu vực, trong đó có Vương quốc Anh.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu. Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp.

Theo Tổng Bí thư, đổi mới sáng tạo không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà là “sức sống của nền kinh tế, là năng lực cạnh tranh quốc gia, là khả năng đứng vững trước các cú sốc địa chính trị và địa kinh tế”.

Việt Nam tiếp tục xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó tôn trọng quy luật thị trường, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và coi doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng. Khu vực kinh tế nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, bảo đảm ổn định vĩ mô, an ninh kinh tế, năng lượng và lương thực.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được xác định là nền tảng quản trị liêm chính, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm niềm tin xã hội và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Đây là điều kiện để người dân được hưởng thành quả phát triển công bằng, minh bạch.

MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ HỢP TÁC TOÀN CẦU

Tổng Bí thư nhấn mạnh con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Mục tiêu cao nhất không phải chỉ là những con số tăng trưởng, mà là nâng cao thực chất chất lượng cuộc sống người dân: thu nhập, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, cơ hội phát triển cá nhân và môi trường sống an toàn. Việt Nam hướng tới tăng trưởng không đánh đổi môi trường, công nghiệp hóa không đánh mất văn hóa và đô thị hóa không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trên nền tảng đó, Việt Nam đặt ra hai mục tiêu chiến lược rõ ràng. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, Việt Nam hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao, có nền kinh tế hiện đại, xã hội văn minh và vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ tầm nhìn hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong giai đoạn mới. Việt Nam coi Anh không chỉ là đối tác thương mại, giáo dục hay công nghệ, mà là đối tác chiến lược dài hạn để cùng định hình các chuẩn mực hợp tác thế kỷ XXI.

TTXVN" /> Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về Net Zero Carbon giữa Hãng hàng không Vietjet và Đại học Oxford. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh là mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển, dựa trên lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải, bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy thương mại công bằng và bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bao trùm.

Sự hợp tác này là sự gặp gỡ giữa nhu cầu mở rộng hiện diện của Anh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và nhu cầu của Việt Nam trong việc tiếp cận tri thức, công nghệ, giáo dục, tài chính và quản trị tiên tiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất hai nước cần hướng tới một mô hình hợp tác mới – thiết thực, đo đếm được, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân. Mô hình này sẽ kết hợp thế mạnh của Anh trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao, y sinh, giáo dục đại học, chuyển đổi năng lượng và tài chính với nhu cầu của Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây không chỉ là hợp tác “chuyển giao công nghệ”, mà là quá trình đồng kiến tạo tương lai, trong đó Oxford có thể đóng vai trò quan trọng nhờ truyền thống kết nối tri thức và chính sách công.

Hai bên có thể hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực y tế công cộng, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, biến đổi khí hậu và năng lượng sạch; thúc đẩy trao đổi chuyên gia, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình đô thị bền vững, tài chính xanh, giáo dục mở, y tế số.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ khát vọng của Việt Nam: xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân ái; nền kinh tế xanh, thông minh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh – nơi người dân được bảo đảm an ninh con người và phát triển toàn diện, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam tin vào sức mạnh của nhân nghĩa. Trong lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn “lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”. Sức mạnh bền vững của một quốc gia không chỉ đến từ quân sự hay tài chính, mà là sức mạnh đạo lý, lòng dân và niềm tin với bạn bè quốc tế.

“Chúng tôi yêu chuộng hòa bình, khát vọng tự do và phát triển; tìm kiếm hợp tác bình đẳng, tôn trọng luật pháp quốc tế; không muốn thế giới chia rẽ thành các khối đối đầu mà mong một thế giới đoàn kết, cùng nhau phát triển”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư kêu gọi thế hệ trẻ tại Anh, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp sáng tạo và các nhà hoạch định chính sách tương lai hãy coi Việt Nam là đối tác chân thành, đáng tin cậy – cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong trật tự thế giới đang tái định hình.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng nếu cùng xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện, thực chất, dựa trên tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và tầm nhìn dài hạn, quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh sẽ không chỉ tiến thêm một bước mới trên bản đồ ngoại giao thời đại, mà còn trở thành một hình mẫu hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong thế kỷ XXI.